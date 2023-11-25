Tài lộc đổ ập vào cửa trong 10 ngày tới (26/11 - 5/12), thành công vang dội, Thần Tài chống lưng, muốn khổ cũng không được

Tâm linh - Tử vi 25/11/2023 18:56

Với 3 con giáp này, mọi thứ sẽ được nâng lên một tầm cao mới, họ sẽ gặt hái được nhiều thành công vang dội trong 10 ngày tới.

Tuổi Mão

Tuổi Mão đại diện cho những con người thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng. Người tuổi này rất tốt bụng, nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Họ có khả năng thích nghi với hoàn cảnh, chịu đựng những áp lực của công việc, cuộc sống

Tử vi dự báo, bước sang 10 ngày tới, tuổi Mão có Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, thời gian này nếu tiếp tục nỗ lực và cố gắng không ngừng thì cuối năm sẽ thành công rực rỡ, muốn nghèo cũng khó, tiền bạc dồi dào đến không ngờ.

Tài lộc đổ ập vào cửa trong 10 ngày tới (26/11 - 5/12), thành công vang dội, Thần Tài chống lưng, muốn khổ cũng không được - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Cuộc sống tuổi Thìn thành công là nhờ họ biết mỉm cười với những khó khăn xung quanh mình, bên cạnh đó lại không ngừng nỗ lực, cố gắng và hy vọng vào tương lai tươi sáng. Năm 2023 này vốn là một năm có nhiều thay đổi bất ngờ với tuổi Thìn.

Từ những tháng đầu năm họ vẫn còn gặp vô vàn khó khăn nhưng bước vào 10 ngày tới đây, cuộc sống của Thìn sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Thiên thời địa lợi nhân hòa, chỉ cần tiếp tục nỗ lực và cố gắng thì cuối năm đổi nhà mua xe, thậm chí là có thêm của ăn của để là chuyện tất nhiên.

Tài lộc đổ ập vào cửa trong 10 ngày tới (26/11 - 5/12), thành công vang dội, Thần Tài chống lưng, muốn khổ cũng không được - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trời sinh những người tuổi Dậu siêng năng, chăm chỉ, không những thế rất tài giỏi, thông minh và biết cách nắm bắt cơ hội tốt để đổi đời. Năm 2023 này sẽ là năm tốt để tuổi Dậu phát huy tài năng vốn có, bình tĩnh nắm bắt mọi cơ hội xung quanh thì việc làm giàu chỉ trong nháy mắt.

Bước sang 10 ngày tới, tuổi Dậu sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Cuộc sống được nâng lên tầm cao mới, quý nhân phương xa xuất hiện giúp họ ngày càng giàu có, cuối năm nay có người còn mua được nhà, được xe, thậm chí có cả số vốn lớn để làm ăn.

Tài lộc đổ ập vào cửa trong 10 ngày tới (26/11 - 5/12), thành công vang dội, Thần Tài chống lưng, muốn khổ cũng không được - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trong ngày 26, 27, 28, 29 tháng 9 âm lịch, 3 con giáp có vận đỏ rực rỡ, làm gì cũng vượng, tài lộc chảy vào túi ào ào như nước lũ

Trong ngày 26, 27, 28, 29 tháng 9 âm lịch, 3 con giáp có vận đỏ rực rỡ, làm gì cũng vượng, tài lộc chảy vào túi ào ào như nước lũ

3 con giáp này lại có nhiều cơ hội làm giàu hơn bao giờ hết trong ngày 26, 27, 28, 29 tháng 9 âm lịch.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 10 ngày tới tử vi hôm nay tử vi ngày mai tử vi ngày 25/11/2023 tử vi 12 con giáp tử vi cuối tháng 11 con giap may man tu vi hang ngay tử vi cuối năm 2023

TIN MỚI NHẤT

Trong ngày Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp này tránh được điềm xui ngoạn mục, gặt hái tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình duyên thăng hoa

Trong ngày Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp này tránh được điềm xui ngoạn mục, gặt hái tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình duyên thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (20/9-21/9/2026), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (20/9-21/9/2026), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?

Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?

Sao quốc tế 39 phút trước
Tạ Đình Phong lần đầu chia sẻ về những năm tháng mất ngủ vì lo âu

Tạ Đình Phong lần đầu chia sẻ về những năm tháng mất ngủ vì lo âu

Sao quốc tế 43 phút trước
Thay hành lá khi rán trứng bằng 4 loại rau này cơ thể nhận về công dụng bất ngờ

Thay hành lá khi rán trứng bằng 4 loại rau này cơ thể nhận về công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 47 phút trước
Sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp thích nghi với thời cuộc, thoát khỏi khống chế của hung tinh, tiền đồ trở nên bằng phẳng, giàu có nhanh bất ngờ

Sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp thích nghi với thời cuộc, thoát khỏi khống chế của hung tinh, tiền đồ trở nên bằng phẳng, giàu có nhanh bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Lưu Diệc Phi xuất hiện với vóc dáng gây nhiều ý kiến trái chiều

Lưu Diệc Phi xuất hiện với vóc dáng gây nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 1 giờ 27 phút trước
Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Xã hội 1 giờ 30 phút trước
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Xã hội 1 giờ 38 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên lần đầu tiết lộ lý do không thể tùy ý cắt tóc

Tỉnh Bách Nhiên lần đầu tiết lộ lý do không thể tùy ý cắt tóc

Sao quốc tế 1 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong ngày Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp này tránh được điềm xui ngoạn mục, gặt hái tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình duyên thăng hoa

Trong ngày Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp này tránh được điềm xui ngoạn mục, gặt hái tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình duyên thăng hoa

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (20/9-21/9/2026), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (20/9-21/9/2026), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp thích nghi với thời cuộc, thoát khỏi khống chế của hung tinh, tiền đồ trở nên bằng phẳng, giàu có nhanh bất ngờ

Sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp thích nghi với thời cuộc, thoát khỏi khống chế của hung tinh, tiền đồ trở nên bằng phẳng, giàu có nhanh bất ngờ

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận