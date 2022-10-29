Sóng gió đã qua, tháng 11 sắp tới, Thần may mắn sẽ ghé đến với 3 con giáp này, tài vận hanh thông, sự nghiệp yên ả, phú quý giàu sang, tha hồ hưởng sung sướng, phúc phần

Họ thật sự có khả năng thiên bẩm để làm ăn kinh doanh, chỉ cần tìm được đúng chìa khóa và đúng lĩnh vực, đúng người đúng lúc thiên thời địa lợi nhân hòa thì mọi sự sẽ dễ như trở bàn tay.

Tử vi tháng 11 của 12 con giáp dự đoán, người tuổi Mão trời sinh bản tính nhanh nhẹn, thông minh, làm việc luôn sáng tạo, giữ vững lập trường và rất hay đi đầu tìm ra xu hướng mới.

Người nào đã có gia đình rồi dễ có tin vui, ai đang độc thân sẽ sớm lập gia đình. Điều kiện tiên quyết cho người tuổi Mão chính là thực sự cầu thị, giữ chữ tín và hành động theo sự mách bảo của con tim, tuyệt đối không để đồng tiền làm mờ lý trí.

Trong tháng 11 tới đây, Mão được phúc tinh chiếu mệnh, con giáp này sẽ phất lên như diều gặp gió, làm gì cũng thành công, thắng lợi. Thậm chí chuyện tình cảm cũng nhờ vậy mà thuận buồm xuôi gió, ái tình đào hoa vượng, đại hỉ lâm môn.

Con giáp này cũng không được ỷ lại vào sự đào hoa mà làm điều xằng bậy, cần giữ tình cảm thủy chung với người phối ngẫu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi tháng 11 của 12 con giáp dự đoán, Thiên Tài chiếu mệnh, người tuổi Tị có cơ hội phát tài trong ngày hôm nay, đặc biệt là với những ai làm việc tự do. Nếu đã chăm chỉ làm thêm trong suốt thời gian qua, bản mệnh chắc chắn nhận được một phần thưởng xứng đáng.

Có thể đây sẽ là lúc bạn nên tự thưởng cho mình bằng vài món quà có giá trị hay chuyến du lịch ngắn ngày để khích lệ bản thân cố gắng nhiều hơn nữa.

Hỏa sinh Thổ, những mối quan hệ xung quanh từ bạn bè, đồng nghiệp, người thân con giáp này đều rất tốt đẹp. Nhưng đừng vì mải chăm lo con cái mà quên dành thời gian cho người bạn đời của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi tháng 11 của 12 con giáp dự đoán, nhờ có Tam Hội trợ giúp nên người tuổi Dậu gặp nhiều điều thuận lợi khi phát triển các mối quan hệ xã hội. Nếu may mắn, bạn có thể tìm được người đồng chí hướng và đôi bên có thể hợp sức cùng phát triển

Công việc của người làm công ăn lương có những chuyển biến tích cực. Bạn không ngại ngần nhận những trách nhiệm khó khăn ngay cả khi mọi người xung quanh đều chối từ. Tương lai thăng tiến không còn xa bạn nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.