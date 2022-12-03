Tin vui vào Chủ Nhật cuối tuần (04/12): 3 con giáp số đỏ TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, sắm vàng đã tay, anh em họ hàng ganh tỵ đỏ mắt, giàu sang nhất vùng, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 03/12/2022 22:09

Cùng xem tử vi để xem 3 con giáp may mắn nào trúng số nhé!

Tuổi Ngọ 

Theo các chuyên gia phong thủy, ngày mai (04/12) là một ngày rất đáng mong chờ của những người tuổi Ngọ, khi mà hầu như mọi giấc mơ của họ đều sẽ trở thành hiện thực và mỗi bước đi trong ngày mai của họ đều sẽ ghi dấu ấn của thành công.

Tử vi học có nói, ngay trong ngày mai này (04/12), tuổi Ngọ với sự thông minh, nhanh nhẹn và sắc sảo của mình càng trở nên hoạt bát hơn. Khả năng thuyết phục và gây ảnh hưởng của họ cũng lớn hơn nên công việc ngày một bận rộn với nhiều dự án tiềm năng. Họ sẽ đi công tác suốt ngày, tiền bạc đầy lên thấy rõ, nhưng cần chú ý chuyện gia đình kẻo mang tiếng chểnh mảng.

Vận đào hoa rất vượng, những người tuổi Ngọ có thể sẽ nhanh chóng có một mối quan hệ tình cảm trong thời gian tới, vì thế nếu đang mong muốn thay đổi tình trạng độc thân của mình thì bạn hãy mở cửa trái tim mình nhé. Bạn sẽ bất ngờ với thành quả vào ngày mai đấy!

Tin vui vào Chủ Nhật cuối tuần (04/12): 3 con giáp số đỏ TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, sắm vàng đã tay, anh em họ hàng ganh tỵ đỏ mắt, giàu sang nhất vùng, chuẩn bị đón Tết linh đình - Ảnh 1
Bạn sẽ bất ngờ với thành quả vào ngày mai đấy! Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh tuổi Sửu là những người chăm chỉ, siêng năng, hiền lành, không ngại việc khó mà chỉ biết làm hết sức mình để xây dựng cuộc sống sung túc, hạnh phúc. Thời gian vừa qua, tuổi Sửu đã trải qua không ít vất vả, khó khăn về tinh thần lẫn vật chất nhưng họ không xem đó là điều xui xẻo. 

Ngược lại, tuổi Sửu còn lấy đó làm động lực, cố gắng nhiều hơn nữa để gặt hái được thành công trong tương lai. Tử vi học có nói, ngày đặc biệt như ngày mai (04/12), tuổi Sửu sẽ tìm được cơ hội hoàng kim có một không hai, nếu biết nắm bắt có thể sẽ đổi đời trong tích tắc. 

Đặc biệt, ngày mai được xem là giai đoạn rực rỡ nhất, nếu có muốn làm gì thì hãy dồn sức vào thời điểm này, không những gặp nhiều may mắn mà còn có thể trở thành đại gia. Những năm tháng về sau không cần lo lắng vì đã viên mãn.

Dự kiến cuối tháng 12, tuổi Sửu không chỉ có khả năng mua nhà mua xe mà còn để dành được bộn tiền cho việc kinh doanh.

Tin vui vào Chủ Nhật cuối tuần (04/12): 3 con giáp số đỏ TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, sắm vàng đã tay, anh em họ hàng ganh tỵ đỏ mắt, giàu sang nhất vùng, chuẩn bị đón Tết linh đình - Ảnh 2
Tử vi học có nói, ngày đặc biệt như ngày mai (04/12), tuổi Sửu sẽ tìm được cơ hội hoàng kim có một không hai. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Tuất là những người có nhiều ưu điểm, một trong số đó chính là họ rất biết lo xa, thường hay lên kế hoạch cho cả công việc lẫn cuộc sống. Ngoài ra, họ cũng có tài năng lãnh đạo thiên bẩm, rất thích hợp cho việc làm sếp. Là những con người chăm chỉ, luôn nỗ lực phấn đấu, dù có may mắn sinh ra trong nhung lụa hay bị cuộc đời thử thách thì cuối cùng, họ cũng tự xây dựng được cho mình một sự nghiệp như ý với nhiều thành tựu.

Đặc biệt, vào một ngày đặc biệt như ngày mai (04/12), nguồn năng lượng tốt tiếp tục bao quanh tuổi Tuất, đem đến cho họ nhiều lộc lá với nhiều cơ hội kiếm tiền. Lời khuyên dành cho tuổi Tuất là nên đặt ra những mục tiêu dài hạn, không nên quá tham lam hoặc muốn kiếm tiền nhanh chóng vì kế hoạch dễ tiêu tán. 

​​*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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