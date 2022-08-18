Thần Tài phát lương vào 8 ngày tới (18/8 - 25/8), 3 con giáp bội lộc, một bước thành tỷ phú, chuyển vận giàu sang, vạn sự như ý

Tâm linh - Tử vi 18/08/2022 12:31

Theo tử vi 2022, Thần Tài cho lộc 3 con giáp vận mệnh hanh thông như ý, tài vận nhắm mắt cũng nắm được vàng.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu thông minh, khéo léo, tư duy tích cực, giỏi phát hiện thời cơ, đầu óc linh hoạt, mạnh mẽ trong học tập và lĩnh hội. Đúng 8 ngày tới (18/8 - 25/8), Thần Tài gọi tên, bổng lộc lên cao, hợp với các vì sao tốt, công việc và cuộc sống của con giáp này rất suôn sẻ. Chỉ cần nắm bắt cơ hội, làm việc chăm chỉ và sống hết mình, ắt hẳn tiền tài, bất ngờ sẽ đến. Con giáp này có thể cảm nhận vận trình suôn sẻ bủa vây.

Thần Tài phát lương vào 8 ngày tới (18/8 - 25/8), 3 con giáp bội lộc, một bước thành tỷ phú, chuyển vận giàu sang, vạn sự như ý - Ảnh 1
Đúng 8 ngày tới (18/8 - 25/8), con giáp này Thần Tài gọi tên, bổng lộc lên cao, hợp với các vì sao tốt. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi chân thành, hữu dũng hữu mưu, phàm bất cứ việc gì cũng chỉ muốn dựa vào bản thân, không thích sử dụng những thủ đoạn mờ ám, khi gặp vấn đề sẽ luôn bình tĩnh mà xử lý.

Đúng 8 ngày tới (18/8 - 25/8), cát tinh “phúc lộc”,”lộc huân” xuất hiện trong cung mệnh nên cơ hội đổi đời, đổi vận không ngừng đến với con giáp này. Chỉ cần kiên trì nắm bắt ắt con giáp này sẽ hóa rồng, hóa phượng.

Người tuổi Mùi có Bán Hợp trợ mệnh nên đường tình duyên lại càng thêm vượng, người độc thân không ra ngoài giao lưu kết bạn thì thật là phí. Những đối tượng mà bạn gặp đều rất thu hút, thú vị nên dù không thể tiến triển thành tình yêu thì làm bạn cũng là trải nghiệm không tồi để cùng chia sẻ cuộc sống. Vận trình tình duyên êm ả. Với những người đã có đôi, đây là cơ hội để hai người lại gần nhau hơn. Dù có nhiều giông gió ngoài kia nhưng khi trở về tổ ấm bên người ấy, bạn cảm thấy mình được sống lại tràn trề năng lượng, chỉ muốn ở mãi bên đối phương mà thôi.

Thần Tài phát lương vào 8 ngày tới (18/8 - 25/8), 3 con giáp bội lộc, một bước thành tỷ phú, chuyển vận giàu sang, vạn sự như ý - Ảnh 2
Đúng 8 ngày tới (18/8 - 25/8), cát tinh “phúc lộc”,”lộc huân” xuất hiện trong cung mệnh nên cơ hội đổi đời, đổi vận không ngừng đến với con giáp này. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân đón tài lộc hanh thông, công danh phát đạt đúng 8 ngày tới (18/8 - 25/8) Mọi việc đã được dàn xếp ổn thỏa nên Thân chỉ cần ngồi chờ tiền chảy vào túi.

Không chỉ thu nhập chính mà nguồn thu nhập phụ cũng tăng lên. Người làm kinh doanh hợp tác suôn sẻ, thu về khoản lợi nhuận không nhỏ.

Tuy nhu nhập tăng lên nhưng con giáp này vẫn nên có ý thức tiết kiệm chứ không tiêu xài hoang phí cho những sở thích nhất thời. Nhờ thói quen này Thân có thể duy trì được khả năng tài chính dư dả. Chính xác là Thần Tài ban vận mệnh tốt, giúp sức đáng kể cho con giáp này.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Thần Tài gọi tên 3 con giáp đỏ nhất: Tháng 9 nảy lộc, tháng 10 cầu gì được nấy, tháng 11 may mắn bủa vây, phát tài 

Thần Tài gọi tên 3 con giáp đỏ nhất: Tháng 9 nảy lộc, tháng 10 cầu gì được nấy, tháng 11 may mắn bủa vây, phát tài 

Xem tử vi 12 con giáp, có 3 con giáp 3 tháng tới vận may đỏ chót, cuộc sống xua đuổi những điều không may, phát tài.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc