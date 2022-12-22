Thần Tài và Quý Nhân chiếu cố nồng hậu  những con giáp làm việc chăm chỉ từ 22h tối Thứ 6 ngày 23/12/2022: Làm gì cũng may mắn song hành thuận lợi, tiền tình phơi phới, nở hoa kết trái

Tâm linh - Tử vi 22/12/2022 09:24

Từ thời điểm này (22h tối Thứ 6 ngày 23/12/2022) những con giáp sau được dự đoán sẽ tìm được công việc mà mình tâm đắc. Những người làm công ăn lương cũng sẽ đạt được thành tích tốt trong công việc. Sự nghiệp của họ thời gian trước gặp nhiều khó khăn, bị chững lại đến nay đang từng bước đi lên.      

Tuổi Hợi

Quý nhân tam hợp phù trợ, người tuổi Hợi không gặp bất cứ khó khăn gì trong công việc. Chỉ cần bạn tiếp tục giữ tinh thần bình tĩnh và ổn định,chắc chắn bạn sẽ có một ngày vô cùng nhẹ nhõm và yên bình.

Thần Tài và Quý Nhân chiếu cố nồng hậu  những con giáp làm việc chăm chỉ từ 22h tối Thứ 6 ngày 23/12/2022: Làm gì cũng may mắn song hành thuận lợi, tiền tình phơi phới, nở hoa kết trái - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đây cũng là thời điểm (22h tối Thứ 6 ngày 23/12/2022) tương đối thích hợp để tuổi Hợi đưa ra những quyết định đầu tư hoặc kinh doanh. Con giáp này có thể gặp được một vài đối tác đáng tin cậy, hãy duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa đôi bên. Vận trình tình cảm tốt đẹp. Thời điểm này tuổi Hợi dễ tìm được người phù hợp và có tình cảm với bạn. bạn hãy chủ động hơn trong việc thể hiện tình cảm, chắc chắn tình yêu sẽ đến với người tuổi Hợi.

 

Tuổi Dần

Trong số 12 con giáp thì có lẽ tuổi Dần nằm trong top những con giáp "không biết sợ là gì". Họ thường có hoài bão lớn, một khi đã quyết tâm làm gì thì khó ai cản nổi. Không dễ hài lòng với hiện tại, tuổi Dần thích nỗ lực vươn lên, xây đắp cho bản thân và gia đình một cuộc sống sung túc, không phải thiếu thứ gì.

Thần Tài và Quý Nhân chiếu cố nồng hậu  những con giáp làm việc chăm chỉ từ 22h tối Thứ 6 ngày 23/12/2022: Làm gì cũng may mắn song hành thuận lợi, tiền tình phơi phới, nở hoa kết trái - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ khung giờ này (2h tối Thứ 6 ngày 23/12/2022), tuổi Dần sẽ bước vào 1 giai đoạn hoàn toàn khác. Lúc này không những nhiều tin vui về chuyện tiền bạc sẽ đến với họ, mà những khúc mắc trong chuyện tình cảm cũng được giải quyết, giúp tuổi Dần có được cuộc sống ấm êm, viên mãn đúng như họ hằng mong muốn. tuổi Dần được đánh giá là có đường tài vận ổn định. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy, họ cũng có những giai đoạn khó khăn của mình mà trong đó, phải vượt qua được thì mới mong tiến đến những thành quả lớn trong sự nghiệp.

Tuổi Tý

Con giáp tuổi Tý thường gây ấn tượng với người khác nhờ sự ngay thẳng, thật thà. Trong cuộc sống, bạn sẵn sàng giúp đỡ những người khác mà không toan tính thiệt hơn. Người tuổi Tý thường giữ chữ tín, không vì lợi nhuận nhỏ nhặt trước mắt mà đánh mất đi danh dự, phẩm giá của bản thân mình.

Thần Tài và Quý Nhân chiếu cố nồng hậu  những con giáp làm việc chăm chỉ từ 22h tối Thứ 6 ngày 23/12/2022: Làm gì cũng may mắn song hành thuận lợi, tiền tình phơi phới, nở hoa kết trái - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, người tuổi Tý rất chăm chỉ, chịu khó làm ăn. Nhưng tiếc rằng, thời gian gần đây, bạn không gặp được may mắn nên thu nhập không được như ý muốn. Từ khung giờ này, sự nghiệp của người tuổi này mới dần tốt lên, ngày càng rộng mở, giúp bạn kiếm được bộn tiền.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

 

Cát tinh “Thiên Hỷ” soi chiếu 3 con giáp vào 21h tối Thứ 6 ngày 23/12/2022: Tài chính cải thiện rõ rệt, tin vui liên tiếp bay đến, tài lộ mở rộng, thu nhập tăng cao    

Cát tinh “Thiên Hỷ” soi chiếu 3 con giáp vào 21h tối Thứ 6 ngày 23/12/2022: Tài chính cải thiện rõ rệt, tin vui liên tiếp bay đến, tài lộ mở rộng, thu nhập tăng cao    

Trong thời gian này (21h tối Thứ 6 ngày 23/12/2022) do có các tinh phù hộ nên những con giáp sau sẽ có cơ hội “thăng quan tiến chức”, hoặc gia đình có thêm tin vui về hôn nhân. Khi đó họ sẽ gặp được vận đại cát đại lợi nên vận thế khởi sắc lên cao, làm đâu thắng đó, tiền bạc thu về như nước, công việc thăng tiến không ai bằng.

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