Sau ngày Rằm tháng 9: May mắn tề tựu, 3 con giáp được sao may mắn soi rọi, vạn sự thuận hòa, của cải chất đống

Tâm linh - Tử vi 29/10/2023 20:23

Thần Tài đã chỉ điểm 3 con giáp may mắn nhất sau ngày Rằm tháng 9. Hãy cùng xem là 3 con giáp nào nhé!

Tuổi Mão

Tử vi cho thấy, sau ngày Rằm tháng 9, vận trình tài lộc của tuổi Mão cơ bản là thuận lợi. Bên cạnh, con giáp này có nhiều khoản thu, dù bản mệnh làm nghề gì cũng có lộc, chỉ cần bạn chăm chỉ. Do vậy, đường công danh sự nghiệp tiến triển khá tốt.

Bản mệnh tuổi Mão xử lý ổn thoả mọi vấn đề tồn đọng, nhờ thế được cấp trên tin tường giao phó nhiều nhiệm vụ quan trọng. Tuổi Mão sẽ có nhiều cơ hội để phát triển, thu về những khoản tiền đầu tay nên chẳng lo túng thiếu. Với những ai làm kinh doanh sẽ buôn may bán đắt, lợi nhuận theo đó tăng lên gấp bội. Với những người làm công ăn lương thì ngoài thu nhập chính, con giáp này còn có cả thu nhập phụ nữa.

Sau ngày Rằm tháng 9: May mắn tề tựu, 3 con giáp được sao may mắn soi rọi, vạn sự thuận hòa, của cải chất đống - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Dự đoán sau ngày Rằm tháng 9, tuổi Tỵ sẽ đón nhận nhiều điều bất ngờ đang đón chờ ở phía trước. Tài lộc dồi dào, gặp nhiều cơ may làm giàu cho chính mình. Con giáp tuổi Tỵ đón nhận nhiều tin vui khi được cát tinh soi chiếu, đường công danh sự nghiệp suôn sẻ, hanh thông. Thực chất, tuổi Tỵ đang rất cần đến sự thúc đẩy cũng như may mắn để sớm đạt được mục tiêu đã đề ra.

Công việc của bạn thuận lợi, có thu hoạch bất ngờ nhất khi được Chính Quan trợ lực. Con giáp này có thể sẽ được cấp trên tạo nhiều cơ hội để bạn khẳng định bản thân, phát huy năng lực. Thiên Tài cho thấy bản mệnh có nhiều cố gắng và nỗ lực trong việc tìm kiếm cơ hội để tăng thu nhập cho mình. Xét vận trình tình duyên, con giáp này khá êm ái, không có biến động lớn. Bản mệnh biết cách làm cho nửa kia cảm thấy tin tưởng dù đôi bên phải yêu xa. 

Sau ngày Rằm tháng 9: May mắn tề tựu, 3 con giáp được sao may mắn soi rọi, vạn sự thuận hòa, của cải chất đống - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sao Thái Âm xuất hiện sau ngày Rằm tháng 9 đối với người tuổi Sửu, báo hiệu quý nhân là nữ mệnh sẽ xuất hiện trợ lực cho con giáp này kiếm được nguồn tài lộc khá vượng. Quý nhân sẽ chỉ lối dẫn đường cho bản mệnh tìm thấy hướng đi thuận lợi dễ dàng hơn, tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức cho mình.

Thời điểm này, cả nguồn thu chính và nguồn thu phụ đều dồi dào, con giáp này được cả Thiên Tài và Chính Tài hợp sức nâng đỡ nên biết cách cân đối thời gian để không làm ảnh hưởng đến công việc chính mà vẫn kiếm được nguồn lợi từ nghề tay trái của mình.

Sau ngày Rằm tháng 9: May mắn tề tựu, 3 con giáp được sao may mắn soi rọi, vạn sự thuận hòa, của cải chất đống - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Sang tháng 9, 10, 11 âm lịch, những con giáp giàu sang tột cùng, đất đai nhiều vô số kể, công thành danh toại

Sang tháng 9, 10, 11 âm lịch, những con giáp giàu sang tột cùng, đất đai nhiều vô số kể, công thành danh toại

Những con giáp giàu sang tột cùng, đất đai nhiều vô số kể, công thành danh toại trong tháng 9, 10, 11 âm lịch.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi rằm tháng 9 tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi 12 con giap con giap may man tu vi hang ngay tử vi ngày 15/9 âm lịch

TIN MỚI NHẤT

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Đời sống 53 phút trước
Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đời sống 1 giờ 14 phút trước
Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Tâm sự gia đình 1 giờ 38 phút trước
Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Màn ứng xử của người cô gái khi tình cũ bất ngờ lên sân khấu xin quay lại

Màn ứng xử của người cô gái khi tình cũ bất ngờ lên sân khấu xin quay lại

Tâm sự gia đình 2 giờ 38 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Tâm sự 3 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh