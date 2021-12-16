Thần số học: Con số may mắn dự báo vận mệnh 'đen - đỏ' trong năm 2022 của người được chỉ điểm

Để có được dự báo chính xác nhất cho bạn trong năm 2022, bạn cần tính số năm cá nhân của mình bằng cách cộng tất cả các con số trong ngày sinh của mình với 6 (là con số của năm 2022) và rút gọn lại về 1 con số.

Năm 2022 là năm số 6 (2 + 0 + 2 + 2 = 6). Đây là một năm là bạn sẽ phải thích nghi với một nhịp độ mới và tận dụng tối đa thực tế mới của mình để nắm lấy những cơ hội. Nếu bạn đã cảm thấy chông chênh trong năm 2021, thì bạn sẽ tìm được chỗ đứng vững chắc hơn cho mình vào năm 2022.

2 + 0 + 2 + 2 = 6

=> 2 + 6 = 8

Vậy con số năm cá nhân của bạn là 8.

Năm cá nhân 1

Năm 2022 sẽ là một năm tốt đẹp với những người có năm cá nhân 1. Đây là năm mà mọi việc trong cuộc sống của bạn sẽ diễn ra vô cùng tốt đẹp, năm nay sẽ tốt hơn năm trước, kết quả trong công việc thu về cũng thành công hơn năm trước. Bạn cũng có thể thực hiện những thay đổi tích cực giúp nâng tầm cuộc sống của bạn lên mức cao nhất trong năm nay. Hãy tin tưởng rằng bạn có tất cả những gì cần thiết để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.

Năm cá nhân 2

Năm 2022 của những người có năm cá nhân 2 là năm bạn sẽ được hưởng sự thịnh vượng về tài chính vì làm việc chăm chỉ và quyết tâm. Đây là năm mà bạn có thể ăn mừng thành quả của mình. Bạn đã đạt được những bước tiến lớn trong cuộc sống bởi bạn đã luôn làm việc nghiêm túc, cẩn thận suốt thời gian qua. Lời khuyên cho bạn trong năm 2022 là đừng coi bất cứ điều gì trong cuộc sống mà bạn nhận được là điều hiển nhiên. Mọi thành quả luôn có được từ sự nỗ lực và cẩn thận.

Năm cá nhân 3

Năm 2022 là một năm có nhiều biển đổi với những người có năm cá nhân 3. Đây là năm mà bạn được thúc giục để làm những điều mang lại niềm vui và hạnh phúc cho bản thân. Năm 2022 bạn sẽ luôn tập trung vào việc làm cho bản thân trở nên tốt hơn mặc dù bạn gặp phải những thách thức trong cuộc sống. Hãy cứ tập trung vào con đường mình đang đi, bạn sẽ thấy có nhiều thay đổi tích cực nhờ suy nghĩ lạc quan, vui vẻ.

Năm cá nhân 4

Năm 2022 sẽ là một năm mà bạn được hưởng một sức khỏe thể chất và tâm lý tốt vì sự thay đổi tích cực trong lối sống mà bạn đã thực hiện trước đó. Bên cạnh đó, những người có năm cá nhân 4 cũng sẽ đạt được thành công trong sự nghiệp vào năm nay. Bạn có thể tận dụng những nguồn lực, nhân lực, sức mạnh để đạt được mục tiêu nghề nghiệp. Với sự chăm chỉ, nghiêm túc, thực tế và có tính toán, người có năm cá nhân 4 sẽ chinh phục được rất nhiều đỉnh cao trong năm nay.

Năm cá nhân 5

Năm 2022 này, bạn cần phải kiên nhẫn hơn với chính mình. Lời khuyên dành cho bạn trong năm này là hãy bình tĩnh và suy tính cẩn thận, đừng vội vàng trước bất cứ quyết định nào. Nóng vội có thể sẽ khiến cho bạn bắt đầu những kế hoạch không mang lại cho bạn lợi ích lâu dài. Ngoài ra, hãy luôn trung thực trong giao tiếp với mọi người đồng thời thành thật với cảm xúc của bản thân. Số 5 khuyến khích bạn sống đúng với bản thân và niềm tin của mình.

Năm cá nhân 6

Đây là một năm đặc biệt với những người có năm cá nhân 6. Đã đến lúc để bạn quay lại và củng cố những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Trong năm nay, bạn cũng có thể sẽ gặp gỡ được nhiều người bạn mới, những người sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển bản thân của bạn. Cho dù đó là người yêu, một người bạn, một đồng nghiệp thì những người này có thể sẽ thay đổi cuộc sống của bạn trong nhiều năm tới.

Năm cá nhân 7

Năm 2022 của người có năm cá nhân 7 sẽ là một năm bạn có thể sửa chữa những sai lầm bạn đã gây ra trong quá khứ bằng cách sống thật với chính mình. Năm nay bạn sẽ có những mối quan hệ tốt với mọi người. Đồng thời, bạn cũng sẽ học hỏi được từ người khác rất nhiều vì bạn sẵn sàng tạo ra những thay đổi tích cực trong cuộc sống của mình. Học những kĩ năng mới cũng giúp bạn phát triển được sự nghiệp của mình. Ngoài ra, trong năm nay bạn cũng sẽ có xu hướng lắng nghe nội tâm và tiếng nói bên trong mình nhiều hơn.

Năm cá nhân 8

Hãy sống một cuộc đời mà bạn sẽ không bao giờ hối tiếc. Năm 2022 là thời điểm để bạn bắt đầu thực hiện một số thay đổi có ý nghĩa trong cuộc sống của mình. Mọi thứ sẽ vô cùng tốt đẹp với bạn trong năm mới này. Sẽ không có bất cứ điều gì khiến bạn căng thẳng quá mức. Ngoài ra, sự nghiệp và tài chính của bạn cũng chính là một trong những điểm sáng nhất trong năm 2022. Hãy học cách chia sẻ thành công và sự giàu có của mình.

Năm cá nhân 9

Năm 2022 giống như một giai đoạn để bạn bỏ lại những lối mòn cũ và giải phóng năng lượng cho một chu kì mới đang đến gần. Đây là một năm nghiêng nhiều về sự kết thúc hơn là bắt đầu. Có thể bạn sẽ thấy rằng một ai đó, công việc bạn đang làm, hoàn cảnh sống, môi trường sống hay bất cứ một điều gì khác mà bạn đang theo đuổi không còn phù hợp với bạn nữa. Và đã đến lúc để bạn rời đi. Sự kết thúc không đáng sợ, ngược lại, nó đang giúp bạn mở ra một chương mới trong cuộc đời của mình. Đây là một năm mà bạn sẽ trở nên táo bạo hơn. Hãy tận dụng tất cả các cơ hội có mặt trong cuộc sống của bạn và luôn giữ tinh thần lạc quan, tích cực.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh họa: Internet