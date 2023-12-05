Tài Lộc và Phước Lành đồng thời tràn về nhà 3 con giáp từ ngày 5/12 đến ngày 10/12: Đếm tiền mỏi tay, vận trình bay cao như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 05/12/2023 03:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây vận mệnh hanh thông, túi tiền dày cộm từ ngày 5/12 đến ngày 10/12.

Tuổi Mùi

Từ ngày 5/12 đến ngày 10/12, vận số người tuổi Mùi như “cá gặp nước”, có nhiều cơ hội để thăng tiến, mưu sự dễ thành, dễ đạt thành tựu vượt bậc.

Tử vi nói rằng, trong thời gian này, tuổi Mùi có con đường công danh sự nghiệp suôn sẻ. Dù làm ở lĩnh vực nào, con giáp này cũng được Thần Tài và quý nhân hỗ trợ nhiệt tình, đạt được những bước tiến quan trọng. Các mục tiêu mà tuổi Mùi đã đặt ra sẽ được hoàn thành xuất sắc. Con giáp này có túi tiền rủng rỉnh hơn trước rất nhiều.

Tài Lộc và Phước Lành đồng thời tràn về nhà 3 con giáp từ ngày 5/12 đến ngày 10/12: Đếm tiền mỏi tay, vận trình bay cao như diều gặp gió - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi, người tuổi Tuất có con đường sự nghiệp phát triển hanh thông bởi bạn có nhiều cơ hội gặp gỡ những người bạn bè, đồng nghiệp tốt từ ngày 5/12 đến ngày 10/12. Những người giàu kinh nghiệm sẵn sàng đưa ra cho bạn những lời khuyên hữu ích, để bạn có thể vượt qua khó khăn. Nếu khẳng định được bản thân, cấp trên và quý nhân cũng sẽ không ngại dành tặng cho bạn những cơ hội để vươn lên một vị trí xứng đáng hơn. 

Người làm ăn tìm được chỗ đứng trên thị trường nên số lượng khách hàng, đối tác muốn hợp tác với bạn gia tăng ổn định. Bạn biết phát huy thế mạnh của bản thân nên không còn quá sợ hãi trước những chiêu trò chơi xấu của đối thủ. Với người làm công ăn lương, những thành tích nổi trội trong công việc giúp bạn có được một khoản tiền lương, tiền thưởng kha khá. Cấp trên chắc chắn rất hào phóng với những nhân viên tốt, cống hiến nhiều cho tập thể như bạn.

Tài Lộc và Phước Lành đồng thời tràn về nhà 3 con giáp từ ngày 5/12 đến ngày 10/12: Đếm tiền mỏi tay, vận trình bay cao như diều gặp gió - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi học có nói người tuổi Dậu tính cách thâm trầm, nói ít làm nhiều. Trong công việc, họ thể hiện mình là người mạnh mẽ, kiên định, dám theo đuổi mục tiêu của bản thân. Phần lớn con giáp này thường có nhiều bạn bè, được nhiều quý nhân giúp đỡ trong sự nghiệp cũng như cuộc sống.

Từ ngày 5/12 đến ngày 10/12, con giáp tuổi Dậu được sao may mắn chiếu rọi, dự báo tài lộc của họ sẽ tăng lên nhanh chóng, điềm lành gõ cửa. Họ nhận được nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Nếu nắm bắt cơ hội phù hợp với bản thân, con giáp này được dự báo sẽ làm nên chuyện. Tuy công việc có nhiều điểm sáng nhưng sức khỏe của họ trong tháng này lại không tốt.

Tài Lộc và Phước Lành đồng thời tràn về nhà 3 con giáp từ ngày 5/12 đến ngày 10/12: Đếm tiền mỏi tay, vận trình bay cao như diều gặp gió - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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