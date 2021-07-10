Tháng 7-8 song hỷ lâm môn: 3 tuổi này tắm cơn mưa TÀI LỘC, ra đường đạp trúng HỐ VÀNG, về nhà của nả theo chân

Tâm linh - Tử vi 10/07/2021 10:31

Theo tử vi ngày mới, nhờ chăm chỉ thiện lương, 3 con giáp may mắn này không chỉ công việc suôn sẻ mà tình duyên trong thời gian tới cũng luôn theo ý nguyện.

Tuổi Tý

Theo tử vi ngày mới cho biết trong thời gian sắp tới người tuổi Tý sẽ vô cùng may mắn. Trong 2 tháng tới là thời điểm mà con giáp sẽ bừng lên khí vận, may mắn tề tựu, làm đâu thắng đấy. Khoảng thời gian khó khăn, chật vật trước đó của bạn sẽ chính thức chấm dứt. Con giáp này sẽ liên tục trúng đậm những bản hợp đồng lớn, thâu tóm được nhiều lợi nhuận mà không phải trải qua khó khăn nào. Đặc biệt với, những người cầm tinh con Chuột kinh doanh buôn bán thì sẽ mua may bán đắt, kinh doanh dễ dàng, tiền đầy hầu bao. Trong tình duyên bạn sẽ gặp ý trung nhân, có thể là một đồng nghiệp trong công ty đang thương thầm bạn và họ sẽ mạnh dạn bày tỏ trong tương lai.

Tháng 7-8 song hỷ lâm môn: 3 tuổi này tắm cơn mưa TÀI LỘC, ra đường đạp trúng HỐ VÀNG, về nhà của nả theo chân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu sẽ được tắm trong cơn mưa tài lộc, phú quý trong vòng 2 tháng tới. Trong thời gian này những chú Gà sẽ được thần tài gõ cửa, may mắn đong đầy, tiền bạc đầy túi. Trên con đường tài lộc, vận trình của Dậu sẽ đúng với " làm chơi chơi mà sống đời giàu có". Đồng thời, thời gian này cũng mở ra một tương lai tươi sáng cho con giáp may mắn này thỏa chí làm ăn, kiếm thật nhiều tiền, sắm nhà mua xe cũng có thể thành hiện thực. Đặc biệt, nếu như bạn cứ tiến bước trên con đường thành công thế này thì cuộc sống sang giàu, vương giả chẳng còn cách bạn bao xa, hãy nắm lấy cơ hội này nhé!

Tháng 7-8 song hỷ lâm môn: 3 tuổi này tắm cơn mưa TÀI LỘC, ra đường đạp trúng HỐ VÀNG, về nhà của nả theo chân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

2 tháng tới đường quan lộ của người tuổi Thìn vô cùng thành công lẫy lừng. Người cầm tinh con Rồng vốn tính ngay thẳng, chính trực nên đi đâu cũng có người yêu mến. Đặc biệt họ cũng rất nỗ lực trong công việc nên dễ dàng được cấp trên cất nhắc, tin tưởng trọng dụng. Trong tương lai người tuổi Rồng sẽ gặt hái được vô vàng thành công, rủng rỉnh tiền bạc. Nhất là với những người làm ăn kinh doanh hoặc liên quan tới mảng tài chính, bất động sản thì đây chính là cơ hội đổi đời của bạn. Riêng trong tình duyên nhờ ông tơ bà nguyệt dẫn lối mà bạn luôn gặp suôn sẻ, cứ mạnh dạn đi xem mắt biết đâu ý trung nhân đang chờ phía trước.

Tháng 7-8 song hỷ lâm môn: 3 tuổi này tắm cơn mưa TÀI LỘC, ra đường đạp trúng HỐ VÀNG, về nhà của nả theo chân - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

Từ khóa:   tử vi may mắn 12 con giáp may mắn xem tử vi

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Tâm sự gia đình 49 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 19 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Tâm sự gia đình 1 giờ 49 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 2 giờ 19 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 49 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 3 giờ 19 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 3 giờ 49 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 4 giờ 49 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ