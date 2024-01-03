Sách Trời định rõ, đầu tháng 12 âm lịch, mây mù khuất lối, 3 con giáp đón tài lộc nở rộ, vượng vận quý nhân

Tháng 12 âm lịch tới đây sẽ vô cùng may mắn, 3 con giáp này đợi thời cơ cải thiện hầu bao nhé!

Tuổi Ngọ Tử vi nói rằng trong nửa đầu tháng 12 âm lịch, tuổi Ngọ có nhiều điều kiện thuận lợi để đầu tư, mở rộng kinh doanh. Đây là quãng thời gian tốt để tuổi Ngọ xúc tiến những kế hoạch, dự định ấp ủ bấy lâu. Con giáp này cần tập trung cao độ để không bỏ lỡ những cơ hội tốt. Nhờ có quý nhân phù trợ nên công việc làm ăn của tuổi Ngọ gặp nhiều may mắn, càng ngày càng thành công rực rỡ. Ngoài ra, con giáp này có cát tinh chiếu mệnh nên làm đâu thắng đó.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tuất Tuổi Tuất có vận trình khá tốt trong nửa đầu tháng 12 âm lịch. Thu nhập của con giáp may mắn này tương đối tốt. Đây là thời điểm tốt để con giáp này tạo ra tài sản và gia tăng tài sản của mình một cách nhanh chóng.

Người làm công ăn lương có thể được xếp đề bạt lên vị trí tốt hơn hoặc được tăng lương. Trong khi đó, người đang làm ăn buôn bán cũng tìm được những hướng đi mới, giúp sự nghiệp phát triển rộng hơn, chiếm ưu thế so với đối thủ. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Hợi Tử vi nói rằng tháng 12 âm lịch là thời điểm mang lại nhiều hy vọng đối với người tuổi Hợi. Trong thời gian này, bản mệnh cần biết nắm bắt cơ hội để cuộc sống thăng hoa hơn. Tuổi Hợi đang ấp ủ ước mơ để gây dựng một cuộc sống đủ đầy về mọi mặt. Ngoài kinh tế, tuổi Hợi cũng chú ý đến vấn đề tinh thần. Dự báo trong thời gian này, tuổi Hợi làm gì cũng suôn sẻ, cuối năm có thể để dành được một khoản tiền lớn, đủ để mua xe tậu nhà. Ảnh minh họa: Internet *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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