Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp có lộc vào 2 ngày cuối tuần (22/7 - 23/7), tiền bạc tíu tít 'rủ nhau' về túi, phú quý tự động ùa đến trước cửa nhà

Tử vi cho thấy, đúng 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp này rất được lộc kinh doanh. Nếu buôn bán sẽ gặp nhiều may mắn, thu lợi nhuận đáng kể.

Tuổi Tuất Người tuổi Tuất sẽ cảm thấy cuộc sống chuyển sang hướng mới khi năm Quý Mão cận kề. Được Thần Tài chiếu cố nên tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên Tuất “làm đâu thắng đó”. Nhờ được nhận nhiều may mắn trời ban nên trong 2 ngày cuối tuần, tuổi Tuất hoàn thành tốt các kế hoạch đầu tư và nhận kết quả rực rỡ hơn dự kiến ban đầu. Đây là cơ hội để Tuất triển khai các kế hoạch làm ăn buôn bán, kinh doanh ắt có lãi. Tuất còn chần chừ do dự thì sẽ đánh mất lợi thế sẵn có của mình. Người tuổi Tuất thông minh, nhanh trí, luôn có hướng giải quyết trong bất kì trường hợp nào. Với trực giác nhạy bén của mình, Tuất càng dễ thành công trong làm ăn kinh doanh.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mùi Tử vi cho thấy, đúng 2 ngày cuối tuần, các phương diện cuộc sống của Mùi chuyển sang hướng mới tích cực hơn. Nhờ có Thần Tài phù trợ mà tài lộc của Mùi trở nên hanh thông. Các kế hoạch đầu tư của Mùi phát triển suôn sẻ, phất lên trông thấy. Mùi vốn hiền lành, thân thiện và biết cách xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp giữa các cá nhân. Sự giàu có của Mùi rất mạnh mẽ, chủ yếu là dựa vào các quý nhân. Nhờ có quý nhân nâng đỡ nên công việc của Mùi tiến triển thuận lợi, dễ nổi bật, tăng lương cũng không thành vấn đề. Thời điểm này, lộc lá đổ về tay, nếu mạnh dạn kinh doanh, đầu tư buôn bán thì tiền tài của Mùi sẽ càng đầy ắp hơn nữa. Nhờ vào vận khí tốt của mình, dù không cần dựa dẫm vào người khác thì Mùi cũng có thể làm nên đại nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Sửu Người tuổi Sửu vốn chân chất, thích cuộc sống bình lặng nhưng thực chất là con giáp có thiên phú kinh doanh ngầm. Sửu không chỉ thông minh hơn người mà còn có sự bền bỉ, kiên trì đáng kinh ngạc. Dù chỉ có một mình, Sửu cũng có thể dần dần xây dựng nên cơ nghiệp lớn mạnh. Với nhiều người, việc tự mình gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng là một việc khó khăn, thậm chí bất khả thi, thế nhưng với tuổi Sửu, đó lại là việc trong tầm tay, tất cả chỉ phụ thuộc vào việc con giáp này có muốn bắt tay vào làm hay không. Trong 2 ngày cuối tuần là thời gian mang đến cho tuổi Sửu nhiều cơ hội và thử thách. Nhìn tổng thể thì đường tài lộc khá suôn sẻ. Nhờ sự cần cù, chịu thương chịu khó, tận tâm, siêng năng, nỗ lực của Sửu sẽ được đền đáp xứng đáng, có nhiều cơ hội về tài lộc, có được nhiều lợi ích từ việc hợp tác, tích lũy được nhiều của cải, và không còn bị tiền bạc làm phiền. Ảnh minh họa: Internet * Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi thứ Ba ngày 11/7/2023 của 12 con giáp: Ngọ may mắn ngút trời, công danh vẻ vang; Mùi - Dậu đề phòng tiểu nhân, vướng nhiều rắc rối Dưới đây là tử vi thứ Ba ngày 11/7/2023 của 12 con giáp. Những người tuổi Ngọ may mắn nhận được tin hỷ trong sự nghiệp, nhanh chóng thăng tiến, phát tài phát lộc. Trong khi đó, Mùi - Dậu cẩn thận kẻ gian ám hại, rơi vào kiện tụng, thị phi.

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