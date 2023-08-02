Thứ Tư ngày 2/8/2023: PHƯỚC LÀNH hội tụ, 3 con giáp làm đâu thắng đó, CÁT KHÍ lan tràn, PHÚ QUÝ VINH HOA chạm đỉnh

Xem tử vi hàng ngày 2/8/2023 của 12 con giáp, Hỏa sinh Thổ, chuyện tình cảm của người tuổi Ngọ phát triển rực rỡ. Bạn luôn sẵn sàng tạo ra niềm vui cho người ấy, khiến hai người có thêm những kỉ niệm đáng nhớ. Bạn chính là mẫu người yêu lý tưởng.

Người độc thân đã tự tin và chủ động hơn trong việc tiếp xúc với người khác giới, nhờ vậy mà bạn cũng thu hút được nhiều sự chú ý hơn. Hôm nay, bạn có thể gặp được người khá triển vọng trong các bữa tiệc với bạn bè hoặc đối tác. Thiên Tài đem tới tin vui trên phương diện tài chính. Nhiều người có túi tiền dư dả nhờ nhận được sự giúp đỡ của người thân hoặc nhờ trúng thưởng bất ngờ. Bạn nên có cách sử dụng khoản tiền đó hợp lý chứ đừng chi tiêu hoang phí

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết thứ Tư ngày 2/8/2023 hôm nay, công việc của tuổi Thân khởi sắc hơn. Con giáp này có tiếng nói trong công việc, mọi cố gắng sớm được cấp trên nhìn thấy. Trước đây có kẻ thích sân si, dìm bản mệnh xuống nhưng giờ đây không thể vì không tìm ra lỗi của bản mệnh.

Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù tuổi Thân hiền lành dễ bị tiểu nhân hãm hại nhưng nhờ phước lớn nên quan hệ xã giao vẫn hài hòa, ký kết hợp đồng nhanh gọn lẹ, tài lộc dồi dào. Hơn nữa bản mệnh cũng biết tiết kiệm tiền bạc, không mấy khi tiêu xài hoang phí nên cũng để dành được một khoản khá lớn.

Trên phương diện tình cảm, người đối với bản mệnh luôn tính toán, khôn ngoan xảo trá, không có lương tâm, chỉ cần tránh xa là được. Nữ tuổi Thân rất cá tính, không ỷ lại vào sắc đẹp, toàn tự lực cánh sinh, cố gắng để tìm được nửa kia bằng chính năng lực của bản thân.

Tuổi Mão

Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, thứ Tư 02/08/2023, vận may tài lộc sẽ ghé thăm tuổi Mão, chuyện làm ăn buôn bán vô cùng hanh thông và thuận lợi. Bản thân tuổi Mão sẽ tìm được hướng đi mới cho mình sau bao lâu tìm kiếm, hứa hẹn với những thị trường tiềm năng và thành công vững chắc sẽ tới trong tương lai gần.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên do ảnh hưởng của cục diện ngũ hành xung khắc nên vận trình tình cảm không có nhiều chuyển biến. Tuổi Mão luôn thể sự nhiệt tình nhưng không được đáp lại nên dễ cảm thấy chán nản, buồn bã. Tình cảm nếu đặt vào không đúng người mà lại còn không đúng thời điểm thì tổn thương là điều khó tránh khỏi. Tử vi hôm nay nhắn nhủ với tuổi Mão rằng trong chuyện tình duyên, chớ nên vội vàng.

Tình hình sức khỏe của tuổi Mão hôm nay khá ổn định nhưng vẫn cần chăm chỉ vận động thể chất nhiều hơn. Đừng trì hoãn việc tập luyện thêm nữa, con giáp này nên chủ động sắp xếp thời gian công việc sao cho hợp lý để có thời gian chăm sóc bản thân. Việc tập luyện sẽ giúp cơ thể của tuổi Mão thêm phần sung sức, từ đó mà vận trình của bản mệnh cũng được cải thiện theo chiều hướng tốt lên rất nhiều.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.