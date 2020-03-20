Tất tần tật về vấn đề sinh con năm 2021 hợp tuổi bố mẹ

Tâm linh - Tử vi 20/03/2020 11:54

Bố mẹ và con cái có mối liên hệ mật thiết với nhau. Do đó, sinh con năm 2021 hợp tuổi bố mẹ cũng là một vấn đề khiến nhiều người quan tâm và tìm hiểu kỹ.

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Con cái là lộc trời cho, tuy nhiên nếu biết cách tính toán để sinh được con hợp tuổi bố mẹ sẽ tốt cho hòa khí và tài vận trong gia đình. Chính vì thế, hiện nay có rất nhiều cặp vợ chồng tìm hiểu kỹ và đặt kế hoạch để sinh được một đứa con hợp tuổi. Bài viết dưới đây sẽ giải đáp toàn bộ những thắc mắc liên quan đến vấn đề sinh con năm 2021 hợp tuổi bố mẹ cho bạn đọc tham khảo.

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Tất tần tật về vấn đề sinh con năm 2021 hợp tuổi bố mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Ý nghĩa của việc sinh con hợp tuổi bố mẹ

Bố mẹ và con cái có một mối liên hệ mật thiết với nhau. Chính vì thế, việc chọn năm sinh tháng đẻ cho con phù hợp với tuổi bố mẹ đã và đang trở thành xu hướng phổ biến ngày nay. Sinh con hợp tuổi bố mẹ có nhiều ý nghĩa như sau:

  • Năm sinh tháng đẻ và bản mệnh của con nếu hợp với bố mẹ sẽ giúp cho công danh sự nghiệp tiền tài của bố mẹ trở nên thuận lợi hơn. Tài lộc may mắn sẽ liên tiếp ghé thăm, mọi sự đều hanh thông tốt lành.
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Sinh con hợp tuổi mang đến nhiều ý nghĩa cho bố mẹ - Ảnh minh họa: Internet
  • Tiếp đến, đối với những cặp vợ chồng lấy nhau mà có tuổi tác bản mệnh không hợp nhau hoặc tính cách không thật sự hài hòa thì sinh con hợp tuổi sẽ phần nào hóa giải được những điều đó. Sóng gió, rủi ro trong nhà sẽ tự động hóa giải, gia đạo bình an, mọi muộn phiền tan biến.
  • Cuối cùng, việc tính năm tính tháng sao cho hợp tuổi bố mẹ còn là một tiền đề vững chắc cho sự phát triển thuận lợi về sau. Con cái tương sinh với bố mẹ sẽ bình yên, ít đau ốm, công việc và tương lai đều tốt đẹp.

Chính vì những lý do trên, các bố mẹ thời đại này thường chọn năm, chọn tháng, chọn ngày để sinh con hợp tuổi.

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Chọn năm chọn tháng sinh cực kỳ quan trọng đối với tương lai của bố mẹ và con cái - Ảnh minh họa: Internet

Những thắc mắc xoay quanh vấn đề sinh con năm 2021 hợp tuổi bố mẹ

Năm 2021 là năm Tân Sửu, tuổi con trâu, bản mệnh Thổ. Những đứa trẻ sinh năm con trâu về cơ bản rất mộc mạc, thông minh. Người cầm tinh con trâu không quá sung sướng cũng không quá khổ cực, tính tình nhẹ nhàng và điềm đạm. Đặc biệt, sinh con trai sinh năm Tân Sửu sẽ có đường công danh, sự nghiệp thuận lợi.

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Năm 2021 là tuổi Tân Sửu, bản mệnh Thổ - Ảnh minh họa: Internet

Bố mẹ tuổi nào nên sinh con vào năm Tân Sửu?

Xét về phong thủy tử vi, thiên can địa chi thì vợ chồng những tuổi sau sẽ hợp để sinh con năm Tân Sửu:

  • Tuổi Tỵ và Dậu: tam hợp
  • Tuổi Tý: nhị hợp
  • Còn các tuổi Ất Hợi, Đinh Sửu, Mậu Dần, Kỷ Mão, Canh Ngọ nếu sinh con vào năm 2021 không xung cũng không hợp.

Bên cạnh những tuổi hợp thì bố mẹ tuổi nào không nên sinh con năm 2021 cũng là một trong những lăn tăn của nhiều bậc phụ huynh. Năm 2021 là mệnh Thổ. Chính vì thế, bố mẹ mệnh Thủy và mệnh Mộc không nên sinh con năm nay. Ngoài ra, cần xem xét độ tuổi của mẹ nếu phạm phải Kim Lâu thì không nên sinh con bởi con sinh ra sẽ hay ốm đau, bệnh tật, khó nuôi và ảnh hưởng đến tài vận của bố mẹ. 

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Sinh con phụ thuộc nhiều vào tuổi của người mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Sinh con năm 2021 vào tháng nào thì tốt?

Sinh con năm 2021 tháng nào được mùa sinh là thắc mắc của rất nhiều bậc phụ huynh. Chọn mùa sinh, tháng sinh, ngày sinh cũng không kém phần quan trọng cho cuộc sống tương lai của con yêu. Chính vì thế, nhiều cặp vợ chồng rất quan tâm đến việc chọn tháng sinh cho bé. 

Ngũ hành bản mệnh năm 2021 là Bích Thượng Thổ. Chính vì thế, bố mẹ nên sinh con vào các tháng 3, 6, 9 và tháng 12 âm lịch. Đây là những tháng có vượng khí tốt trong 4 mùa tiết khí, tương sinh với bản mệnh mộc của tuổi Tân Sửu. Tuy nhiên, việc chọn tháng để sinh con còn tùy thuộc nhiều vào tuổi và mệnh của mẹ. Cụ thể là:

  • Nếu người mẹ thuộc bản mệnh Kim thì nên lựa chọn sinh con vào tháng 8.
  • Nếu người mẹ thuộc bản mệnh Thổ thì chọn sinh con vào 4 tháng 3,6,9,12.
  • Nếu người mẹ thuộc bản mệnh Mộc thì sinh con tháng 1, 2.
  • Nếu người mẹ thuộc bản mệnh Thủy thì sinh con tháng 10, 11.
  • Còn nếu người mẹ thuộc bản mệnh Hỏa thì sinh con vào tháng 5.
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Bảng ngũ hành bản mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tốt nhất, mẹ nên chọn mùa thu hoặc mùa xuân để sinh con. Đây là những khoảng thời gian có khí hậu mát mẻ, mưa thuận gió hòa giúp mẹ dễ dàng hơn trong việc chăm sóc sức khỏe của con yêu.

Hy vọng bài viết trên đã giải đáp một số những thắc mắc xung quanh vấn đề sinh con năm 2021 hợp tuổi bố mẹ. Mong rằng những thông tin này sẽ giúp ích nhiều và giúp bố mẹ yên tâm hơn về tương lai.

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