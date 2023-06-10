Thứ Bảy ngày 10/6/2023: Đức năng thắng số, 3 con giáp thuận lợi trăm bề, tỷ sự ĐẠI PHÁT, tiền tài phủ phê, CÁT KHÍ vây quanh, số dư tăng vù vù không nghỉ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Bảy 10/06/2023, tuổi Dần được quý nhân soi đường, vận trình công danh thăng tiến không ngừng. Bản thân không hề bị chùn bước bởi những thử thách, khó khăn cản đường. Ước vọng đạt được những thành công to lớn đòi hỏi con giáp này phải có những nỗ lực phi thường.

Đường tài lộc của tuổi Dần có biểu hiện phát triển rõ rệt, chủ yếu từ công việc chính. Đây là nguồn thu ổn định có thể giúp cho con giáp này chi trả hóa đơn cho các nhu cầu cấp thiết, thậm chí còn dư dôi đủ để đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực yêu thích của mình.

Bản thân luôn mong muốn có thể đủ lớn mạnh để che chở cho những người thân yêu của mình. Tuy nhiên, tuổi Dần không ngừng bận rộn với công việc có thể khiến cho sức khỏe trở nên suy nhược. Đây không phải là giải pháp khôn ngoan cho con giáp này khi muốn nâng cao năng suất công việc.

Tuổi Thìn

Tử vi cá nhân hàng ngày của 12 con giáp đưa ra những dự báo cho thứ Bảy 10/06/2023, theo đó thì đường sự nghiệp của tuổi Thìnrất hanh thông. Bản mệnh có được thành công khiến nhiều người thấy ghen tị và cho rằng đó chỉ do may mắn. Đừng quá bận tâm bởi chỉ có bản thân mới biết mình đã trải qua những gì, cố gắng nỗ lực ra sao để có được vị trí hiện tại.

Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc thuận lợi, các nguồn thu tăng vì bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền nhưng đây cũng là lý do khiến cho tuổi Thìn không kiểm soát được chi tiêu mà vung tiền hoang phí cho những khoản không cần thiết. Người làm kinh doanh có thể thu lợi nhuận lớn trong ngày như chi tiêu cũng không phải là ít. Kiểm soát tài chính tốt chính là chìa khóa để mở cánh cửa thành công bền vững.

Vận trình tình duyên của tuổi Thìn lại kém sắc, có lẽ con giáp này sẽ phải trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Tình cảm vợ chồng mới đó hòa thuận nay đã mâu thuẫn, tranh cãi với nhau. Các cặp đôi đang yêu gặp phải nhiều khó khăn, trở ngại trong mối quan hệ của mình. Lửa thử vàng, gian nan thử sức, tuổi Thìn cần gạt bỏ cái tôi của mình để vun đắp cho tình cảm ngày một vững chắc.

Tuổi Dậu

Nhờ Kim dưỡng Thủy nên Dậu khá may mắn, thoát được hoạn nạn trong công việc. Thực ra bản thân bạn cũng biết rằng mình còn nhiều thiếu sót, khả năng còn bị giới hạn nên rất khiêm tốn, chịu khó lắng nghe mọi người góp ý nên ông trời che chở để mọi việc như ý.

Ảnh minh họa: Internet

Dậu rất hòa đồng với những người xung quanh khiến người khác cảm thấy dễ chịu khi tiếp xúc với mình. Hôm nay đi xa hay gặp khó khăn cũng được người khác giúp đỡ, tránh được họa, ăn ở có phúc thì có phần, Dậu đừng sợ thiệt thân bởi quả ngọt đang đến với bạn.

Nhờ có Thực Thần nâng đỡ nên lộc lá vây bám xung quanh bản mệnh. Nay bạn có lộc ăn uống, quà cáp hoặc được cho tiền. Dậu là người vui vẻ, lạc quan nên không khó để tìm được lộc lá từ những người mình quen biết.

*Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.