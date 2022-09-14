Thứ Bảy tuần này (17/9), nhờ lộc ơn trên, tổ tiên độ trì: 3 con giáp sẽ được khai sáng tài vận, tài lộc phơi phới, song hỷ lâm môn

Tâm linh - Tử vi 14/09/2022 22:40

Tử vi nói rằng những con giáp này làm việc chăm chỉ, cố gắng nên thứ Bảy tuần này (17/9) họ sẽ được đền đáp xứng đáng .

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn tính cách ôn hòa, không thích tạo chuyện thị phi, cũng không thích nói xấu người khác và cũng không có ý đồ hại người khác, nên tạo dựng được rất nhiều các mối quan hệ tốt đẹp. 

Thứ Bảy tuần này (17/9), nhờ lộc ơn trên, tổ tiên độ trì: 3 con giáp sẽ được khai sáng tài vận, tài lộc phơi phới, song hỷ lâm môn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, thứ Bảy tuần này (17/9), vận thế của người tuổi Thìn khởi sắc mạnh mẽ, do có "Tam hợp quý nhân" nên con giáp này liên tiếp được quý nhân tương trợ, dẫn đường chỉ lối do đó sự nghiệp có bước tiến đột phá, cơ hội kiếm tiền vô cùng nhiều. Thời gian tới, người tuổi Thìn không cần quá vất vả mà vẫn luôn làm đầy túi tiền của mình.

Tài lộc của người tuổi Thìn có sự gia tăng đáng kể. Nếu là người làm ăn kinh doanh hoặc đầu tư thì có khả năng thu về lợi nhuận không nhỏ. Người làm công ăn lương thì có dấu hiệu đạt được kết quả khả quan, nhận lương thưởng tương xứng. Đây đều là kết quả của quá trình nỗ lực suốt thời gian qua của Thìn, gồng gánh vượt qua khó khăn để thể hiện năng lực bản thân.

Tuổi Ngọ

Thứ Bảy này (17/9), người tuổi Ngọ có Nguyệt Lệnh lâm cung Lâm Quan hỗ trợ nên đây là cơ hội tốt để dồn toàn bộ tâm huyết để theo đuổi mục tiêu. Bản mệnh nên dốc toàn trí lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong công việc để tìm kiếm những bước đột phá thành công.

Thứ Bảy tuần này (17/9), nhờ lộc ơn trên, tổ tiên độ trì: 3 con giáp sẽ được khai sáng tài vận, tài lộc phơi phới, song hỷ lâm môn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cát tinh trợ giúp cho những quyết định và kế hoạch của họ trở nên suôn sẻ hơn, giúp sự nghiệp bay nhanh, thăng quan tiến chức. Sự nghiệp bước vào guồng quay tiến tới thì thu nhập hay tài lộc đều không thể “ngồi yên”. Duy trì một tinh thần lạc quan sẽ giúp bản mệnh thu hút thêm nhiều may mắn, từ đó có được cơ hội làm ăn, kinh doanh tốt hơn, gia tăng thu nhập.

Nếu biết cách tận dụng, dám nghĩ dám làm, thời gian tới sẽ là thời kỳ phát triển nhanh chóng của bản mệnh, khiến bạn cảm thấy thỏa mãn, chẳng còn gì tiếc nuối và cũng có thể khiến mọi người xung quanh vô cùng ngưỡng mộ.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là một trong số những con giáp chu đáo, tận tâm, làm việc siêng năng nhất trong 12 con giáp. Người tuổi này không chỉ có năng lực làm việc mà còn nhiệt tình, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Họ thích làm việc thiện, sống rất tình cảm và hay thương người. Người tuổi Hợi cũng kiên trì, dũng cảm, không sợ thất bại, không ngại thử thách.

Thứ Bảy tuần này (17/9), nhờ lộc ơn trên, tổ tiên độ trì: 3 con giáp sẽ được khai sáng tài vận, tài lộc phơi phới, song hỷ lâm môn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, thứ Bảy tuần này (17/9), người tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều may mắn trên đường tài vận. Chính bởi vậy, tài chính của họ vào cuối tháng này dồi dào bất ngờ, của cải sẽ bất ngờ đổ tới từ nhiều nguồn.

Dưới sự phù trợ của quý nhân, người tuổi Hợi được kỳ vọng sẽ có khởi đầu sáng sủa với công việc phụ bên lề, từ đó gia tăng thêm nữa nguồn thu nhập. Cần lưu ý một điều là người tuổi Hợi cần tham gia nhiều hoạt động xã hội, cộng đồng hơn, có thế thì họ mới có thể "va" phải quý nhân và nhận được sự giúp đỡ từ người đó.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Trúng số độc đắc bất ngờ vào lúc 16h30 chiều mai (15/9/2022), 3 con giáp chuẩn bị đón tiền về ào ào như thác đổ, giàu nứt đố đổ vách

Trúng số độc đắc bất ngờ vào lúc 16h30 chiều mai (15/9/2022), 3 con giáp chuẩn bị đón tiền về ào ào như thác đổ, giàu nứt đố đổ vách

Dù thời gian qua có khổ cực đến mấy thì 3 con giáp này cũng đừng lo, vì chỉ cần bước qua ngày mai đây thôi (15/9/2022) không ai giàu bằng họ.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Video 1 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Video 2 giờ 34 phút trước
Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 3 giờ 34 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông