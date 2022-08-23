Tin vui hôm nay (23/8), “trên có Thần Tài, dưới có quý nhân”, các con giáp sau kiếm tiền nhanh như “ngựa phi nước đại”, cơ hội trở thành ĐẠI GIA đến rồi đây

Tâm linh - Tử vi 23/08/2022 05:13

3 con giáp sau tiền bạc tự tìm đến cửa, giàu sang ngút trời, vét sạch tiền thiên hạ.

Tuổi Ngọ

Trong hôm nay, tuổi Ngọ được ông Trời ưu ái ban cho những cơ hội vàng không phải con giáp nào cũng có được. Theo các chuyên gia phong thủy, được nhiều sao tốt chiếu mệnh nhất trong khoảng thời gian dài nhất giúp họ làm gì cũng gặp may và thu về kết quả tuyệt vời, nhất là chuyện tài chính vì họ có lộc tiền tài rất lớn.

Tử vi học có nói đây là thời điểm may mắn nhất với người tuổi Ngọ, đặc biệt phù hợp cho những người có các kế hoạch đầu tư hay kinh doanh, lúc này là lúc mà họ được sao tốt chiếu mệnh, làm gì cũng hanh thông, suôn sẻ. Nếu biết nắm bắt thì chuyện kiếm tiền với họ không phải điều gì quá khó.

Tin vui hôm nay (23/8), “trên có Thần Tài, dưới có quý nhân”, các con giáp sau kiếm tiền nhanh như “ngựa phi nước đại”, cơ hội trở thành ĐẠI GIA đến rồi đây - Ảnh 1
Trong hôm nay, họ nên biết tận dụng mọi nguồn lực, nỗ lực và chăm chỉ để thu về thành tựu lớn nhất. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Hôm nay cũng được đánh giá là ngày tốt của người tuổi Tý, với nhiều cơ hội tốt để kiếm tiền và làm giàu, cũng như thực hiện những việc lớn trong đời, họ có thể thong dong thoải mái hơn nhưng lại có thể gặt hái được nhiều thành quả như ý.

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Tý đa số đều là những người cẩn trọng, ít khi dám liều lĩnh hay đầu tư lớn. Thế nhưng, một khi họ đã tính toán, cân nhắc thật kỹ vấn đề và quyết định "liều một phen" thì họ lại thường thành công rực rỡ. 

Hôm nay, người tuổi Tý có lộc tiền tài lớn nên việc đầu tư làm ăn có thể đem lại kết quả rất tốt. Chính vì thế, người tuổi Tý hãy làm việc chăm chỉ và nắm bắt cơ hội để có thể trở thành một trong số những con giáp giàu có nhất trong hôm nay.

Tin vui hôm nay (23/8), “trên có Thần Tài, dưới có quý nhân”, các con giáp sau kiếm tiền nhanh như “ngựa phi nước đại”, cơ hội trở thành ĐẠI GIA đến rồi đây - Ảnh 2
Hôm nay, người tuổi Tý có lộc tiền tài lớn nên việc đầu tư làm ăn có thể đem lại kết quả rất tốt. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trời sinh những người tuổi Thìn vốn mang số mệnh của Rồng, cả đời họ luôn theo đuổi sự quyền lực và giàu có, ngoài ra tuổi Thìn cũng được trời ban bản lĩnh sống phi thường, bất kể gặp khó khăn, trắc trở gì, họ cũng có thể tự mình vượt qua một cách ngoạn mục. 

Người tuổi Thìn thông minh, tài giỏi, cuộc sống dù gặp thất bại nhưng họ luôn lấy đó làm động lực để tiến về phía trước.

Tử vi học có nói, trong hôm nay, vận may của tuổi Thìn sẽ lội ngược dòng, Thần Tài và quý nhân sẽ chiếu cố tuổi Thìn nồng hậu, dù không thể một lần giải quyết được hết những vấn đề khó khăn nhưng tất cả đều có chuyển biến tích cực, đặc biệt con đường tài vận có cải thiện đáng kể. Đặc biệt, tuổi Thìn sẽ gặp được người dẫn dắt, tạo điều kiện làm giàu, xây dựng sự nghiệp vững vàng.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   tử vi hôm nay con giáp có tiền vào hôm nay Top 3 con giáp được quý nhân phù trợ

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi