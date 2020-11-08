Tháng 11 khổ tận cam lai, tháng 12 tài tinh soi chiếu, 3 con giáp được thần tài sủng ái, nằm duỗi mà ăn, tiền về như thác đổ

Tâm linh - Tử vi 08/11/2020 05:34

Số trời đã định, nếu thuộc danh sách 3 con giáp giàu có tột đỉnh này bạn sẽ một bước đổi đời, phú quý ập vào nhà trong 2 tháng cuối năm 2020.

Từ tháng 11 đến cuối năm Canh Tý 2020 top con giáp giàu có này sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu, tiền tài viên mãn, một bước làm đại gia. 

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 Cứ thế mà đổi đời, tiền chất chật nhà nên Dậu sẽ sung sướng như tiên, sang năm Tân Sửu muốn khổ cũng chẳng được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu hiền lành, chăm chỉ và có tinh thần cầu tiến. Nhờ thế, dù sinh ra trong nghèo khó, cực khổ trăm bề những sau tuổi 35 Dậu sẽ có của ăn của để, cuộc sống sung túc đủ đầy. Những tháng đầu năm 2020 liên tục gặp vận xui, thế nhưng từ tháng 11 trở đi Dậu sẽ đón may mắn vào nhà, thu nhập tăng đột biến.

Tháng 11 phú quý phát tài, tháng 12 đời sang trang mới nên càng về cuối năm Canh Tý 2020 con giáp giàu sang này càng đắc tài đắc lộc, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. Cứ thế mà đổi đời, tiền chất chật nhà nên Dậu sẽ sung sướng như tiên, sang năm Tân Sửu muốn khổ cũng chẳng được. 

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Không chỉ tài lộc, tình duyên của Sửu cũng ấm êm viên mãn, hạnh phúc êm đềm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tháng 11 được cát tinh soi chiếu, tháng 12 được thần tài rót lộc vào túi nên Sửu dù là đàn ông hay phụ nữ đều có những tháng cuối năm ngập trong biển tiền. Đặc biệt, nếu theo nghiệp buôn bán kinh doanh Sửu sẽ bội thu lợi nhuận, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ.

Thực Thần trao lộc nên Sửu sẽ kiếm được món tiền cực khủng, làm ăn thuận lợi. Đây chính là thời hoàng kim của Sửu, thế nên nếu muốn đầu tư làm ăn Sửu sẽ tăng tài tăng lộc, cứ thế mà giàu sụ. Không chỉ tài lộc, tình duyên của Sửu cũng ấm êm viên mãn, hạnh phúc êm đềm. 

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Lương thưởng tăng vọt, tiêu xài thả ga nên Mão sẽ ăn Tết cực to, đời sang trang rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão nổi tiếng là con giáp dĩ hòa vi quý, điềm đạm và rất nhân hậu. Họ sẵn sàng đỡ đần người khác mà chẳng hề toan tính thiệt hơn, càng không đòi hỏi đáp đền. Thế nên, Mão tích được rất nhiều công đức, càng về hậu vận càng có của nả chất đống.

Từ tháng 11 đến cuối năm Canh Tý 2020 Mão sẽ có tình tiền viên mãn, hỷ sự như mơ, vạn sự bất ngờ. Lương thưởng tăng vọt, tiêu xài thả ga nên Mão sẽ ăn Tết cực to, đời sang trang rực rỡ.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Thần tài điểm danh: 3 con giáp phúc lộc song toàn, TIỀN TỶ ùa vào nhà trong nửa cuối tháng 11/2020

Thần tài điểm danh: 3 con giáp phúc lộc song toàn, TIỀN TỶ ùa vào nhà trong nửa cuối tháng 11/2020

Nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn này bạn sẽ lắm của nhiều tiền, ăn nên làm ra, tiêu pha xả láng cũng không lo cạn túi trong nửa cuối tháng 11/2020.

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