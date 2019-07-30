Tháng 8 tới, 3 con giáp tiền về ngập két sắt, lộc lá bủa vây, tha hồ tận hưởng!

Tâm linh - Tử vi 30/07/2019 05:15

Tháng 8 là thời kỳ vượng phát nhất của 3 con giáp giàu có này. Họ đón nhận tin vui tài lộc, sự nghiệp khắp lối, chuyện gì cũng đầy niềm vui và hạnh phúc!

Đây là 3 con giáp giàu có nhất trong tháng 8 này.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trời sinh độc lập, siêng năng, có tầm nhìn. Dù gặp nhiều khó khăn, họ vẫn kiên trì đứng vững, không phụ thuộc ai.

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Tuổi Tỵ là một trong những con giáp giàu có hốt tiền bạc của thiên hạ trong tháng 8 - Ảnh minh họa: Internet

Bước sang tháng 8, sự nghiệp của tuổi Tỵ có bước tiến mới. Sự nghiệp lên như diều gặp gió, thăng tiến trong tầm tay, thu nhập cũng dồi dào hơn. Nếu kinh doanh, con giáp này gặp được đối tác tiềm năng, việc làm ăn phát triển như vũ bão. Đây là một trong những con giáp giàu có hốt tiền bạc của thiên hạ trong tháng 8.

Tuổi Thìn

Sang tháng 8, người tuổi Thìn làm đâu thắng đó, suôn sẻ không trở ngại.

Tài lộc vượng phát. Dù vậy, trong chi tiêu bạn cũng nên có kế hoạch hợp lý, đừng vung tay quá trán, tránh mất mát tiền bạc không đáng.

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Sang tháng 8, người tuổi Thìn làm đâu thắng đó, suôn sẻ không trở ngại - Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm của tuổi Thìn trong tháng 8 cũng khá tốt. Đây là thời điểm vượng đào hoa với những người độc thân và thời gian hạnh phúc với những ai có đôi có cặp. Người độc thân có nhân duyên mới. Người có đôi có bước tiến mới đáng mừng trong tình cảm.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi thông minh, khôn khéo luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Đây là con giáp trọng tình nghĩa, không bao giờ vì ham hư vinh mà bất chấp hãm hại người khác.

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Sang tháng 8, tài vận của tuổi Mùi thật sự bùng nổ - Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, người tuổi Mùi rất siêng năng và có trách nhiệm. Sang tháng 8, tài vận của con giáp này thật sự bùng nổ. Ở chốn công sở, họ được cấp trên tin cậy, thăng tiến hay tăng lường đều trong tầm tay. Người kinh doanh sẽ sớm có cơ hội phát triển quy mô, tăng doanh thu.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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Thông thường, trong những tháng âm lịch trong năm, tháng 7 âm lịch được xem là tháng không quá may mắn, nhiều người thường sợ tháng nên hạn chế làm mọi việc. Tuy nhiên đối với 3 con giáp này thì ngược lại.

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