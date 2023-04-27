Thần Tài độ trì, 3 con giáp thu lộc liên miên trong kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, quơ tay là được cả biển tiền, vét sạch lộc lá tứ phương, mọi sự thuận buồm xuôi gió, làm ăn như ý

Tâm linh - Tử vi 27/04/2023 09:45

Được thần tài nâng đỡ, 3 con giáp này có sự nghiệp thăng hoa, kinh doanh đại thắng, tiền vào như nước, chuyển bại thành thắng.

 

Tuổi Mão

Theo tử vi, người tuổi Mão sẽ gặp nhiều may mắn trong thời điểm này. Họ là những người luôn tràn đầy năng lượng tích cực, nhìn cuộc đời bằng con mắt lạc quan. Tuổi Mão dám nghĩ dám, sẽ phát huy được năng lực và sớm gặt hái thành quả. Với sự giúp đỡ của quý nhân, con giáp này sẽ càng tiến nhanh hơn trên con đường thành công, dễ dàng đạt được kết quả gấp đôi với một nửa nỗ lực.

Trong thời điểm này, những người tuổi Mão hãy chú ý hành động chắc chắn và vững vàng, sẵn sàng thích ứng với những thay đổi và sáng suốt đưa ra lựa chọn. Nếu mù quáng và bốc đồng, bản mệnh có thể sẽ đưa ra những quyết định sai lầm. Trạng thái tinh thần tốt sẽ là chìa khóa giúp tuổi Mão kiếm được nhiều tiền, gia tăng thu nhập.

Thần Tài độ trì, 3 con giáp thu lộc liên miên trong kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, quơ tay là được cả biển tiền, vét sạch lộc lá tứ phương, mọi sự thuận buồm xuôi gió, làm ăn như ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong số tất cả các con giáp, tuổi Tuất được xem là những người phải trải qua khoảng thời gian khó khăn khi còn nhỏ. Đa số họ không hẳn được sinh ra trong gia đình giàu có, nếu có thì cũng chỉ là một giai đoạn nhất định, không dài lâu. 

Chịu khổ và vất vả là thế nhưng trong thời điểm này, tuổi Tuất sẽ được đền đáp xứng đáng, điều đó không chỉ dựa vào vận mệnh mà còn dựa vào khả năng chịu đựng và thực lực của tuổi Tuất. Chẳng may vướng vào nợ nần thì đến giai đoạn này, mọi thứ sẽ được thanh lý triệt để, không những thế họ còn có của ăn của để, tài sản kiếm được trong giai đoạn này đủ sống an nhàn đến cuối đời. Nhìn chung, hậu vận tuổi Tuất khá an nhàn và sung túc khiến ai cũng ghen tị.

Thần Tài độ trì, 3 con giáp thu lộc liên miên trong kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, quơ tay là được cả biển tiền, vét sạch lộc lá tứ phương, mọi sự thuận buồm xuôi gió, làm ăn như ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vốn rất siêng năng, kiên định và dũng cảm. Đừng nhìn vẻ ngoài của họ mà đánh giá rằng con giáp này an nhàn, không có sức cạnh tranh. Họ là những người âm thầm hành động, có thể vượt qua khó khăn ngay cả trong nghịch cảnh, mang thái độ tích cực và sẽ mở ra nhiều cơ hội mới.

Trong thời điểm này, theo tử vi những người tuổi Hợi sẽ vượng vận quý nhân hơn trước. Với sự chịu khó và chí tiến thủ, con giáp này hứa hẹn có thể gặt hái thành công trong sự nghiệp, vượt qua khó khăn, mở ra cơ hội thăng tiến và được cấp trên cũng như đồng nghiệp công nhận. Người tuổi Hợi sẽ không còn phải vất vả kiếm tiền nữa, được quý nhân giúp đỡ, cửa tài lộc mở thênh thang.

Thần Tài độ trì, 3 con giáp thu lộc liên miên trong kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, quơ tay là được cả biển tiền, vét sạch lộc lá tứ phương, mọi sự thuận buồm xuôi gió, làm ăn như ý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

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