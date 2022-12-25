Tết Dương lịch 2023: 3 tuổi hút cạn lộc Trời, ăn nên làm ra, tay trái hứng vàng tay phải ôm bạc, đổi đời đại gia

Tâm linh - Tử vi 25/12/2022 00:45

Tết Dương lịch 2023 này dự báo sẽ có nhiều niềm vui và may mắn đến với 3 con giáp sau đây khi mọi sự trong cuộc sống đều tiến triển hết sức thuận lợi.

Tuổi Mão

Tết Dương lịch 2023 này vận trình sự nghiệp của con giáp này sẽ có chuyển biến tích cực, vận khí ngày một tốt hơn, có cơ hội tốt để đổi vận.

Tết Dương lịch 2023: 3 tuổi hút cạn lộc Trời, ăn nên làm ra, tay trái hứng vàng tay phải ôm bạc, đổi đời đại gia - Ảnh 1

Những người tuổi Mão tương đối hướng nội và trầm tính nhưng sau thời gian làm công việc kinh doanh, phục vụ khách hàng, họ cũng khắc phục được nhược điểm tính cách này.

Vfao Tết Dương lịch 2023, sự nghiệp của con giáp tuổi Mão sẽ có tiến triển, phát triển nhanh hơn, kiếm tiền tốt hơn. Người tuổi này nhớ tránh xa những tranh chấp không đáng có, "thức tỉnh" óc phán đoán xuất sắc của mình là sẽ có cơ hội thăng tiến như diều gặp gió.

Thời điểm cuối năm đang đến gần, con giáp này có thể lặng lẽ loại bỏ những rắc rối và có một cuộc sống tốt hơn.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng. Vì mang mệnh phú quý nên cả đời họ không bao giờ thiếu tiền. Càng về hậu vận đường tài lộc của Thìn càng hưng thịnh, kinh doanh một vốn bốn lời, thành công rực rỡ trên đường công danh.

Tết Dương lịch 2023: 3 tuổi hút cạn lộc Trời, ăn nên làm ra, tay trái hứng vàng tay phải ôm bạc, đổi đời đại gia - Ảnh 2

 

Tết Dương lịch 2023 là thời điểm vận tài lộc của Thìn nở rộ. Họ được thần tài ưu ái, bề trên nuông chiều mà tạo mọi điều kiện để làm giàu. Tiền ùn ùn chui vào túi, vàng chất ngập két là tương lai gần của con giáp này.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có tính cách mạnh mẽ và tinh thần trách nhiệm trong công việc. Bạn cũng là con giáp có tham vọng và không bao giờ hài lòng với những gì mình có. Việc quá tham vọng và cầu toàn có thể khiến con giám này bị căng thẳng, ảnh hưởng đến tinh thần làm việc. Vì vậy, người tuổi Dần cần học cách thư giãn, giảm bớt áp lực.

Tết Dương lịch 2023: 3 tuổi hút cạn lộc Trời, ăn nên làm ra, tay trái hứng vàng tay phải ôm bạc, đổi đời đại gia - Ảnh 3

Tết Dương lịch 2023, sự nghiệp của người tuổi Dần rất thịnh vượng, tiền đồ rộng mở do được quý nhân âm thầm giúp đỡ. Con giáp này sẽ được cấp trên ưu ái dành cho cơ hội tốt để thể hiện tài năng cũng như tăng cường thu nhập. Với những người làm kinh doanh, công việc của bạn sẽ vô cùng bận rộn, vất vả, đổi lại bạn sẽ kiếm được khoản thu nhập dồi dào, đúng như mong đợi.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

10 ngày đầu tháng 12 âm lịch, bản mệnh dát vàng: 3 con giáp kiếm tiền khủng, trăm sự hanh thông, đổi đời chỉ trong phút chốc

10 ngày đầu tháng 12 âm lịch, bản mệnh dát vàng: 3 con giáp kiếm tiền khủng, trăm sự hanh thông, đổi đời chỉ trong phút chốc

May mắn đưa lối, ơn trên độ mệnh, 3 con giáp may mắn này vào 10 ngày đầu tháng 12 âm lịch có nhiều niềm vui, làm gì cũng dễ dàng, trôi chảy.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay 12 con giáp tử vi tuần mới tử vi ngày mai tử vi tết dương lịch 2023 tử vi 12 con giáp tử vi 25/12 tử vi hàng ngày

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 1 giờ 52 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 2 giờ 52 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 3 giờ 52 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 4 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 5 giờ 22 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 5 giờ 52 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 6 giờ 22 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 6 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân