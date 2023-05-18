Số trời an bài: Sang mùng 1, 2, 3, 4 tháng 4 âm lịch, 3 con giáp gặp MAY MẮN liên miên, quý nhân chiêu đãi 'TIỆC TÀI LỘC', phúc khí vô song, khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 18/05/2023 06:49

Tử vi dự đoán, 3 con giáp này sẽ có vận may lớn trong sự nghiệp, Thần tài gọi tên, công việc thăng tiến, thu nhập cũng được cải thiện trong mùng 1, 2, 3, 4 tháng 4 âm lịch.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu cần cù, chịu khó. Họ cũng là con giáp giàu chí tiến thủ. Tuy không sở hữu tài năng hơn người nhưng họ có tinh thần học tập, không ngừng vươn lên trong công việc.

Sang mùng 1, 2, 3, 4 tháng 4 âm lịch, người tuổi Sửu thoát khỏi vận xui, nhận cơ hội mới để kiếm tiền. Con giáp này làm việc chăm chỉ, kiếm tiền suôn sẻ. Con giáp làm kinh doanh cũng gặp được khách quý, ký được hợp đồng quan trọng. Người đang mắc nợ cũng dần tất toán nợ nần. Nắm bắt đúng cơ hội phù hợp với mình, người tuổi này thu về nhiều thành quả, cuộc sống sang trang mới.

Số trời an bài: Sang mùng 1, 2, 3, 4 tháng 4 âm lịch, 3 con giáp gặp MAY MẮN liên miên, quý nhân chiêu đãi 'TIỆC TÀI LỘC', phúc khí vô song, khó ai sánh bằng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Thời gian gần đây, con giáp tuổi Dần gặp không ít khó khăn, thử thách trong sự nghiệp. Người tuổi này nỗ lực trong công việc nhưng không được ghi nhận. Tuy nhiên, họ không vì thế mà nản lòng, nhụt chí.

Sang mùng 1, 2, 3, 4 tháng 4 âm lịch, con giáp tuổi Dần hết khó hết khổ, vượng khí đến nhà. Người tuổi này nếu dốc sức có thể kiếm bộn tiền. Người làm công ăn lương đạt được thành tích tốt, được cấp trên khen thưởng. Trong khi đó, những người làm trồng trọt, chăn nuôi thì tìm được đầu ra cho sản phẩm, có thêm nguồn thu nhập.

Số trời an bài: Sang mùng 1, 2, 3, 4 tháng 4 âm lịch, 3 con giáp gặp MAY MẮN liên miên, quý nhân chiêu đãi 'TIỆC TÀI LỘC', phúc khí vô song, khó ai sánh bằng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn hiền lành, lịch thiệp, không thích gây thù chuốc oán với ai. Họ cũng là con giáp có tài năng, tham vọng và có nhiều tài lẻ. Khi đã xác định mục tiêu nào đó, họ sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Họ hơn người ở sự kiên trì.

Dù cuộc sống không suôn sẻ nhưng bước sang mùng 1, 2, 3, 4 tháng 4 âm lịch, tài vận của họ bước vào giai đoạn đi lên. Đường tài lộc của họ hanh thông, họ làm gì cũng thuận lợi. Con giáp làm kinh doanh cũng tìm được nguồn hàng tốt, buôn may bán đắt. Người tuổi này biết nắm bắt cơ hội sẽ kiếm được bộn tiền, tích lũy được kha khá của cải.

Số trời an bài: Sang mùng 1, 2, 3, 4 tháng 4 âm lịch, 3 con giáp gặp MAY MẮN liên miên, quý nhân chiêu đãi 'TIỆC TÀI LỘC', phúc khí vô song, khó ai sánh bằng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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