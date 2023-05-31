Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 1/6/2023 ngày mai, sự nghiệp của tuổi Mùi có những bước tiến vượt bậc. Con giáp này gây được ấn tượng tốt đẹp với lãnh đạo và nhận được sự yêu mến của mọi người. Cơ hội được thăng chức tăng lương không còn xa.

Người đã lập gia đình dần biết cách để sắp xếp công việc và cuộc sống của mình sao cho cân bằng. Con giáp này không vì công việc quá bận rộn mà lơ là việc quan tâm đến người thân yêu. Nhờ vậy, bầu không khí gia đình bản mệnh luôn đầm ấm.

Trên phương diện tình cảm, nếu đã phải lòng ai thì tuổi Mùi hãy nhanh tay nắm bắt cơ hội để bày tỏ. Hãy dùng sự chân thành của mình khiến đối phương rung động, còn nếu bản mệnh không chủ động hơn thì mãi chẳng thể kéo gần khoảng cách với đối phương.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Con số may mắn : 29 , 46 , 32

Tuổi Dậu

Tử vi cho biết công việc của tuổi Dậu diễn ra “thuận buồm xuôi gió”. Người tuổi này làm việc gì cũng hoàn thành xong sớm hơn dự kiến do Quý Nhân phù trợ. Điều này giúp cho bản mệnh đạt được thành tựu nổi bật cho mình trong công việc hiện tại.

Vận trình tài lộc được đà tăng cao. Thu nhập tăng đáng kể giúp cho con giáp này vô tư chi trả cho những nhu cầu cá nhân hoặc sở thích của bản thân. Song ,bạn cũng cần để dành một khoảng để tích lũy cho tương lai.

Vận trình tình cảm khởi sắc. Có vẻ như, bạn cảm thấy hài lòng với gia đình của mình khi tình cảm cả hai luôn ngập tràn yêu thương. Ngoài ra, tình yêu của hai người thêm khăng khít khi cùng nhau chăm chút cho mối quan hệ này.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Con số may mắn : 13 , 52 , 57

Tuổi Tuất

Thứ Năm ngày 01/06/2023 này, công việc Tuổi Tuất cũng đang tiến triển rất tốt, bởi Tuổi Tuất không có quá nhiều tham vọng, bạn làm việc chỉ vì đam mê, muốn làm mọi việc tốt nhất có thể, chỉ đơn giản là không muốn ai phải thất vọng về chính mình mà thôi.

Ngày mai, 3 con giáp này mở mắt là thấy tiền Tỷ trước mặt. Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, vận tình duyên không tốt trong Thứ Năm này, bạn có những xung đột với người mình yêu, khi mà một bên muốn được đáp ứng nhu cầu cảm xúc, trong khi bên kia lại quá lí trí mà từ chối. Chẳng có gì quá bất ngờ bởi bạn vốn là người sống thiên về tình cảm hơn lí trí.

Sức khỏe không có gì đáng ngại, nhiệt độ đã giảm hơn so với các ngày trước đó nên bạn cảm thấy tinh thần thoải mái, dễ chịu hơn nhiều.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Con số may mắn : 38 , 53 , 7

(*) Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!