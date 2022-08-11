Rằm tháng 7, chọn 5 loại hoa này đặt bàn thờ để rước tài đón lộc, mang may mắn về cho gia chủ

Tâm linh - Tử vi 11/08/2022 07:39

Trong mâm lễ cúng Rằm tháng 7 âm lịch, hoa tươi là lễ vật không thể thiếu, dưới đây là 5 loại hoa được nhiều gia đình lựa chọn để đặt bàn thờ trong dịp đặc biệt này.

Hoa sen

Hoa sen tượng trưng cho sự thanh cao, thuần khiết, tái hiện cho sự bừng tỉnh, tinh khôi, vươn lên từ bùn nhơ, vượt lên trên sự khó khăn trên đường đời. Những đóa hoa sen ngát hương khi được sử dụng trong mâm cúng dịp Rằm tháng 7 âm lịch sẽ giúp gia đình tăng thêm vượng khí, gạt bỏ ưu phiền, rũ sạch xui xẻo, mở cửa đón phúc lộc vào nhà.

Rằm tháng 7, chọn 5 loại hoa này đặt bàn thờ để rước tài đón lộc, mang may mắn về cho gia chủ - Ảnh 1
Hoa sen tượng trưng cho sự thanh cao, thuần khiết, tái hiện cho sự bừng tỉnh, tinh khôi, vươn lên từ bùn nhơ - Ảnh minh họa: Internet

Hoa cúc vàng

Hoa cúc vàng là loài hoa được nhiều gia đình chọn mua để đặt lên bàn thờ vào những dịp cúng giỗ và ngày Rằm tháng 7 cũng không ngoại lệ. Với màu vàng rực rỡ đại diện cho hành Kim cùng hàng trăm cánh hoa mang ý nghĩa cho sự trường tồn, đem đến nhiều tài lộc. Bạc tiền dư dả, làm ăn khấm khá, tài lộc vô biên chính là may mắn mà loài hoa này mang đến cho gia chủ.

Rằm tháng 7, chọn 5 loại hoa này đặt bàn thờ để rước tài đón lộc, mang may mắn về cho gia chủ - Ảnh 2
Bạc tiền dư dả, làm ăn khấm khá, tài lộc vô biên chính là may mắn mà hoa cúc vàng mang đến cho gia chủ - Ảnh minh họa: Internet

Hoa mẫu đơn

Hoa mẫu đơn cũng là loài hoa thường được nhiều gia đình dùng để cúng bàn thờ vào ngày Rằm tháng 7. Đây là loài hoa tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý, sung túc,...Bên cạnh đó, hoa mẫu đơn cũng được biết đến như là hình ảnh đại diện của người phụ nữ Việt Nam trong sạch, tinh khiết, hiếu thảo với ông bà tổ tiên. Trong cuộc sống hằng ngày, nhiều người chọn đeo vòng vổ kết bằng hạt mẫu đơn vì họ tin rằng sẽ tránh được những xui xẻo, vận hạn có thể xảy ra.

Rằm tháng 7, chọn 5 loại hoa này đặt bàn thờ để rước tài đón lộc, mang may mắn về cho gia chủ - Ảnh 3
Hoa mẫu đơn tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý, sung túc - Ảnh minh họa: Internet

Hoa đồng tiền

Giống như cái tên gọi của loài hoa, hoa đồng tiền tượng trưng cho tài lộc, sự thịnh vượng, sức khỏe, tuổi thọ. Vì vậy, nhiều gia đình lựa chọn loài hoa này để cắm lên bàn thờ vào ngày Rằm tháng 7 để mong muốn mang lại nhiều may mắn, tài lộc, thịnh vượng cho gia đình. Ngoài ra, hoa đồng tiền còn mang đến cho gia chủ sức khỏe dồi dào, có thể tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, viên mãn bên con đàn cháu đống.

Rằm tháng 7, chọn 5 loại hoa này đặt bàn thờ để rước tài đón lộc, mang may mắn về cho gia chủ - Ảnh 4
 Hoa đồng tiền tượng trưng cho tài lộc, sự thịnh vượng, sức khỏe, tuổi thọ - Ảnh minh họa: Internet

Hoa lay ơn

Hoa lay ơn còn có tên gọi khác là hoa lan kiếm. Theo phong thủy, lan kiếm có tác dụng xua đuổi vận xui, trừ tà, nên khi chọn hoa để dâng lên bàn thờ ngày Rằm tháng 7, nhiều gia đình đã lựa chọn loài hoa này. Họ tin rằng loài hoa này sẽ đem lại cho gia đình sự may mắn, an yên, thịnh vượng.

Rằm tháng 7, chọn 5 loại hoa này đặt bàn thờ để rước tài đón lộc, mang may mắn về cho gia chủ - Ảnh 5
Hoa lay ơnsẽ đem lại cho gia đình sự may mắn, an yên, thịnh vượng - Ảnh minh họa: Internet

 *Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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