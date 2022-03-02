Quý Nhân độ trì, Tinh Anh tiếp bước, 3 con giáp này trong tháng 2 Âm lịch sáng rực đường tài lộc, giàu có bội phần, song hỷ lâm môn

Thời gian qua, vận trình của người tuổi Thân không mấy lý tưởng. Nhưng trong tháng 2 Âm lịch này, vận thế của bạn có phần khá hơn, có không ít cơ hội phát triển sự nghiệp. Bạn cũng được đồng nghiệp tin tưởng, cấp trên đánh giá cao, con đường công danh sự nghiệp cũng từ đó được củng cố và phát triển.

Tử vi tháng 2 Âm lịch dự đoán, người tuổi Thân sẽ được nhiều cát tinh chiếu rọi, vận thế của người tuổi Thân được ví như cá gặp nước, hanh thông đủ đường, bao gồm cả sự nghiệp, tài lộc và tình duyên, cần chủ động nắm bắt để sớm “về đích”.

Tử vi tháng 2 Âm lịch cho biết, tuổi Ngọ sẽ nhận được tin vui tiền bạc trong thời gian này. Theo đó, công việc phát đạt, kinh doanh thành công, bạn cảm thấy mình quá may mắn khi có được cơ hội tiếp xúc với những người có tiếng tăm trong lĩnh vực này.

Tiền tự nhiên đổ về túi nhờ những đơn hàng khiến bạn cảm thấy bất ngờ. Không những vậy, khoản tiền cho vay tự nhiên được trả, bạn cảm thấy mình đúng giàu bất ngờ. Một lời khuyên nhỏ dành cho bạn, tiền bạc rủng rỉnh cần phải có kế hoạch chi tiêu hợp lý, đừng thấy tiền là tiêu đến lúc cần lại phải vay mượn khắp nơi.

Tuổi Ngọ sẽ nhận được tin vui tiền bạc trong tháng 2 Âm lịch này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão may mắn có một tháng 2 Âm lịch vô cùng hanh thông, vận khí tốt, sự nghiệp có cơ hội thăng quan tiến chức. Cục diện Tam hợp có tác động rất lớn đến Mão trong tháng này. Con giáp này xử lý công việc đâu ra đó khiến cấp trên hết sức hài lòng và luôn có ý muốn thăng chức và tăng lương cho bạn.

Đường tình duyên trong tháng 2 Âm lịch này cũng có nhiều chuyển biến bất ngờ, người độc thân có cơ hội gặp được người trong mộng, mở rộng các mối quan hệ làm ăn để có thêm tài lộc, tiền bạc dồi dào nhờ kinh doanh phát đạt. Các mối quan hệ ngày càng một vững vàng làm cho địa vị của bạn cũng càng vững hơn.

Tuổi Mão may mắn có một tháng 2 Âm lịch vô cùng hanh thông, vận khí tốt, sự nghiệp có cơ hội thăng quan tiến chức - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.