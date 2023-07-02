Sau 0H ngày 3/7/2023: 3 con giáp chỉ trong ngày đầu tuần đã GIÀU đến nỗi tiếng tăm 'lẫy lừng', đầu tư là ra tiền TỶ, số đã chính thức hết nghèo

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo vào Thứ Hai 03/07/2023, Tuổi Mão gặp nhiều may mắn trong ngày khi biết cách chi tiêu một cách hợp lý nhất, đề cao việc tiết kiệm. Con giáp này sẽ phải bất ngờ với số tiền mà mình sau khoảng thời gian tích lũy được. Khoản tiền đó có thể giúp bản thân Tuổi Mão thực hiện được một vài kế hoạch, dự định đã ấp ủ bấy lâu nay.

Phương diện tình cảm của Tuổi Mão lại có chiều hướng bất ổn. Con giáp này vẫn chưa quên được tổn thương trong quá khứ và vì thế mà không cho ai bước vào trái tim mình. Tuy nhiên, vẫn phải thừa nhận rằng bản thân đang có cảm xúc mãnh liệt với một người nào đó nhưng lại phân vân chưa dám thổ lộ.

Dù phải mang những trọng trách lớn trong công việc nhưng mọi chuyện vẫn luôn diễn ra thuận lợi, trôi chảy bởi Tuổi Mão khi làm việc luôn có kế hoạch rõ ràng cụ thể và linh hoạt, kết hợp ăn ý với đồng nghiệp, thậm chí còn tính toán kĩ càng cả những tình huống bất lợi có thể xảy ra.

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Hai ngày 3/7/2023, tuổi Sửu dễ dàng gặt hái được thành công trên con đường sự nghiệp. Sự cố gắng, nỗ lực của bản mệnh suốt thời gian qua đã được trả công xứng đáng, nay là lúc có thể thoải mái tận hưởng thành quả.

Người làm lãnh đạo tìm ra những định hướng đúng đắn, giúp tập thể nhanh chóng giải quyết khó khăn và hướng tới những mục tiêu mới. Càng làm lâu, bản mệnh lại càng trở thành một người đức cao vọng trọng, nhận được sự khâm phục của nhiều người.

Nếu có việc cần thiết phải đi xa trong ngày hôm nay, con giáp này có thể đi về hướng Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Tây để gặp Tài thần, đồng thời xuất hành vào giờ hoàng đạo để có thể được may mắn, thuận lợi hơn.

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mai cho rằng công việc của tuổi Ngọ diễn ra một cách trôi chảy. Những mối quan hệ xã giao có thể mang đến cho bản mệnh không ít cơ hội để thể hiện năng lực và bản thân của mình. Bên cạnh đó, người tuổi này cũng cần bồi dưỡng năng lực để theo kịp với mọi người.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc tiến triển tốt đẹp. Sau thời gian nỗ lực, con giáp này cũng tìm được cơ hội hợp tác để nâng cao tài chính bản thân. Theo đó, bạn hãy cố gắng để không bỏ lỡ cơ hội này.

Vận trình tình cảm hài hoà, đẹp đẽ. Dù có bất đồng hay xung đột trong quá trình quen nhau thì bạn vẫn một mực bày tỏ sự yêu thương, quan tâm đến người ấy. Tình cảm được duy trì ổn định bằng chính sự nỗ lực của hai người.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.