Sang thứ 6 và thứ 7 (20/1 - 21/1): Thần Tài thương, 3 con giáp ngửa tay hứng tiền vàng, cuộc sống cực kỳ viên mãn khiến ai ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 19/01/2023 12:54

Tử vi có nói, sang thứ 6 và thứ 7 là thời điểm vàng để những con giáp này nắm bắt cơ hội trời ban, vươn lên đạt tới thành công, giàu có.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trời sinh vốn chịu khó, lại ham học hỏi, luôn thích khám phá những điều mới lạ nên con giáp này làm gì cũng đạt được thành quả cao hơn người xung quanh. Tử vi học có nói, sang thứ 6 và thứ 7 có thể giúp con giáp này đổi đời, một bước lên mây, bỗng chốc trở thành tỷ phú.

Con giáp này rất may mắn khi liên tiếp lọt sổ vàng của Thần Tài, được cho hưởng tài lộc, may mắn bất ngờ. Những người làm ăn kinh doanh có thể gặp cơ hội phát tài trong khi đó người làm công ăn lương được cấp trên đánh giá cao năng lực làm việc, từ đó mà được cất nhắc về vấn đề tăng lương.

Sang thứ 6 và thứ 7 (20/1 - 21/1): Thần Tài thương, 3 con giáp ngửa tay hứng tiền vàng, cuộc sống cực kỳ viên mãn khiến ai ai cũng phải ghen tỵ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Sang thứ 6 và thứ 7, con đường làm quan của người tuổi Dậu khá rộng mở. Với sự nhanh nhẹn và tài trí thông minh của mình, tuổi Dậu hoàn toàn có thể tự tay nắm bắt những cơ hội thăng chức, tăng lương đáng mơ ước.

Quý nhân cũng xuất hiện trợ giúp bản mệnh khá nhiều trong cuộc sống. Nhiều chuyện tưởng chừng phức tạp, rắc rối lại được giải quyết một cách nhanh chóng và đơn giản đến bất ngờ. Trong chuyện tình cảm, đào hoa khá vượng là thời điểm thích hợp để những người tuổi Dậu tìm kiếm nửa kia của mình.

Sang thứ 6 và thứ 7 (20/1 - 21/1): Thần Tài thương, 3 con giáp ngửa tay hứng tiền vàng, cuộc sống cực kỳ viên mãn khiến ai ai cũng phải ghen tỵ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất phát triển rất tốt trên con đường sự nghiệp sang thứ 6 và thứ 7. Bạn có thể nhận được sự nâng đỡ đến từ bạn bè hoặc người thân có quyền có chức, nhờ vậy mà mọi việc đều được tiến triển một cách thuận lợi hơn nhiều.

Nếu biết nắm bắt thời cơ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bạn vẫn sẽ được cấp trên trọng dụng, đạt được sự ưu ái của nhiều người có chức, có quyền trong tập thể. Trên phương diện tình cảm, những người còn độc thân khá vượng vận đào hoa.

Sang thứ 6 và thứ 7 (20/1 - 21/1): Thần Tài thương, 3 con giáp ngửa tay hứng tiền vàng, cuộc sống cực kỳ viên mãn khiến ai ai cũng phải ghen tỵ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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