Sau Rằm tháng 2 âm lịch, Cát Tinh giúp sức, 3 con giáp trúng to giàu sụ, kiếp nghèo chấm dứt, cả đời không lo thiếu cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 05/04/2023 18:44

Tử vi dự đoán, sau Rằm tháng 2 âm lịch, tài lộc dồi dào, Thần Tài gửi của cải, 3 con giáp này sẽ thuận buồm xuôi gió, của cải nhiều không đếm xuể.

Tuổi Dậu

Người sinh năm Dậu là người hoạt bát, hào phóng, tính tình nổi bật, cư xử cởi mở mạnh dạn, bắt kịp thời đại nên được nhiều người mến mộ. Sau Rằm tháng 2 âm lịch, những người tuổi Dậu gặp sao đào hoa, tình duyên bền chặt, đời sống tình cảm phong phú, nhiều màu sắc.

Chuyện tình duyên tốt đẹp mang tới nhiều cơ hội công việc thăng hoa hơn cho người tuổi Dậu. Nếu bạn biết nắm bắt tốt sẽ có thể làm cho một tài sản và vận may tăng lên. Tiền tích góp được có thể bằng 3 năm cộng lại.

Sau Rằm tháng 2 âm lịch, Cát Tinh giúp sức, 3 con giáp trúng to giàu sụ, kiếp nghèo chấm dứt, cả đời không lo thiếu cơm ăn áo mặc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu sinh ra đã có số mệnh tiền bạc khá nhiều, nhưng không may vận mệnh lại không tốt, sự nghiệp và cuộc sống đều lâm vào cảnh túng quẫn, liên tục bị phá phách, cuộc đời lận đận. Nhưng đừng vội nản lòng, khi bước qua Rằm tháng 2 âm lịch, tuổi Sửu sẽ lật được tình thế, gặp vận may, sự nghiệp thăng tiến chóng mặt, được sếp ưu ái, tương lai xán lạn.

Từ thời gian này, Sửu sẽ dễ dàng để kiếm được nhiều tiền, đó là điều đáng ghen tị. Nếu đang bị kẻ xấu hãm hại, tiểu nhân ngáng đường thì Sửu cũng đừng quá lo lắng bởi chỉ cần dám dấn thân, vượt qua chính mình bạn ắt bước lên đỉnh vinh quang. 

Sau Rằm tháng 2 âm lịch, Cát Tinh giúp sức, 3 con giáp trúng to giàu sụ, kiếp nghèo chấm dứt, cả đời không lo thiếu cơm ăn áo mặc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Sau Rằm tháng 2 âm lịch, người tuổi Mão sẽ có hàng loạt bất ngờ xảy ra, có thể nói là vô cùng rực rỡ. Con giáp ngoài sở hữu khối tài sản lớn trong tầm tay, lại có số đào hoa vô tận. Đồng thời, Mão cũng gặp quý nhân xuất hiện giúp họ vươn lên tầm cao mới.

Từ thời gian này, cuộc sống của Mão vượng phát tài lộc, sung túc, giàu sang không gì sánh bằng! Tiền chất chật két, cứ vơi lại đầy chính là phúc phần Mão xứng đáng nhận được. Tuổi Mão cần có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn, lấy lại phong độ và trở lại trên con đường đi tới thành công của mình.

Sau Rằm tháng 2 âm lịch, Cát Tinh giúp sức, 3 con giáp trúng to giàu sụ, kiếp nghèo chấm dứt, cả đời không lo thiếu cơm ăn áo mặc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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