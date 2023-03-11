"Thiên Phủ" tòa sáng vào 17h ngày 11/3: Tiền rơi trên đầu 3 con giáp, chạm đâu cũng ra vàng ra, đang nghèo thành giàu, vận thế hanh thông, phúc khí tràn đầy

Tâm linh - Tử vi 11/03/2023 00:30

Dự đoán những rắc rối của 3 con giáp sẽ được giải quyết dễ dàng, vận may từ trên trời rơi xuống, tiền bạc rủng rỉnh hơn khi qua ngày mới.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu cần cù, giản dị và rất có ý thức phát triển. Họ có thái độ sống tích cực, không bao giờ từ bỏ hy vọng. Dù cơ hội chiến thắng là mong manh, họ vẫn sẽ kiên trì và nỗ lực đến cùng, làm việc chăm chỉ không ca thán. Những người này không ngại khó ngại khổ.

'Thiên Phủ' tòa sáng vào 17h ngày 11/3: Tiền rơi trên đầu 3 con giáp, chạm đâu cũng ra vàng ra, đang nghèo thành giàu, vận thế hanh thông, phúc khí tràn đầy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhận được thêm sự giúp đỡ của quý nhân, vận trình của người tuổi Sửu sẽ ngày càng phát triển suôn sẻ hơn, đạt được những điều bản thân vẫn mong muốn. Có thể nói tuổi Tỵ trở nên rất giàu có và may mắn, đặc biệt là trong sự nghiệp. Họ ngày càng ăn nên làm ra khiến ai cũng bất ngờ.

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi có tính cách hiền lành, nhân hậu, luôn biết đối nhân xử thế nhờ vậy mà cuộc sống gặp nhiều may mắn, luôn có quý nhân bên cạnh giúp đỡ, dù khó khăn cách mấy cũng vượt qua được. So với những con giáp khác, tuổi Hợi là những người dễ dàng gặp được nhiều may mắn. 

'Thiên Phủ' tòa sáng vào 17h ngày 11/3: Tiền rơi trên đầu 3 con giáp, chạm đâu cũng ra vàng ra, đang nghèo thành giàu, vận thế hanh thông, phúc khí tràn đầy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều may mắn, sự nghiệp có bước chuyển biến tích cực, kéo theo tài vận được cải thiện đáng kể. Tuổi Hợi chuẩn bị tinh thần đón nhận hỷ sự, có khả năng viên mãn từ giờ về sau. Họ gặp may mắn hơn người và gặt hái nhiều tài lộc. Tuy nhiên, Hợi nên chú ý điều chỉnh tâm trạng, tránh căng thẳng quá mức sẽ làm giảm hiệu quả công việc, tổn hại đến tài lộc.

Tuổi Tý

Tuổi Tý là một trong những con giáp vượng tài lộc. Con giáp này cũng đang rất hạnh phúc trong chuyện tình cảm của mình.

'Thiên Phủ' tòa sáng vào 17h ngày 11/3: Tiền rơi trên đầu 3 con giáp, chạm đâu cũng ra vàng ra, đang nghèo thành giàu, vận thế hanh thông, phúc khí tràn đầy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh cảm thấy may mắn vì có một người bạn đời luôn thấu hiểu, cảm thông, chia sẻ mọi nỗi niềm với bản mệnh. Người độc thân cũng mở lòng mình hơn, chịu khó hẹn hò để đón nhận các cơ hội mới. Dù làm việc gì họ cũng được cấp trên trọng dụng, được mọi người quý mến. Họ cũng có dũng khí, chí tiến thủ trong sự nghiệp và không bao giờ do dự khi gặp sự cố.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Trời thương Phật độ 3 con giáp ra đường tiền tỷ rơi trúng đầu vào buổi chiều ngày 11/3: Cát tinh chiếu mệnh, thần tài gọi tên, giàu sang phú quý hết phần thiên hạ

Trời thương Phật độ 3 con giáp ra đường tiền tỷ rơi trúng đầu vào buổi chiều ngày 11/3: Cát tinh chiếu mệnh, thần tài gọi tên, giàu sang phú quý hết phần thiên hạ

Trong chiều ngày mai, 3 con giáp sau sẽ công thành danh toại, không chỉ sự nghiệp vững chắc mà còn có cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn, bội thu của cải.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi ngày 11/3 tử vi tu vi ngay 11/3

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 27 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 8 giờ 3 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 8 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 17 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 8 giờ 25 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 8 giờ 29 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều