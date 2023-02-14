Thứ 4, 5, 6: TOP 3 con giáp tiền bạc đầy kho, tụ tài tụ lộc, phúc khí tràn trề, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 14/02/2023 13:15

Không chỉ công việc, tài chính mà cả đường tình duyên của 3 con giáp này đều rất khởi sắc vào thứ 4, 5, 6.

Tuổi Thìn

Thời điểm thứ 4, 5, 6, Thìn có được nhiều cơ may nên tài lộc dần khởi sắc. Thìn nên lập kế hoạch cụ thể, vững vàng tâm trí để tránh rủi ro. Đồng thời Thìn cũng nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói. Nên đầu tư phát triển kỹ năng chuyên môn và quan hệ xã hội. Làm tốt thì vận trình cuối năm có thể lội ngược dòng.

Mặc dù vẫn có hung tinh cản đường nhưng người tuổi Thìn sẽ gặp sao may mắn, có quý nhân trợ giúp. Vì Thìn luôn nỗ lực không ngừng nên khi có người nâng đỡ họ sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức. Nếu làm ăn chân chính, tập trung vào những kế hoạch tài chính cụ thể, tránh vay mượn nợ nần, đầu tư lung tung thì tài lộc của Thìn sẽ rất ổn định.

Thứ 4, 5, 6: TOP 3 con giáp tiền bạc đầy kho, tụ tài tụ lộc, phúc khí tràn trề, tình duyên viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần có thể đã gặp phải hung tinh trong thứ 4, 5, 6 nhưng cũng gặp được cát tinh. Trong công việc hiện tại Dần không tránh khỏi những khó khăn, thách thức. Vào tối ngày hôm nay chính là cơ hội để Dần khẳng định năng lực của bản thân. Nhờ có sao may mắn dẫn đường nên Dần vẫn có thể đạt được những kết quả khả quan, khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Nếu có thể kiểm soát cảm xúc tốt hơn, duy trì sự bình tĩnh để đối mặt với những ý kiến bất đồng, đây sẽ là cơ hội để trở thành con giáp đón tài lộc đi lên, được thăng quan tiến chức. Giai đoạn này, Dần cần tập trung tâm huyết và nỗ lực cho công việc chính. Con giáp này cũng nên cẩn thận trọng với thị trường chứng khoán, cổ phiếu hoặc bất động sản trong giai đoạn này.

Thứ 4, 5, 6: TOP 3 con giáp tiền bạc đầy kho, tụ tài tụ lộc, phúc khí tràn trề, tình duyên viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Thứ 4, 5, 6, tài lộc của người tuổi Mùi sẽ đi lên. Con giáp này có không ít cơ hội thể hiện năng lực bản thân, cá tính con người. Bên cạnh đó, con giáp này cũng biết vận dụng tốt những cơ hội này để có thể đạt được bước tiến chậm mà chắc trong sự nghiệp.

Chỉ cần tập trung vào nguồn thu nhập chính, Mùi sẽ loại bỏ được các tác động rủi ro xung quanh. Thời điểm này bạn không nên trông chờ vào may rủi. Tự làm, tự ăn bằng chính năng lực của mình mới là cơ hội kiếm tiền rất mạnh của người tuổi Mùi. Khi nắm bắt đúng thời cơ, họ vẫn rủng rỉnh tiền bạc.

Thứ 4, 5, 6: TOP 3 con giáp tiền bạc đầy kho, tụ tài tụ lộc, phúc khí tràn trề, tình duyên viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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