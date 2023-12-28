Sau 00h00 ngày 29/12/2023: Chúc mừng 3 con giáp vận số đỏ rực, xui xẻo tan biến, may mắn ngút trời, phát tài phát lộc

Tâm linh - Tử vi 28/12/2023 22:33

Bước sang ngày mới 29/12, 3 con giáp sau cải mệnh giàu sang, làm ăn phát đạt, tiền của ùa về không ngừng.

Tuổi Mùi 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi được người khác quý mến ở tính cách ôn hòa, hiền lành. Họ không giỏi giao tiếp xã hội, sống khá khép kín.

Tuy vậy, con giáp này nghiêm túc trong công việc, theo đuổi sự hoàn hảo. Người tuổi này giữ tinh thần học tập suốt đời, không ngại thay đổi, từng bước vươn lên.

Ngày mới, người tuổi Mùi làm ăn phát đạt, của cải tăng lên. Người tuổi này buôn bán một vốn bốn lời. Những người còn nợ nần cũng sẽ trả hết nợ.

Con giáp tuổi Mùi có Thần Tài ban lộc nên làm ăn xuôi chèo mát mái, đầu tư sẽ sinh lời. Con giáp này làm kinh doanh được kỳ vọng sẽ vươn tới đỉnh cao, thu hái bộn tiền. Nhờ thành công trong sự nghiệp, họ mang đến cho gia đình cuộc sống khấm khá, sung túc hơn trước.

Sau 00h00 ngày 29/12/2023: Chúc mừng 3 con giáp vận số đỏ rực, xui xẻo tan biến, may mắn ngút trời, phát tài phát lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Theo tử vi 12 con giáp ngày mới, người tuổi Thân thường có đầu óc sáng tạo và khả năng năng động. Họ thích đối mặt với thách thức và luôn tìm kiếm cách giải quyết vấn đề một cách sáng tạo. 

Tính cách thực tế giúp con giáp này đối mặt với thế giới xung quanh một cách rõ ràng và quyết đoán. Họ không ngần ngại đưa ra quyết định và thực hiện nó một cách mạnh mẽ.

Con giáp tuổi Thân sinh ra đã có óc kinh doanh và tầm nhìn đầu tư nhạy bén. Họ rất giỏi trong việc xác định các cơ hội kinh doanh trên thị trường và đưa ra quyết định nhanh chóng. Người tuổi này rất linh hoạt và tư duy nhanh nhạy.

Họ luôn có thể đưa ra những ý tưởng kinh doanh mới và độc đáo. Đồng thời, con giáp này cũng có những hiểu biết sâu sắc về đầu tư và có thể đánh giá chính xác xu hướng thị trường và đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt. 

Bước sang ngày mới, con giáp tuổi Thân được dự đoán kinh doanh hốt bạc, đầu tư sinh lớn, kiếm tiền về đầy túi.

Sau 00h00 ngày 29/12/2023: Chúc mừng 3 con giáp vận số đỏ rực, xui xẻo tan biến, may mắn ngút trời, phát tài phát lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão mãi lo chuyện cũ, không quan tâm nhiều đến những người quan tâm bạn.  

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão nên để ý đến tổng quan công việc, cố gắng xây dựng bản thân vào nề nếp vốn có. 

Tình cảm: Hôm nay, người tuổi Mão tình cảm ngày càng sâu đậm, cả hai luôn nghĩ đến một tương lai xa cùng nhau gầy dựng.   

Tài lộc: Tư duy về tài chính rất thông minh, biết cách phát triển dòng tiền đi đúng hướng. 

Sức khoẻ: Chăm sóc bản thân chu đáo, an tâm giữ gìn sức khoẻ bản thân khi mệt mỏi.  

Sau 00h00 ngày 29/12/2023: Chúc mừng 3 con giáp vận số đỏ rực, xui xẻo tan biến, may mắn ngút trời, phát tài phát lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi tuần mới (1/1-7/1/2023): 3 con giáp tiền về dồn dập, giàu lên chóng mặt, hậu vận ắt no đủ

Tử vi tuần mới (1/1-7/1/2023): 3 con giáp tiền về dồn dập, giàu lên chóng mặt, hậu vận ắt no đủ

Tử vi tuần mới (1/1-7/1/2023), 3 con giáp sau có nhiều cơ hội bứt phá, phú quý đủ đầy, đỏ cả tình lẫn tiền.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 5 giờ 8 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 5 giờ 10 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 5 giờ 13 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 5 giờ 15 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 30 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 6 giờ 15 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 7 giờ 15 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 8 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề