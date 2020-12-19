3 con giáp trúng lớn trong ngày cuối tuần, đại phú đại quý, ước mơ làm giàu thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 19/12/2020 11:09

Cuối tuần này vào ngày 20/12, 3 con giáp tài lộc này trúng lớn, nhặt được tiền từ trên trời rơi xuống.

Cả tuần làm việc quần quật không thấy tiền đâu, nhưng cuối tuần nghỉ ngơi thì lại nhặt được tiền từ trên trời rơi xuống. 3 con giáp tài lộc dưới đây sẽ hút hết vận khí trời đất vào cuối tuần này.

Tuổi Thân

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Người tuổi Thân sẽ hoàn thành được ước mơ làm giàu - Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành của Thân là Kim, nhất là đối với những người sinh năm 1992. Bắt đầu từ ngày 20/12, tin vui từ trời rơi xuống, may mắn nối tiếp may mắn. Ngũ hành và thổ nhưỡng bổ sung cho nhau mang đến điềm lành, tiền bạc rủng rỉnh. Không những có thể kiếm được nhiều tiền mà ước mơ làm giàu cũng sẽ trở thành hiện thực. Ngoài ra, vận đào hoa của Thân cũng vô cùng vượng, được quý nhân âm thầm tương trợ. 

Tuổi Thìn

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Dù gặp phải khó khăn nhưng sao may mắn sẽ giúp Thìn vượt qua - Ảnh minh họa: Internet

Bắt đầu từ ngày 20, vận rủi lẫn vận may đều sẽ ập đến. Tuy nhiên, vì được sao Thiên Đồng chiếu mệnh, tai qua nạn khỏi, triển vọng kinh doanh cũng rất lớn, đạt được thành quả nổi bật. Bên cạnh đó, Thìn nên chú ý quyết định thật kỹ mọi việc rồi hãy tiến hành, để không bỏ lỡ cơ hội một cách vô ích.

Tuổi Ngọ

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Chỉ cần chăm chỉ kiếm tiền, may mắn tự nhiên đến - Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, Ngọ phạm phải sao xấu là Tuế Phá nên công việc khó khăn, thu nhập có phần kém. Bắt đầu từ ngày 20, may mắn từ mọi hướng, sao Hữu Bật vào cửa. Nếu nắm bắt được cơ hội này, không những có tiền tài, danh vọng mà bạn còn có thể đạt được hạnh phúc dài lâu. Ngoài ra, Ngọ có thể gặp may mắn khi chạm ngõ hôn nhân trong dịp này. Chăm chỉ kiếm tiền, may mắn tự nhiên đến. 

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Dưới đây là 3 con giáp may mắn được Thần Tài chọn phù hộ trong tuần tới. Tiền đến tay nhiều vô kể, vận rủi cũng theo gió tiêu tan.

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