Tháng 11 "lọt hố" giàu sang, Tháng 12 trúng độc đắc lớn, 3 con giáp này vượng vận phú quý, cuối năm của cải tăng vọt, ăn Tết đại hỷ

Tâm linh - Tử vi 03/11/2022 08:40

Tử vi dự báo điềm lành với những con giáp có lộc cực lớn vào cuối năm 2022 này. Thời vận tới giúp bạn giàu lên nhanh như chớp.

Tuổi Mão

Công việc của người tuổi Mão tiến triển thuận lợi nhờ có Tam Hợp nâng đỡ. Nhờ có cách đánh giá năng lực bản thân và tình hình thực tế chính xác, bạn có thể đề ra những kế hoạch thực tế để đạt đến thành công.

Càng may mắn hơn, bạn có cơ hội gặp gỡ quý nhân vào cuối năm 2022. Đối phương có thể truyền lại cho bạn nhiều kinh nghiệm quý giá có thể áp dụng trong tương lai. Hãy tranh thủ cơ hội này và tích cực học hỏi.

Tháng 11 'lọt hố' giàu sang, Tháng 12 trúng độc đắc lớn, 3 con giáp này vượng vận phú quý, cuối năm của cải tăng vọt, ăn Tết đại hỷ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vào tháng 12 tuổi Mão lại càng có lộc, cơ hội trúng độc đắc lớn luôn rộng mỡ, tiền tỷ vào túi rất dễ dàng nếu biết nắm bắt cơ hội.

Tuy nhiên, bạn cũng không nên dành quá nhiều thời gian cho công việc mà thiếu quan tâm đến gia đình. Dù có bận rộn đến mấy, bạn cũng chớ nên thờ ơ với sự vất vả của người ấy và tìm cớ đẩy mọi công việc chăm sóc nhà cửa cho nửa kia.

Tuổi Thân

Biết nắm bắt thời cơ là điều không phải ai cũng vận dụng tốt. Thời gian tới đây, tuổi Thân chớ bỏ qua cơ hội nào vì thời điểm này thần May mắn sẽ nở nụ cười với bạn. 

Họ là những người ham học hỏi, thích sự trải nghiệm nên không có gì lạ khi bạn dễ thấy người tuổi Thân đạt được địa vị cao. Họ luôn nổi bật trong đám đông, khiến người đối diện quý mến bởi sự thông minh khéo léo và hài hước. 

Sẽ không ngoa khi nói khỉ là con vật thông minh, khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Tuổi Thân trời sinh không những tài giỏi, thông minh, nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người khác.

Tháng 11 'lọt hố' giàu sang, Tháng 12 trúng độc đắc lớn, 3 con giáp này vượng vận phú quý, cuối năm của cải tăng vọt, ăn Tết đại hỷ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Theo tử vi học, đầu năm 2022 không phải là năm quá may mắn với tuổi Thân nhưng càng về cuối năm phúc lộc sẽ càng vượng. Thời điểm gần Tết Nguyên đán, sự nghiệp, công danh tiền bạc với con giáp này đều có bước chuyển biến tích cực. 

Sự năng động, biết xoay chuyển tình thế khiến cuộc sống của họ dễ dàng hơn, thú vị, mới mẻ hơn. Sự quý mến của những người xung quanh cũng chính là cơ hội được nhiều quý nhân sẵn sàng đưa tay giúp đỡ với con giáp này.

Hãy nắm bắt lấy cơ hội và tận dụng một cách triệt để vì rất có thể, bản mệnh sẽ gặp được cơ hội đổi đời, giàu bất thình lình trong thời điểm sắp tới. 

Tuổi Dậu

Vào cuối năm 2022, người tuổi Dậu có nguồn thu nhập khá dồi dào, bạn không gặp vấn đề gì liên quan tới tiền bạc trong thời gian này. Tuy nhiên, đừng để tính cách phóng khoáng của bạn khiến bạn chi tiêu hoang phí, không có kế hoạch. Lúc này bạn càng cần có kế hoạch tài chính rõ ràng để tiền bạc ngày càng dôi dư.

Tháng 11 'lọt hố' giàu sang, Tháng 12 trúng độc đắc lớn, 3 con giáp này vượng vận phú quý, cuối năm của cải tăng vọt, ăn Tết đại hỷ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, bạn rất việc giỏi giữ hòa khí cho các thành viên trong gia đình, thậm chí bạn là chỗ dựa tinh thần cho họ khi cần. Lúc này, một số người đang rất cần có bạn để được tâm sự, chia sẻ.

Hôm nay, về cơ bản, sức khỏe của tuổi Dậu khá tốt, ổn thỏa cả về thể chất lẫn tinh thần. Những lúc rảnh rỗi, bản mệnh nên tham gia một số hoạt động ngoài trời để tăng cường sức khỏe, sự dẻo dai và giúp tinh thần tươi mới hơn.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 20h tối nay 1/11: Ngọc Hoàng ghi danh đầu tháng, Thần Tài bấm quẻ cho lộc, 3 con giáp trúng độc đắc đến 100 tỷ, lội ngược dòng làm giàu cực đỉnh, tiền tài đổ vào nhà ầm ầm

Đúng 20h tối nay 1/11: Ngọc Hoàng ghi danh đầu tháng, Thần Tài bấm quẻ cho lộc, 3 con giáp trúng độc đắc đến 100 tỷ, lội ngược dòng làm giàu cực đỉnh, tiền tài đổ vào nhà ầm ầm

Vào 20h tối ngày 1/11, những con giáp này được dự đoán có vận trình tài lộc vô cùng hanh thông, cơ hội nhận được khoản tiền lớn đang rộng mở chờ đợi.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp 3 con giáp may mắn tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 1 giờ 1 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 1 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 3 giờ 1 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 4 giờ 1 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 1 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 31 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 16 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 8 giờ 31 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn