Công việc của người tuổi Mão tiến triển thuận lợi nhờ có Tam Hợp nâng đỡ. Nhờ có cách đánh giá năng lực bản thân và tình hình thực tế chính xác, bạn có thể đề ra những kế hoạch thực tế để đạt đến thành công.

Vào tháng 12 tuổi Mão lại càng có lộc, cơ hội trúng độc đắc lớn luôn rộng mỡ, tiền tỷ vào túi rất dễ dàng nếu biết nắm bắt cơ hội.

Càng may mắn hơn, bạn có cơ hội gặp gỡ quý nhân vào cuối năm 2022. Đối phương có thể truyền lại cho bạn nhiều kinh nghiệm quý giá có thể áp dụng trong tương lai. Hãy tranh thủ cơ hội này và tích cực học hỏi.

Tuy nhiên, bạn cũng không nên dành quá nhiều thời gian cho công việc mà thiếu quan tâm đến gia đình. Dù có bận rộn đến mấy, bạn cũng chớ nên thờ ơ với sự vất vả của người ấy và tìm cớ đẩy mọi công việc chăm sóc nhà cửa cho nửa kia.

Tuổi Thân

Biết nắm bắt thời cơ là điều không phải ai cũng vận dụng tốt. Thời gian tới đây, tuổi Thân chớ bỏ qua cơ hội nào vì thời điểm này thần May mắn sẽ nở nụ cười với bạn.

Họ là những người ham học hỏi, thích sự trải nghiệm nên không có gì lạ khi bạn dễ thấy người tuổi Thân đạt được địa vị cao. Họ luôn nổi bật trong đám đông, khiến người đối diện quý mến bởi sự thông minh khéo léo và hài hước.

Sẽ không ngoa khi nói khỉ là con vật thông minh, khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Tuổi Thân trời sinh không những tài giỏi, thông minh, nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người khác.

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi học, đầu năm 2022 không phải là năm quá may mắn với tuổi Thân nhưng càng về cuối năm phúc lộc sẽ càng vượng. Thời điểm gần Tết Nguyên đán, sự nghiệp, công danh tiền bạc với con giáp này đều có bước chuyển biến tích cực.

Sự năng động, biết xoay chuyển tình thế khiến cuộc sống của họ dễ dàng hơn, thú vị, mới mẻ hơn. Sự quý mến của những người xung quanh cũng chính là cơ hội được nhiều quý nhân sẵn sàng đưa tay giúp đỡ với con giáp này.

Hãy nắm bắt lấy cơ hội và tận dụng một cách triệt để vì rất có thể, bản mệnh sẽ gặp được cơ hội đổi đời, giàu bất thình lình trong thời điểm sắp tới.

Tuổi Dậu

Vào cuối năm 2022, người tuổi Dậu có nguồn thu nhập khá dồi dào, bạn không gặp vấn đề gì liên quan tới tiền bạc trong thời gian này. Tuy nhiên, đừng để tính cách phóng khoáng của bạn khiến bạn chi tiêu hoang phí, không có kế hoạch. Lúc này bạn càng cần có kế hoạch tài chính rõ ràng để tiền bạc ngày càng dôi dư.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, bạn rất việc giỏi giữ hòa khí cho các thành viên trong gia đình, thậm chí bạn là chỗ dựa tinh thần cho họ khi cần. Lúc này, một số người đang rất cần có bạn để được tâm sự, chia sẻ.

Hôm nay, về cơ bản, sức khỏe của tuổi Dậu khá tốt, ổn thỏa cả về thể chất lẫn tinh thần. Những lúc rảnh rỗi, bản mệnh nên tham gia một số hoạt động ngoài trời để tăng cường sức khỏe, sự dẻo dai và giúp tinh thần tươi mới hơn.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.