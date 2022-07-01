Sau ngày mai (2/7), xin chúc mừng 3 con giáp được cát tinh soi chiếu, có nhiều cơ hội phát triển, nhân duyên tốt đẹp, vận trình hanh thông trong tháng 7 dương lịch

Công việc xuất hiện nhiều vấn đề bất cập. Việc kiếm tiền trong tháng cũng rơi vào bế tắc, có dấu hiệu mất mát nên phải quản lý tiền bạc thật kỹ. Tháng này bạn nên tập trung vào công việc chính, không nên làm thêm nhiều vì lợi bất cập hại.

Đây là một tháng nhiều thăng trầm với người tuổi Thìn. Vận trình nhiều hung hiểm, cần hết sức thận trọng. Nhiều hung tinh chiếu mệnh gây không ít áp lực cho con giáp này, đặc biệt là họa thị phi có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Bạn cần phải kiểm soát cảm xúc của mình thật tốt, giữ các mối quan hệ xã giao hòa hảo.

Phương diện tình cảm của tuổi Thìn trong tháng này vẫn chưa đâu vào đâu. Tháng này còn có sao Thái âm chủ về nhân duyên xuất hiện, vận đào hoa của nữ mệnh có phần khởi sắc hơn nam mệnh. Dù vậy, bản mệnh dễ rơi vào cảnh "lắm mối tối nằm không", nhiều người theo đuổi nhưng cuối cùng vẫn lẻ loi đơn bóng.

Người tuổi Hợi tính tình hiền lành, nhân nghĩa và đôn hậu. Vì vậy, người tuổi này có hậu vận phú quý. Dù gặp khó khăn, họ cũng được quý nhân đưa đường chỉ lối, sớm tai qua nạn khỏi.

Ảnh minh họa: Internet

Trong tuần đầu tháng 7/2022, người tuổi Hợi sẽ từng bước vượt qua những khó khăn, tài lộc tăng gấp bội. Con giáp này được Thần Tài chiếu cố, có thêm nhiều niềm vui. Công việc làm ăn ngày càng phát đạt, sự nghiệp càng ngày càng suôn sẻ, người tuổi Hợi làm đâu gặt đấy, gánh bạc, gánh vàng về cho gia đình.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần vốn là con giáp được trời ban nhiều phước lành, họ mang số mệnh phú quý, cả đời mưu cầu sự quyền lực và giàu có, không ngừng nỗ lực và cố gắng để tìm kiếm cơ hội đổi đời cho chính mình.

Sau ngày 2/7/2022, những người tuổi Dần dễ được quý nhân phù trợ, đặc biệt sau này có được sự nghiệp và danh vọng đủ đầy, thậm chí có người còn xây dựng được cơ ngơi viên mãn, khiến ai cũng ngưỡng mộ. Cuối năm này là một năm có nhiều thử thách với tuổi Dần vì là năm tuổi, tuy nhiên chỉ cần tuổi Dần vững tâm thì đây cũng là năm có nhiều cơ hội để tuổi Dần đổi đời, thậm chí có người thăng hoa đến không ngờ.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.