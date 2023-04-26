30/4 lương chưa về cũng không lo, 3 con giáp này 99% tiền bạc đầy túi đến từ mọi nguồn thu nhờ tài lộc đã 'chỉ mặt gọi tên'

Tâm linh - Tử vi 26/04/2023 17:07

Đúng dịp nghỉ lễ, những con giáp này lại may mắn hơn người khi có rất nhiều tài lộc đến vào dịp này.

Tuổi Sửu

Không phải ai cũng may mắn ngồi nhà mà vẫn có tiền bạc đổ ào ào về túi, thế nhưng người mang con giáp này lại là một trong những người được hưởng vận may lớn lao đó.

Tin vui tiền bạc ập đến bất ngờ, túi tiền của những chú Trâu vượng lên trông thấy. Đặc biệt nguồn thu rất đa dạng, có người dựa vào chính năng lực của bản thân, nhưng cũng có người được hưởng may mắn ngập tràn.

Nếu là người làm công ăn lương, bạn có thể được thưởng nóng do có sáng kiến giúp công ty phát triển. Người làm ăn kinh doanh hay đầu tư sinh lời đều có kết quả khả quan, bạn nên nhân cơ hội này để đưa ra những quyết định dứt khoát nhé.

30/4 lương chưa về cũng không lo, 3 con giáp này 99% tiền bạc đầy túi đến từ mọi nguồn thu nhờ tài lộc đã 'chỉ mặt gọi tên' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý có đường tài lộc khởi sắc mạnh. Thu nhập chính ổn định và đang trên đà tăng tiến. Riêng nguồn thu phụ như được chắp cánh bay, người làm kinh doanh buôn bán phát đạt, tấn tài tấn lộc. Bên cạnh đó người tuổi Tý làm công ăn lương đang có nhiều cơ hội trong nghề nghiệp.

Thời gian này, bạn đã làm khá tốt công việc của mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nên đừng ngần ngại đưa ra đề nghị tăng lương nhé. Hàng hóa chạy tấp nập, khách hàng nô nức vào ra, thu nhập tăng lên đáng kể.  

Tuổi Dần

30/4 lương chưa về cũng không lo, 3 con giáp này 99% tiền bạc đầy túi đến từ mọi nguồn thu nhờ tài lộc đã 'chỉ mặt gọi tên' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngày 30/4, người tuổi Dần gặp được nhiều cơ may trong công việc. Được quý nhân phù trợ, họ nhận thêm được công việc, dự án giúp kiếm thêm thu nhập. Trong khi đó, người mệnh tuổi Dần làm công việc liên quan đến kinh doanh có thể ký hợp đồng, mua - bán đều thuận lợi. 

Người tuổi này nếu làm công ăn lương thì sẽ đạt được những thành tích tốt, được cấp trên khen thưởng, tạo điều kiện trong công việc. Nỗ lực hết mình, con giáp này đạt được nhiều thành tựu, thu nhập tăng lên nhanh chóng.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo 

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