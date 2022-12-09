Sau Tết Dương lịch, 3 con giáp nỗ lực được đền đáp, may mắn liên tục, phúc khí ngút cao, ăn lộc Thần Tài

Tử vi nói rằng, sau Tết Dương lịch, những con giáp này đón nhận vận trình thuận lợi, làm ăn phát đạt.
- Ngay Rằm tháng 11 (ngày 14 và 15), 3 con giáp tiền bạc đề huề, vàng cân thành ký, kim cương tính bằng lon, trở mình giàu có
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Tuổi Mão
Tử vi dự báo rằng, sau Tết Dương lịch, người tuổi Mão có vận trình hanh thông, làm ăn thuận lợi, tiền của dồi dào hơn giai đoạn trước. Tuổi Mão đón nhận nhiều vận may mới, phúc khí không ngừng tăng lên, của cải bổng lộc cũng được cải thiện. Con giáp này làm gì cũng suôn sẻ hơn, thành công gần như nắm chắc trong tay.
Tuổi Mão được Thần Tài chiếu cố, nhận nhiều cơ hội tốt trong công việc cũng như cuộc sống, tài lộc không ngừng gia tăng. Từ giờ đến cuối năm, con giáp này thoát khỏi nhiều chuyện muộn phiền, đạt được những thành tựu đáng mừng. Đây là thời điểm tuổi Mão ôm tiền thiên hạ về nhà, tài sản không ngừng tăng lên. Bản mệnh có thể hưởng một cuộc sống đủ đầy, sung túc hơn.
Tuổi Mùi
Tuổi Mùi vốn có tính cách liều lĩnh, không sợ thất bại. Con giáp này bên ngoài hiền lành bên trong mạnh mẽ, dù gặp khó khăn cũng có thể cứng rắn đối đầu, không sợ thất bại. Người tuổi Mùi một khi đã đặt ra mục tiêu hay có sở thích nào đó cần theo đuổi thì sẽ cố gắng hoàn thành một cách tốt nhất, hoàn hảo nhất để bản thân không phải nuối tiếc.
Dự đoán sau Tết Dương lịch, tuổi Mùi được Thần Tài chiếu cố, quý nhân phù trợ cộng thêm năng lực và sự khéo léo của bản thân nên công việc, cuộc sống diễn ra suôn sẻ. Bản mệnh sẽ bước vào giai đoạn vạn sự hanh thông, đón nhận vô số niềm vui. Công việc của tuổi Mùi có sự chuyển biến đáng kể, con giáp này có cơ hội khẳng định mình, cơ hội thăng tiến ngày càng rộng mở.
Tuổi Hợi
Tuổi Hợi có tính cách nhã nhặn, điềm tĩnh khi đối mặt với mọi vấn đề trong công việc cũng như cuộc sống. Con giáp này có khả năng thích nghi với mọi điều kiện, hoàn cảnh và có thể chịu đựng được áp lực.
Tử vi dự báo rằng, sau Tết Dương lịch, tuổi Hợi sẽ đón nhiều tin vui bất ngờ, có cơ hội phất lên như diều gặp gió. Mọi việc của tuổi Hợi diễn ra thuận lợi, suôn sẻ. Con giáp này ngồi không cũng đón nhận lộc lá dồn dập kéo đến. Từ thời điểm này trở đi, tuổi Hợi gặp nhiều may mắn, được quý nhân trợ giúp nên công việc và cuộc sống diễn ra suôn sẻ, không có nhiều điều phải lo lắng.
* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.