Thời tới của Mão, Thìn, Ngọc, đã đến lúc sang tài đổi vận, quý nhân đến đi không ngừng mang lộc cho bạn vào 15h ngày 28/4

Tâm linh - Tử vi 27/04/2023 11:25

Đây là 3 con giáp có số vượng quý nhân, nhờ sự giúp đỡ của quý nhân, vận trình của họ thêm nhiều phần thuận lợi đến khó tin chỉ trong thời gian ngắn.

 

Tuổi Mão

Tuổi Mão vốn là những người rất trung thực và đáng tin cậy. Họ sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh, ngay cả khi bản thân cũng đang phải xoay sở với cuộc sống riêng. Họ là quý nhân của nhiều người khác và cũng là con giáp vượng vận quý nhân.

Những chú Mèo giúp đỡ người khác mà không màng phải nhận lại điều gì. Họ cũng không thích lối sống ỷ lại, phụ thuộc  song lại được rất nhiều người chủ động muốn giúp đỡ. Đây chính là con giáp giúp người ắt được quý nhân trợ mệnh.

Thời tới của Mão, Thìn, Ngọc, đã đến lúc sang tài đổi vận, quý nhân đến đi không ngừng mang lộc cho bạn vào 15h ngày 28/4 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quý nhân của tuổi Mão có thể là tuổi Tý, Tuất, Hợi, Mùi. Theo tử vi, con giáp này vốn trời sinh không phải là người đam mê quyền chức hay sống để cầu tài cầu lộc. Song sự lương thiện khiến họ tích được nhiều phúc phần, quý nhân sẽ tự xuất hiện giúp đưa đường chỉ lối, đường tài lộc nhờ đó mà hanh thông đáng ngưỡng mộ. Quý nhân vận khởi vượng, nửa đời sau của tuổi Mão sung túc, viên mãn hiếm ai bằng.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn được Thần Tài trợ mệnh nên dễ làm ăn khấm khá nhờ những công việc tay trái. Bạn cố gắng không ngừng nghỉ để cải thiện đời sống và hoàn thiện bản thân. Hôm nay, mọi công sức của bạn có vẻ như đã bắt đầu cho quả ngọt, bạn sẽ gặt hái được những thành quả xứng đáng với nỗ lực của bản thân.

Đúng 15h 28/4 sẽ là thời gian cho thấy vận trình tốt đẹp của tuổi Thìn về phương diện tình cảm, bạn và người thương của mình luôn quan tâm và chia sẻ với nhau những niềm vui và cả nỗi buồn trong cuộc sống. Bạn tin tưởng vào nửa kia nên mỗi khi có vướng mắc gì, hai người luôn bàn bạc để đưa ra quyết định cuối cùng.

Thời tới của Mão, Thìn, Ngọc, đã đến lúc sang tài đổi vận, quý nhân đến đi không ngừng mang lộc cho bạn vào 15h ngày 28/4 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Dự đoán vào 15h 28/4, người tuổi Ngọ sẽ may mắn trăm bề, kiếm tiền dễ dàng, cuộc đời như được lật sang trang mới. Sự nghiệp của con giáp may mắn này sẽ thăng tiến rõ rệt với nhiều thành công vượt xa mong đợi của nhiều người.

Những cơ hội làm giàu sẽ tự tìm đến Ngọ như một lẽ tự nhiên, tiền tài thì tăng vọt theo từng tháng. Chẳng mấy chốc Ngọ sẽ tích được một khối tài sản khổng lồ, nắm trong tay nhà đẹp - xe sang, cuộc sống giàu sang phú quý.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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Từ 28/4 đến 3/5, chúc mừng 3 con giáp gặp thiên thời địa lợi, ăn nên làm ra kiểu gì cũng vượng phát, chỉ việc rung đùi hưởng lộc

Các con giáp này rất may mắn vì có cát tinh chiếu rọi, mọi thứ mong cầu đều đạt như ý nguyện.

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