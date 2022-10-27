Thần Tài báo mộng vào 7 ngày tới (28/10 - 3/11), 3 con giáp trúng giải độc đắc, mua nhà tậu xe, tài lộc bung cửa, thăng hoa phát tài

Tâm linh - Tử vi 27/10/2022 15:17

Sách tử vi cho biết, sang 7 ngày tới, 3 con giáp này sẽ vô cùng may mắn, tiền tài đầy tủ, cuộc sống an nhàn.

Tuổi Tuất

Tử vi cho thấy, sang 7 ngày tới sẽ là thời gian vô cùng may mắn với người tuổi Tuất. Họ có cơ hội tìm được quý nhân của đời mình, thông qua những cuộc gặp gỡ xã giao. Nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối nến tuổi Tuất có cơ may sẽ tìm kiếm được hợp đồng lớn làm ăn ngày càng khấm khá hơn.

Từ thời điểm này, tuổi Tuất không chỉ may mắn về công danh mà đường tình duyên cũng rất đào hoa. Nếu còn độc thân sẽ tìm thấy người ưng ý, được nhiều người đưa đón tán tỉnh. Với người có gia đình thì trong nhà sẽ có tin vui, hỷ tín ghé thăm vô cùng viên mãn.

Thần Tài báo mộng vào 7 ngày tới (28/10 - 3/11), 3 con giáp trúng giải độc đắc, mua nhà tậu xe, tài lộc bung cửa, thăng hoa phát tài - Ảnh 1
Tử vi cho thấy, sang 7 ngày tới sẽ là thời gian vô cùng may mắn với người tuổi Tuất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thầy tử vi cho biết, đúng 7 ngày tới, tuổi Mão chính là con giáp gặp nhiều may mắn. Người tuổi Mão nếu làm ăn kinh doanh thì có thể kiếm được nhiều khoản tiền lớn nhờ những vụ làm ăn béo bở. Với người tuổi Mão còn đang đi làm công ăn lương thì có cơ hội được thưởng, hoặc đề bạt vào chức vụ mới nhận nhiều khoản tiền ngoài lượng

Chuyện tình cảm của người tuổi Mão cũng rất suôn sẻ vào thời điểm đầu tuần, hai người nên dành thời gian riêng cho nhau nhiều hơn. Với những người tuổi Mão dù là người độc thân hay đã có gia đình thì đều cần phải giữ khoảng cách hợp lý với người khác, bởi vận đào hoa đang tìm tới với bạn cẩn trọng kẻo gây hiểu lầm không đáng có nhé.

Thần Tài báo mộng vào 7 ngày tới (28/10 - 3/11), 3 con giáp trúng giải độc đắc, mua nhà tậu xe, tài lộc bung cửa, thăng hoa phát tài - Ảnh 2
Thầy tử vi cho biết, đúng 7 ngày tới, tuổi Mão chính là con giáp gặp nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Xem tử vi của 12 con giáp nói rằng, bước sang 7 ngày tới, con giáp tuổi Hợi hãy mạnh dạn đề xuất các giải pháp cho cả đội và đưa mọi thứ trở về đúng quỹ đạo của nó. Khi bắt tay vào làm việc, có thể bạn sẽ phải đối mặt với một vài ý kiến trái chiều, nhưng đừng để chúng chen ngang vào kế hoạch của bạn.

Hãy tin tưởng vào bản thân và tự tin tiến bước, rồi bạn sẽ tìm được cơ hội để khẳng định giá trị của mình. Trên phương diện tài lộc, nhờ có cát tinh trợ lực nên bản mệnh sẽ tỉnh táo hơn trong việc giải quyết vấn đề, thậm chí bạn còn đưa ra được những quyết định sáng suốt liên quan đến tiền bạc giúp bạn cải thiện tình hình tài chính trong tương lai. Nhìn chung, tài lộc của bạn đang cải thiện từng ngày.

Thần Tài báo mộng vào 7 ngày tới (28/10 - 3/11), 3 con giáp trúng giải độc đắc, mua nhà tậu xe, tài lộc bung cửa, thăng hoa phát tài - Ảnh 3
Xem tử vi của 12 con giáp nói rằng, bước sang 7 ngày tới, con giáp tuổi Hợi hãy mạnh dạn đề xuất các giải pháp cho cả đội và đưa mọi thứ trở về đúng quỹ đạo của nó - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trúng số độc đắc sau 16h chiều thứ Hai đầu tuần, 3 con giáp tiền vào ùn ù cửa trước, Cát tinh vây quanh, vạn sự tốt đẹp như mơ

Trúng số độc đắc sau 16h chiều thứ Hai đầu tuần, 3 con giáp tiền vào ùn ù cửa trước, Cát tinh vây quanh, vạn sự tốt đẹp như mơ

Tử vi có nói, sau 16h chiều thứ Hai (24/10) là khoảng thời gian 3 con giáp này gặp vận đỏ trong kinh doanh, có cơ hội thu về nguồn lợi lớn.

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