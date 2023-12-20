Thần Phật che chở 3 con giáp trong ngày 20/12: May túi mười gang mang ra hốt vàng hốt bạc vào nhà, vận quý nhân khởi vượng

Tâm linh - Tử vi 20/12/2023 00:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây tài lộc khai mở, kiếm bộn tiền trong ngày 20/12.

Tuổi Mùi

Vốn là con giáp giỏi kinh doanh, tuổi Mùi sẽ không bao giờ làm người khác thất vọng khi làm ăn với con giáp này, nhất là trong ngày 20/12, Mùi càng có nhiều cơ hội thể hiện khả năng của mình. Trong việc hợp tác, Mùi luôn ưu tiên đôi bên cùng có lợi và làm mọi cách để phát huy được lợi thế của nhau.

Tử vi ngày 20/12 cho biết, Mùi bước chân ra cửa là có Thần Tài nâng đỡ, vượng phát trăm bề. Không chỉ vượng tiền tài mà còn vượng công danh. Con giáp này sẽ nhận được quyền lợi lớn, có tiếng nói và vị thế được nâng tầm trong suốt thời gian còn lại của năm.

Còn về tình duyên thì cũng rất hạnh phúc, đây cũng chính là cơ hội cho những người tuổi Mùi độc thân tìm được tình duyên mong chờ đã lâu.

Thần Phật che chở 3 con giáp trong ngày 20/12: May túi mười gang mang ra hốt vàng hốt bạc vào nhà, vận quý nhân khởi vượng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần mạnh mẽ và quyết đoán hơn người. Trong những tình huống khó khăn, họ luôn tìm ra những cách khác nhau để giải quyết vấn đề. Trong ngày 20/12, vận may của con giáp này tăng dần. Họ có tin vui khởi nghiệp, gặp nhiều khó khăn cũng có thể vượt qua.

Ngày 20/12chỉ cần con giáp này quyết tâm vượt qua thử thách thì họ sẽ gặt hái được nhiều thành quả. Họ có thể tách ra làm kinh doanh riêng.

Những khoản đầu tư trước đây của người tuổi Dần cũng mang lại lợi nhuận không nhỏ. Con giáp này làm việc chăm chỉ, hết mình thì công việc sẽ suôn sẻ, sinh lời lớn.

Thần Phật che chở 3 con giáp trong ngày 20/12: May túi mười gang mang ra hốt vàng hốt bạc vào nhà, vận quý nhân khởi vượng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Vận mệnh người tuổi Thân trong ngày 20/12 có nhân duyên tốt, nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Với người tuổi Thân, từ luc này là tam hợp Thái Tuế nên nhìn một cách tổng thể, vận thế của cả năm đều đại cát đại lợi, cuộc sống cũng như sự nghiệp đều phát tiến triển thuận lợi.

Thời điểm này, những người cầm tinh con khỉ được cát tinh soi chiếu nên càng may mắn, các mối quan hệ xã hội được cải thiện tích cực, từ đó giúp cho vận quý nhân càng vượng phát, rất có lợi cho sự nghiệp, công việc làm ăn.

Người tuổi Thân nhìn chung đều rất thông minh, cơ trí, phản ứng nhạy bén, về mặt sự nghiệp hầu như đều có thành tựu.

Nếu có thêm người chỉ bảo, dẫn dắt và giúp đỡ, chắc chắn các bạn sẽ nắm bắt tốt thời cơ và tận dụng tốt các mối quan hệ sẵn có, từ đó gặt hái được thành công tốt đẹp. Nói tóm lại, trong ngày 20/12 nhiều niềm vui sẽ đến với người tuổi Thân, các bạn có nhiều cơ hội để cải thiện sự nghiệp cũng như túi tiền của bản thân.

Thần Phật che chở 3 con giáp trong ngày 20/12: May túi mười gang mang ra hốt vàng hốt bạc vào nhà, vận quý nhân khởi vượng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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