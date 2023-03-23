Sang 10 ngày đầu nhuận tháng 2 âm lịch: Hào quang tài lộc sáng chói, 3 con giáp nằm êm trên đống tiền, một tay ôm hết vàng, hốt hết bạc, may mắn đến phát hờn

Tâm linh - Tử vi 23/03/2023 07:39

Dưới đây là những con giáp giàu có nhận được cơn mưa tiền tỷ, lời khen tốt đẹp đổ về ào ào khiến bản mệnh hoa mắt chóng mặt không đỡ kịp.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, Mão nhận được khá nhiều cơn mưa lời khen. Bạn kiếm được số tiền khủng khiến ai cũng hờn đỏ mắt trong 10 ngày đầu nhuận tháng 2 âm lịch. Trong công việc, bạn khá nhiệt tình giúp đỡ người khác hết sức. Cấp trên nhìn thấy được mặt tốt và khả năng của bạn nên trọng dụng, tín nhiệm bạn. Đây là cơ hội tốt giúp bạn tiến thân xa hơn trong công việc.

Hãy lắng nghe những lời khuyên của người khác để có nhiều kiến thức hơn. Bạn đừng sợ mất mặt, không biết thì hỏi, chắc chắn bạn sẽ nhận được nhiều cơ hội tốt. Những người xung quanh sẽ giúp đỡ bạn nhiệt tình mà không vụ lợi. 

Sang 10 ngày đầu nhuận tháng 2 âm lịch: Hào quang tài lộc sáng chói, 3 con giáp nằm êm trên đống tiền, một tay ôm hết vàng, hốt hết bạc, may mắn đến phát hờn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuất là con giáp may mắn nhận được cơn mưa tiền tỷ. Kèm với đó, bạn được cấp trên trọng dụng yêu mến. Những đồng nghiệp luôn giúp đỡ bạn nhiệt tình nên không sợ gặp khó khăn. Tuất cứ bình tĩnh, mọi việc khó khăn ở thời điểm hiện tại rồi sẽ qua.

Sang 10 ngày đầu nhuận tháng 2 âm lịch, mọi việc của Tuất sẽ dần tốt đẹp đúng như bản thân bạn mong muốn. Hãy chịu vất vả vượt qua giai đoạn này để tương lai tươi đẹp hơn. Trong chuyện tình cảm, bạn cũng nhận được khá nhiều chuyện vui. Mối quan hệ của bạn tốt đẹp như trong phim.

Sang 10 ngày đầu nhuận tháng 2 âm lịch: Hào quang tài lộc sáng chói, 3 con giáp nằm êm trên đống tiền, một tay ôm hết vàng, hốt hết bạc, may mắn đến phát hờn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi 10 ngày đầu nhuận tháng 2 âm lịch, tuổi Tý không chỉ giỏi về giao tiếp mà tài kiếm tiền cũng phải liệt vào danh sách xuất chúng. Bạn có nhiều tài lẻ nên được yêu thương, đi đến đâu cũng nổi bật nhận được sự ưu ái của mọi người. Trong công việc, Tý nhận được nhiều lời khen của mọi người xung quanh.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân tìm được ý trung nhân. Bạn có nhiều cơ hội thực hiện những kế hoạch riêng của bản thân nên không sợ thiếu cơ hội tiến thân. Nếu thực hiện tốt những kế hoạch này, bạn sẽ nhận được nhiều đề cử thăng tiến của cấp trên.

Sang 10 ngày đầu nhuận tháng 2 âm lịch: Hào quang tài lộc sáng chói, 3 con giáp nằm êm trên đống tiền, một tay ôm hết vàng, hốt hết bạc, may mắn đến phát hờn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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