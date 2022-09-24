Tam Hợp cầu may, Vạn Phúc kề cận, Cát Khí bao vây, 3 con giáp "một bước lên mây" vào 20h tối nay (24/9), tài vận thăng thiên, "tay trái hái lộc, tay phải đếm vàng", giàu sang mấy ai bằng

Tâm linh - Tử vi 24/09/2022 15:33

Tối nay, lúc đồng hồ điểm đúng 20h, 3 con giáp chính thức hết khổ, một bước hoá thành Rồng thành Phượng.

Tuổi Sửu

Nhờ tính cách nhân hậu, cách sống biết người biết ta mà tuổi Sửu đi đâu cũng được quý mến, gặp nhiều người sẵn sàng giúp đỡ. Trong 20h tối hôm nay, tuổi Sửu sẽ được giúp đỡ rất nhiều về sự nghiệp, có cơ hội thể hiện năng lực được cấp trên trọng dụng và thăng tiến nhanh chóng vào sau này. 

Tuy nhiên, không nên vì mọi thứ thuận lợi mà chểnh mảng, ngược lại người tuổi Sửu nên có thêm sự kiên trì, nhẫn nại và nỗ lực trong công việc, thì vận may sẽ được nhân lên gấp bội, muốn nghèo cũng khó. Người tuổi Sửu muốn lội ngược dòng, giàu có sung túc hãy nắm bắt cơ hội và làm việc chăm chỉ.

Tam Hợp cầu may, Vạn Phúc kề cận, Cát Khí bao vây, 3 con giáp 'một bước lên mây' vào 20h tối nay (24/9), tài vận thăng thiên, 'tay trái hái lộc, tay phải đếm vàng', giàu sang mấy ai bằng - Ảnh 1
Trong 20h tối hôm nay, tuổi Sửu sẽ được giúp đỡ rất nhiều về sự nghiệp, có cơ hội thể hiện năng lực được cấp trên trọng dụng và thăng tiến nhanh chóng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trời sinh tuổi Thân là những người hiền lành, chịu thương chịu khó và luôn biết nắm bắt mọi cơ hội đến với mình. Tử vi học có nói, thời gian trước tuổi Thân đã phải đối mặt với nhiều sóng gió, thử thách nhưng càng về sau cuộc sống của họ sẽ dần được cải thiện, gần như là bước sang trang mới.

Đặc biệt trong 20h tối nay, vận may của tuổi Thân sẽ lội ngược dòng ngoạn mục. Cụ thể, tuổi Thân làm gì cũng gặp được nhiều may mắn bởi lẽ bên cạnh có Thần Tài và quý nhân phù trợ. Đối với những người làm ăn kinh doanh, hãy mạnh dạn đầu tư mọi thứ, chắc chắn sẽ sinh lời khủng. Nhìn chung, cuộc sống tuổi Thân có nhiều khởi sắc, cơ hội phát triển sự nghiệp đang đến gần, chỉ cần bình tĩnh nắm bắt thì những ngày sau không cần phải lo lắng cơm áo gạo tiền.

Tam Hợp cầu may, Vạn Phúc kề cận, Cát Khí bao vây, 3 con giáp 'một bước lên mây' vào 20h tối nay (24/9), tài vận thăng thiên, 'tay trái hái lộc, tay phải đếm vàng', giàu sang mấy ai bằng - Ảnh 2
Đặc biệt trong 20h tối nay, vận may của tuổi Thân sẽ lội ngược dòng ngoạn mục. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trời sinh tuổi Tý là những người siêng năng, chăm chỉ và luôn biết nắm bắt mọi cơ hội tốt trong cuộc sống. Đa số những người tuổi Tý đều gặt hái được nhiều thành công từ khi còn trẻ, tuy nhiên vận may chưa đến nên họ khó giữ được phong độ và dễ gặp khó khăn, thất bại. Tuy nhiên, tuổi Tý lại được trời ban cho bản lĩnh vững vàng, không bao giờ chịu đầu hàng trước số phận nên sẽ dùng khả năng của mình để vượt qua mọi thứ.

Tử vi học có nói, vào 20h tối nay, tuổi Tý sẽ có vận may lội ngược dòng, bất kể cuộc sống trước đây ra sao thì tối nay tuổi Tý sẽ được quý nhân phù trợ, bên cạnh đó Thần Tài cũng chiếu cố nồng hậu. Tuổi Tý vốn dĩ có chí cầu tiến, vì vậy khi thiên thời địa lợi nhân hoà, chỉ cần dốc hết sức mình phát huy mọi thế mạnh thì mọi thứ sẽ công thành danh toại. Nhìn chung, đây này sẽ là giai đoạn rất đáng mong chờ với tuổi Tý khi tình tiền đều viên mãn.

 

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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