Thứ Bảy tuần này (17/9), nhờ lộc ơn trên, tổ tiên độ trì: 3 con giáp sẽ được khai sáng tài vận, tài lộc phơi phới, song hỷ lâm môn

Tử vi cho biết, thứ Bảy tuần này (17/9), vận thế của người tuổi Thìn khởi sắc mạnh mẽ, do có "Tam hợp quý nhân" nên con giáp này liên tiếp được quý nhân tương trợ, dẫn đường chỉ lối do đó sự nghiệp có bước tiến đột phá, cơ hội kiếm tiền vô cùng nhiều. Thời gian tới, người tuổi Thìn không cần quá vất vả mà vẫn luôn làm đầy túi tiền của mình.

Người tuổi Thìn tính cách ôn hòa, không thích tạo chuyện thị phi, cũng không thích nói xấu người khác và cũng không có ý đồ hại người khác, nên tạo dựng được rất nhiều các mối quan hệ tốt đẹp.

Thứ Bảy này (17/9), người tuổi Ngọ có Nguyệt Lệnh lâm cung Lâm Quan hỗ trợ nên đây là cơ hội tốt để dồn toàn bộ tâm huyết để theo đuổi mục tiêu. Bản mệnh nên dốc toàn trí lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong công việc để tìm kiếm những bước đột phá thành công.

Tài lộc của người tuổi Thìn có sự gia tăng đáng kể. Nếu là người làm ăn kinh doanh hoặc đầu tư thì có khả năng thu về lợi nhuận không nhỏ. Người làm công ăn lương thì có dấu hiệu đạt được kết quả khả quan, nhận lương thưởng tương xứng. Đây đều là kết quả của quá trình nỗ lực suốt thời gian qua của Thìn, gồng gánh vượt qua khó khăn để thể hiện năng lực bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Cát tinh trợ giúp cho những quyết định và kế hoạch của họ trở nên suôn sẻ hơn, giúp sự nghiệp bay nhanh, thăng quan tiến chức. Sự nghiệp bước vào guồng quay tiến tới thì thu nhập hay tài lộc đều không thể “ngồi yên”. Duy trì một tinh thần lạc quan sẽ giúp bản mệnh thu hút thêm nhiều may mắn, từ đó có được cơ hội làm ăn, kinh doanh tốt hơn, gia tăng thu nhập.

Nếu biết cách tận dụng, dám nghĩ dám làm, thời gian tới sẽ là thời kỳ phát triển nhanh chóng của bản mệnh, khiến bạn cảm thấy thỏa mãn, chẳng còn gì tiếc nuối và cũng có thể khiến mọi người xung quanh vô cùng ngưỡng mộ.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là một trong số những con giáp chu đáo, tận tâm, làm việc siêng năng nhất trong 12 con giáp. Người tuổi này không chỉ có năng lực làm việc mà còn nhiệt tình, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Họ thích làm việc thiện, sống rất tình cảm và hay thương người. Người tuổi Hợi cũng kiên trì, dũng cảm, không sợ thất bại, không ngại thử thách.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, thứ Bảy tuần này (17/9), người tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều may mắn trên đường tài vận. Chính bởi vậy, tài chính của họ vào cuối tháng này dồi dào bất ngờ, của cải sẽ bất ngờ đổ tới từ nhiều nguồn.

Dưới sự phù trợ của quý nhân, người tuổi Hợi được kỳ vọng sẽ có khởi đầu sáng sủa với công việc phụ bên lề, từ đó gia tăng thêm nữa nguồn thu nhập. Cần lưu ý một điều là người tuổi Hợi cần tham gia nhiều hoạt động xã hội, cộng đồng hơn, có thế thì họ mới có thể "va" phải quý nhân và nhận được sự giúp đỡ từ người đó.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!