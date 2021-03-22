Thời tới cản không kịp: Từ ngày mai trở đi, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 22/03/2021 18:40

Ai khổ mặc ai, chỉ cần đồng hồ điểm 6h ngày 23/3 những con giáp may mắn này sẽ đắc tài đắc lộc, quơ tay hốt bạc khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ.

Làm chơi chơi mà tiền rơi trúng đầu nên top con giáp may mắn này chỉ việc nằm duỗi mà ăn, ung dung hưởng lộc. 

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Con giáp may mắn này sẽ làm ăn thuận lợi, cứ bước chân ra cửa là tiền rơi trúng đầu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần dù là đàn ông hay phụ nữ đều thông minh, tinh tế và có trách nhiệm. Đây là lý do vì sao càng dấn thân, nhiệt huyết con giáp giàu có này càng đắc tài đắc lộc, sự nghiệp thăng tiến nhanh như diều gặp gió.

Đặc biệt, từ 23/3 trở đi nhờ có cát tinh soi chiếu, thần tài dúi tiền vào tay nên con giáp may mắn này sẽ làm ăn thuận lợi, cứ bước chân ra cửa là tiền rơi trúng đầu. 

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Tỵ sẽ có nhiều cơ hội tốt để đầu cơ tích trữ, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Có gan làm giàu, không ngừng phấn đấu vươn lên nên Tỵ chắc chắn sẽ gặt hái thành công chốn thương trường, có của ăn của để trước ngưỡng 30. Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, những ngày đầu tháng 3 không mấy may mắn nhưng từ ngày mai trở đi con giáp giàu sang này sẽ đào trúng mỏ vàng.

Không chỉ thăng hoa rực rỡ về sự nghiệp, tài vận, từ đây Tỵ sẽ có nhiều cơ hội tốt để đầu cơ tích trữ, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ. 

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Nếu đang làm ăn kinh doanh, Dậu hãy chuẩn bị tinh thần có thể trở thành đại gia sau một đêm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu là con giáp chăm chỉ, siêng năng và không sợ khổ cực. Dù chật vật lắm phen, thất bại không ít lần nhưng Dậu vẫn ngoan cường bước về phía trước, cuộc sống ngày càng thịnh vượng. Chỉ cần kiên định với mục tiêu đã đề ra, Dậu sẽ càng lắm của nhiều tiền.

Dậu hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận hỷ sự, thần tài và quý nhân lâm môn, vạn sự hanh thông giúp bạn xây dựng được cuộc sống trọn vẹn. Nếu đang làm ăn kinh doanh, Dậu hãy chuẩn bị tinh thần có thể trở thành đại gia sau một đêm.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Đúng 2 ngày tới, nhờ ơn trên soi chiếu, thần tài dúi tiền vào tay nên những con giáp may mắn này sẽ vạn sự hanh thông, tài lộc rủng rỉnh.

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