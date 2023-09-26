Tết Trung thu cận kề, 3 con giáp thoát nghèo ngoạn mục, trời cao thả bao lì xì, công việc suôn sẻ như cá gặp nước

Tâm linh - Tử vi 26/09/2023 06:54

Dự đoán cận kề Tết Trung thu, 3 con giáp may mắn dưới đây vượng sắc tài lộc, làm ăn thăng hạng, vận trình huy hoàng, rực rỡ.

Tuổi Tý

Bản mệnh tuổi Tý có những bước tiến lớn trong công danh, sự nghiệp khi sang cận kề Tết Trung thu. Nếu có khó khăn, con giáp này cần bình tĩnh và tìm cách giải quyết vấn đề vì rất có thể đây chính là cánh cửa cuối giúp con giáp, nếu vượt qua, Tý sẽ phất lên giàu có.

Trong tình cảm, con giáp tuổi Tý cần tiết chế cảm xúc và dành không gian riêng cho cả hai. Sự thấu hiểu và chân thành sẽ giúp cho bạn và nửa kia hóa giải hiểu lầm, tận hưởng trọn vẹn cuộc sống.

Tết Trung thu cận kề, 3 con giáp thoát nghèo ngoạn mục, trời cao thả bao lì xì, công việc suôn sẻ như cá gặp nước - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dự đoán cận kề Tết Trung thu, người tuổi Dần nhận vô vàn lộc trời. Những người kinh doanh có quý nhân giúp đỡ nên công việc phát đạt, sinh lợi nhanh chóng khiến người khác ngưỡng mộ. Đặc biệt, con giáp làm công ăn lương sẽ có sự nghiệp thăng tiến.

Nhờ không ngừng nỗ lực trong thời gian qua mà giờ đây bạn được cấp trên trọng dụng, tạo cơ hội thể hiện tài năng. Vận đào hoa cũng đang đến với bản mệnh, nếu còn độc thân, khả năng cao là bản mệnh gặp được đối tượng hợp ý, đó nhận hỷ sự trong tương lai.

Tết Trung thu cận kề, 3 con giáp thoát nghèo ngoạn mục, trời cao thả bao lì xì, công việc suôn sẻ như cá gặp nước - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi dự đoán, cận kề Tết Trung thu, người tuổi Ngọ sẽ nhận được phúc lộc dồi dào. Con giáp này có thể sẽ kiếm được một khoản tiền lãi khả quan do những quyết định đúng đắn từ trước đó của mình. Bản mệnh có điềm báo thăng quan tiến chức khá rõ.

Nếu có thể tiếp tục duy trì phong độ làm việc thì bản mệnh sẽ sớm thăng tiến, có được chức vụ mà mình mong muốn. Vận trình tình cảm thăng hoa. Tình yêu viên mãn và rực rỡ tiếp thêm động lực cho con giáp may mắn này và nửa kia cùng nhau tiến về phía trước.

Tết Trung thu cận kề, 3 con giáp thoát nghèo ngoạn mục, trời cao thả bao lì xì, công việc suôn sẻ như cá gặp nước - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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