Tử vi cho biết, đúng 7 ngày tới, tuổi Mão là một trong những con giáp gặp nhiều may mắn nhất. Đặc biệt trên con đường tài lộc của con giáp này có dấu hiệu lên như diều gặp gió. Trong sự nghiệp tuổi Mão có thể gặp phải những khó khăn nhưng mọi thứ đều được giải quyết ổn thỏa êm xuôi.

Ngọ có tính cách thẳng thắn, trung thực, luôn nỗ lực tìm kiếm cơ hội xây dựng cuộc sống sung túc, ấm no. Con giáp này khá tham vọng, muốn mọi thứ đều thật viên mãn. Ngọ luôn yêu thương gia đình và tìm mọi cách để chăm sóc cho những người thân của mình một cách đầy đủ nhất.

Vận may của người tuổi Mão sẽ đến, đem lại nhiều phúc khí, của cải cũng dần tăng lên, mọi việc suôn sẻ hơn. Người tuổi Mão cũng có cơ nhận được sự giúp đỡ của quý nhân. Dù sự giúp đỡ là đáng kể nhưng Mão cần tin vào năng lực của chính mình thì công việc càng thuận lợi hơn. Hơn nữa, hôn nhân của con giáp tuổi Mão cũng rất ngọt ngào, hòa hợp.

Tử vi 7 ngày tới cho biết, Ngọ sẽ được Thần Tài nghênh đón, thành công mọi mặt từ công danh, sự nghiệp cho đến cuộc sống. Những kẻ xấu hãm hại hay điều xui xẻo từ những tháng trước sẽ đội nói ra đi. Với khả năng hơn người, người tuổi Ngọ sẽ tha hồ gặt hái thành quả, chuẩn bị đón nhận sự giàu sang, đại cát đại lợi.

Vận xui nào cũng sẽ qua, phúc khí đến nhà, tài lộc của người tuổi Ngọ hanh thông thấy rõ. Con giáp có quý nhân giúp đỡ, may mắn ngập tràn, thu nhập cải thiện. Vận đào hoa của Ngọ trong thời gian này cực kỳ nhuận sắc. Con giáp may mắn này có cơ may sẽ gặp được người như ý, hỷ sự tìm tới tận nhà.

Với khả năng hơn người, người tuổi Ngọ sẽ tha hồ gặt hái thành quả, chuẩn bị đón nhận sự giàu sang, đại cát đại lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi 7 ngày sắp tới, người tuổi Thân lộc lá tràn trề, sự nghiệp phơi phới. Phúc khí nhà trời đều đổ dồn cho con giáp này hưởng thụ. Chưa kể là túi tiền của con giáp này cũng tăng đều theo từng ngày, cứ tiêu xài vơi bớt lại đầy lên.

Tử vi học có nói, người tuổi Thân thông minh, linh hoạt, cẩn trọng trong mọi việc. Từ giờ trở đi, Thân có các ngôi sao may mắn chiếu mệnh, tiền bạc không ngừng tăng lên. Phải nói rằng, Thân sẽ có một mùa thu hoạch vào thời gian này. Sự thịnh vượng và giàu có cùa tuổi Thân ai cũng phải ghen tỵ.

Thân sẽ gặp nhiều may mắn, được thần tài trợ giúp, quý nhân phù trợ. Của cải lên cao, cuộc sống sung túc, quý nhân thì siêu may mắn, gặp sóng gió bất ngờ, nên chuẩn bị máy tính tiền.

Sự thịnh vượng và giàu có cùa tuổi Thân ai cũng phải ghen tỵ, Thân sẽ gặp nhiều may mắn, được thần tài trợ giúp, quý nhân phù trợ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.