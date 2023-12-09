Thần Tài ghé thăm nhà 3 con giáp trong 15 ngày tới: Phất lên giàu sang chỉ trong tích tắc, sự nghiệp xán lạn, cục diện bứt phá

Tâm linh - Tử vi 09/12/2023 12:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây phú quý hơn người, thành công viên mãn trong 15 ngày tới.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ cũng là một trong các con giáp khá may mắn về tiền bạc trong 15 ngày tới. Nhờ có sự tinh nhanh, tư duy sáng tạo, tầm nhìn xa trông rộng, ham học hỏi và sẵn sàng tiếp thu cái mới cho nên họ dễ dàng nắm bắt được cơ hội, đạt được thành tựu lớn trong sự nghiệp, tài lộc hanh thông.

Đây là giai đoạn thích hợp cho người tuổi Tỵ mưu cầu tiền tài. Bản mệnh được thiên thời địa lợi nhân hòa cho nên công việc may mắn, thu nhập rủng rỉnh dồi vào, vướng mắc khó khăn hay bất lợi đều được giúp đỡ cho nên hoạnh phát hoạnh tài.

Người sinh vào năm Tỵ trong 15 ngày tới lại càng thăng hoa hơn, tài lộc dồi dào, cuộc sống thuận lợi. Đặc biệt, với những ai còn đang độc thân, họ sẽ tìm được ý trung nhân, được người thương hỗ trợ đắc lực về mặt tài chính cũng như phát triển sự nghiệp thăng tiến.

Thần Tài ghé thăm nhà 3 con giáp trong 15 ngày tới: Phất lên giàu sang chỉ trong tích tắc, sự nghiệp xán lạn, cục diện bứt phá - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn khi sinh ra thường là những người thông minh lanh lợi, phản ứng nhạy bén và có khả năng quan sát thấu đáo, thân phận cao quý và thần may mắn lúc nào cũng luôn đồng hành. Họ sống có nội tâm vì vậy rất thương người, đồng cảm sâu sắc với những người có hoàn cảnh éo le. Khi gặp những mảnh đời bất hạnh, họ luôn cố gắng để giúp đỡ tận tình trong khả năng của mình.

Bản mệnh Thìn vốn "ngoài lạnh trong nóng" hay làm việc thiện. Đối mặt với khó khăn họ luôn gắng hết sức để vượt qua, cộng với sự nhạy bén vốn có cùng sự quyết tâm đã tạo cho họ có niềm tin vững chắc để đạt tới mục tiêu của mình, công danh sự nghiệp nhờ đó mà ngày càng thành đạt, cuộc sống gia đình hạnh phúc, sức khỏe dồi dào trong 15 ngày tới.

Thần Tài ghé thăm nhà 3 con giáp trong 15 ngày tới: Phất lên giàu sang chỉ trong tích tắc, sự nghiệp xán lạn, cục diện bứt phá - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Có thể nói 15 ngày tới là lúc may mắn của người tuổi Dậu, đánh dấu sự biến chuyển lớn trong sự nghiệp và cả tình duyên. Với những nỗ lực, quyết tâm đã tích lũy trong thời gian qua, người tuổi Dậu sẽ gặt hái không ít thành công trong năm nay.

Với tính tình ôn hòa, thân thiện, người tuổi Dậu thường được bạn bè và người thân yêu mến. Thế nên với sự hỗ trợ của những ngôi sao may mắn sẽ giúp ích rất nhiều cho thành công của tuổi Dậu. Những dự án công việc, các mối quan hệ xã hội sẽ chiếm phần lớn thời gian của bạn. Hãy cố gắng nhín chút thời gian cho người thân, bạn bè và đặc biệt là người ấy nhé.

Đời sống tình cảm của người tuổi Dậu cầm tinh Gà sẽ khá thăng hoa. Những bạn chưa có nửa kia sẽ nhanh chóng tìm được người yêu. Đặc biệt, người tuổi Dậu nên đọc nhiều sách. Ngoài việc mở rộng tri thức, đọc sách còn giúp bạn giảm căng thẳng sau những giờ làm việc chăm chỉ.

Thần Tài ghé thăm nhà 3 con giáp trong 15 ngày tới: Phất lên giàu sang chỉ trong tích tắc, sự nghiệp xán lạn, cục diện bứt phá - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

Đúng 5 giờ sáng ngày 8/12 là thời điểm thăng hoa của 3 con giáp: Túi tiền nặng trịch, tự chủ tài chính, tiền duyên phơi phới, đã giàu lại còn giàu mãi

Đúng 5 giờ sáng ngày 8/12 là thời điểm thăng hoa của 3 con giáp: Túi tiền nặng trịch, tự chủ tài chính, tiền duyên phơi phới, đã giàu lại còn giàu mãi

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây gia đạo thập toàn thập vẹn, đi đến đâu thành công đến đó vào đúng 5 giờ sáng ngày 8/12.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 9/12 tu vi ngay 10/12 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 48 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 48 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 13 giờ 31 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 13 giờ 34 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 13 giờ 36 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 13 giờ 38 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 54 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 14 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ