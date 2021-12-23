Thần Phật an bài, 3 con giáp may mắn sự nghiệp khởi phát, cát khí phủ đầy, tiền tài tiêu mãi không hết trong 23 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 23/12/2021 11:00

Trong vòng 23 ngày tới, 3 con giáp may mắn phúc vận hanh thông, làm ăn thuận lợi. Bản mệnh được dự đoán là có sự chuyển mình ngoạn mục trong tương lai.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong vòng 23 ngày tới liên tiếp gặp may, tiền tài rực rỡ. Cả sự nghiệp và cuộc sống của con giáp đều thuận buồm xuôi gió, tiền bạc dồi dào. Chưa hết, bản mệnh còn có thể nhận được những khoản tiền bất ngờ. Đây có thể là do Tỵ được biếu tặng hay con giáp may mắn trúng được. Từ đây, Tỵ có thể thoải mái mua sắm, "du hí" khắp nơi cùng người thân, bạn bè mà không lo tiền bạc.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 23 ngày tới sẽ có gặp nhiều thuận lợi. Những cơ hội mới với vấn đề tài chính cao hơn đang ồ ạt đến với con giáp. Khả năng kinh doanh của Mùi được nâng cao và tiền bạc sẽ chảy vào với bạn ồ ạt. Đối với những ai làm việc nơi công sở, đây là một năm thăng quan tiến chức, vấn đề tiền, lương, thưởng của con giáp đều tăng.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu vận trình thăng tiến, tiền tài phủ phê. Con người tuổi này vô cùng chăm chỉ, cả khi đã có một công việc có thu nhập khá cao thì bạn vẫn cố tìm cách để kiếm việc làm thêm tăng thu nhập. 

Vận tình cảm của con giáp vô cùng rộng mở trong thời gian tới. Bản mệnh có cơ hội gặp được người hợp ý, hỷ sự tìm đến tận cửa. Người thành gia lập thất, tổ ấm của bạn luôn là điều mà nhiều ngưỡng mộ.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài chỉ mang tính thao khảo, chiêm nghiệm cho độc giả.

Trong tuần cuối cùng của năm 2021, 3 con giáp may mắn chìm đắm trong tiền tài, làm ăn thuận lợi, khí vận hanh thông, phất lên giàu sang phú quý

Trong tuần cuối cùng của năm 2021, 3 con giáp may mắn chìm đắm trong tiền tài, làm ăn thuận lợi, khí vận hanh thông, phất lên giàu sang phú quý

Vào tuần cuối cùng của năm 2021, 3 con giáp may mắn vận trình hanh thông, sự nghiệp phát triển. Con giáp có cơ hội thể hiện tài năng, nâng cao thu nhập.

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