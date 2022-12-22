Cát tinh “Thiên Hỷ” soi chiếu 3 con giáp vào 21h tối Thứ 6 ngày 23/12/2022: Tài chính cải thiện rõ rệt, tin vui liên tiếp bay đến, tài lộ mở rộng, thu nhập tăng cao    

Tâm linh - Tử vi 22/12/2022 09:09

Trong thời gian này (21h tối Thứ 6 ngày 23/12/2022) do có các tinh phù hộ nên những con giáp sau sẽ có cơ hội “thăng quan tiến chức”, hoặc gia đình có thêm tin vui về hôn nhân. Khi đó họ sẽ gặp được vận đại cát đại lợi nên vận thế khởi sắc lên cao, làm đâu thắng đó, tiền bạc thu về như nước, công việc thăng tiến không ai bằng.

 

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần vốn có đầu óc linh hoạt, ham thắng thua, rất có tài lãnh đạo. Thời trẻ, họ đã bộc lộ tố chất lãnh đạo, khiến người khác kính nể. Hầu hết con giáp tuổi Dần thường có tham vọng, có quyết tâm và không bao giờ bỏ cuộc. Tuy nhiên con giáp này làm ăn dễ thua lỗ vì thừa nhiệt huyết nhưng thiếu kinh nghiệm và tính toán. Người tuổi Dần học hỏi kinh nghiệm, kỹ năng từ những thất bại, không ngừng hoàn thiện bản thân, nỗ lực vươn lên.

Cát tinh “Thiên Hỷ” soi chiếu 3 con giáp vào 21h tối Thứ 6 ngày 23/12/2022: Tài chính cải thiện rõ rệt, tin vui liên tiếp bay đến, tài lộ mở rộng, thu nhập tăng cao     - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cũng bởi vậy trong thời điểm này (21h tối Thứ 6 ngày 23/12/2022), sự nghiệp của con giáp này phất lên trông thấy. Họ có thể đạt đến vị trí cao, nhận trọng trách lớn trong công ty, tổ chức mà mình làm việc. Người làm kinh doanh cũng làm ăn phát đạt, thu hái bộn tiền, tận hưởng cuộc sống ấm no, dư dả.

Tuổi Tỵ

Trời sinh những người tuổi Tỵ khá thông minh và tài giỏi. Trong mắt người khác, tuổi Tỵ khá lạnh lùng nhưng bên trong lại sống tình cảm. Người tuổi Tỵ vốn mang số mệnh phú quý nhưng thuở bé vẫn chưa được hưởng. Trong cuộc sống, tuổi Tỵ có sự hiểu biết rõ ràng và luôn thích tìm tòi, học hỏi, tự tạo ra cuộc sống mà mình mong ước.

Cát tinh “Thiên Hỷ” soi chiếu 3 con giáp vào 21h tối Thứ 6 ngày 23/12/2022: Tài chính cải thiện rõ rệt, tin vui liên tiếp bay đến, tài lộ mở rộng, thu nhập tăng cao     - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này, tuổi Tỵ gặp nhiều khó khăn hơn bất cứ ai, nhưng những tháng cuối năm họ sẽ khổ tận cam lai. Đặc biệt, tuổi Tỵ sẽ gặp được nhiều may mắn, mọi khó khăn tưởng chừng như khó giải quyết đều được vận hành trơn tru suôn sẻ. Càng vấp ngã bao nhiêu họ sẽ càng mạnh mẽ bấy nhiêu, do đó tuổi Tỵ nếu như không trở thành đại gia thì ít nhất họ cũng sẽ tìm được cơ hội tăng thêm thu nhập, của cải dồi dào bất ngờ.

Tuổi Dậu

Tử vi trong thời điểm này (21h tối Thứ 6 ngày 23/12/2022) cho thấy, sự nghiệp của người tuổi Dậu có dấu hiệu tích cực. Song bạn đừng nên vì thế mà thành ra chủ quan, lơ là, thậm chí kiêu ngạo, không tiếp thu ý kiến của người khác. Nếu bạn tự đặt cái tôi của mình lên quá cao thì sẽ rất dễ đẩy bạn vào tình cảnh bị cô lập.

Cát tinh “Thiên Hỷ” soi chiếu 3 con giáp vào 21h tối Thứ 6 ngày 23/12/2022: Tài chính cải thiện rõ rệt, tin vui liên tiếp bay đến, tài lộ mở rộng, thu nhập tăng cao     - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tình hình tài chính có dấu hiệu cải thiện trong thời điểm này. Bên cạnh khoản tiền có được do công sức lao động, bạn có thể nhận được lợi nhuận từ các khoản đầu tư. Thậm chí có người nhận được tiền ủng hộ để phát triển lớn mạnh hơn nữa. Thời gian này, bạn càng cố gắng bao nhiêu thì kết quả thu được càng đáng mừng bấy nhiêu, công sức của bạn sẽ chẳng bao giờ là uổng phí. Vì thế, bạn chớ nên ngại những vất vả, gian khổ nhất thời, kể cả khi mọi người xung quanh đều muốn nghỉ ngơi.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

 

Tử vi 20h tối Thứ 6 ngày 23/12/2022: Dự đoán 3 con giáp được Thần Tài hỗ trợ, ăn nên làm ra, tha hồ đếm tiền, sự nghiệp thăng tiến vù vù

Tử vi 20h tối Thứ 6 ngày 23/12/2022: Dự đoán 3 con giáp được Thần Tài hỗ trợ, ăn nên làm ra, tha hồ đếm tiền, sự nghiệp thăng tiến vù vù

Tử vi 12 con giáp dự đoán, bước sang thời điểm này, 3 con giáp may mắn được thần tài hỗ trợ, nhờ đó ăn nên làm ra, tha hồ nằm duỗi mà ăn.

Xem thêm
Từ khóa:     Tử vi ngày 23/12/2022 tu vi ngay 23/12/2022 tu vi

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Tâm sự gia đình 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Tâm sự gia đình 1 giờ 36 phút trước
Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 3 giờ 6 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két