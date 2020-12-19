Sinh vào 6 ngày ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ trăm năm có một này, không lo thiếu tiền, cả đời ăn sung mặc sướng

Tâm linh - Tử vi 19/12/2020 16:03

Cùng xem thử ai có phúc ra đời vào 6 ngày sinh may mắn này, hút hết tài lộc trời ban, cả đời không lo cơm ăn áo mặc.

Theo tử vi học, đây là 6 ngày sinh may mắn. Chỉ cần ra đời vào những ngày này, cả đời tiền đầy túi, gia đình hạnh phúc dài lâu.

Ngày 3 và 12 âm lịch

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Bản lĩnh làm giàu sẽ giúp họ thăng quan phát tài - Ảnh minh họa: Internet

Người sinh vào ngày 3 và 12 âm lịch thông minh bẩm sinh, phản ứng nhanh nhạy. Tuy vẻ ngoài có phần yếu ớt nhưng trong xương tủy lại tràn đầy khí phách, có máu khởi nghiệp. Khi trưởng thành họ sẽ được nhiều quý nhân giúp đỡ, sự nghiệp dần thăng tiến.

Hơn hết, họ có thể gặt hái thành công, được bổ nhiệm vào những chức vụ quan trọng trước tuổi 40. Đồng thời, họ còn có được danh vọng, sự giàu sang, sức khỏe dồi dào từ tuổi trung niên trở đi.

Ngày 8 và 30 âm lịch

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Sự kiên trì và lòng dũng cảm đáng kinh ngạc - Ảnh minh họa: Internet

Người sinh vào ngày 8 và 30 âm lịch rất tài giỏi và lương thiện. Tuy tính cách có phần bướng bỉnh nhưng sự kiên trì và dũng cảm của họ sẽ khiến người khác kinh ngạc. Khi trưởng thành, đặc điểm tính cách này sẽ khiến họ đi sai đường, gặp một số khó khăn nhưng có thể hóa nguy thành an. Đến năm 35 tuổi thì dần đạt đến đỉnh cao sự nghiệp, tài lộc hanh thông, sống một cuộc sống giàu có không lo thiếu tiền.

Ngày 15 và 24 âm lịch

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Dù những năm đầu đời gặp nhiều khó khăn nhưng khi trưởng thành sẽ đạt được thành tựu đáng mơ ước - Ảnh minh họa: Internet

Những người sinh vào ngày 15 và 24 âm lịch có bản tính khôn ngoan, tính cách chững chạc. Họ có thể sẽ vào đời sớm và trải qua nhiều khó khăn trước khi thành công. Sau tuổi 30, kinh nghiệm dần được tích lũy, họ sẽ có nhiều triển vọng hơn so với những người bạn cùng lứa. Với sự trợ giúp của quý nhân, cuộc đời sẽ dần bước vào thời kỳ đỉnh cao. Cuối cùng, sự nghiệp thịnh vượng, tài lộc sung túc, cả đời sẽ không bao giờ thiếu tiền.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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