Quý Nhân dìu dắt 3 con giáp vào đúng 4 ngày 18, 19, 20 và 21/3: Tài lộc nở hoa rực rỡ, phú quý đại tài, may mắn cả tình duyên lẫn tiền bạc

Tâm linh - Tử vi 16/03/2023 14:47

Trong thời gian này, những con giáp say rước lộc vào nhà, niềm vui phơi phới, sự nghiệp thành công, tiền về đầy túi, nụ cười luôn nở trên môi.

 

Tuổi Dần

Người tuổi Dần vốn được biết đến với tính cách mạnh mẽ, quyết đoán, nhờ tài năng và thái độ làm việc nghiêm túc, người tuổi Dần nhận được sự nể trọng từ đồng nghiệp và sự công nhận của cấp trên.

Quý Nhân dìu dắt 3 con giáp vào đúng 4 ngày 18, 19, 20 và 21/3: Tài lộc nở hoa rực rỡ, phú quý đại tài, may mắn cả tình duyên lẫn tiền bạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này, công việc kinh doanh của người tuổi Dần đã đi vào ổn định, họ sẽ liên tiếp nhận được những hợp đồng lớn từ khách hàng. Cũng nhờ những nỗ lực không biết mệt mỏi, con giáp này sẽ có khoản thu nhập đáng ngưỡng mộ.

Tuổi Ngọ

Trong thời gian này, người tuổi Ngọ nhận được tin vui tới tấp. Tin vui tăng dần lên trong những ngày giữa tháng. Người tuổi Ngọ độc lập, tự do và có năng lực. Trong khoảng thời gian tới, cơ hội việc làm sẽ tăng lên đáng kể. Chỉ cần Ngọ chăm chỉ thì dù làm trong môi trường nào cũng không lo không thể phát triển.

Quý Nhân dìu dắt 3 con giáp vào đúng 4 ngày 18, 19, 20 và 21/3: Tài lộc nở hoa rực rỡ, phú quý đại tài, may mắn cả tình duyên lẫn tiền bạc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lời khuyên dành cho người tuổi Ngọ là hãy tập trung vào công việc nhiều hơn, thời cơ đến sẽ gặt hái được thành quả tốt đẹp. Người tuổi Ngọ càng cần cù, tích lũy, giữ lý trí trong mọi việc thì cơ hội thành công sẽ càng cao.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi đa phần đều hòa đồng, năng động. Tuy vậy, họ cũng có ước mơ, hoài bão rất riêng chứ không chịu sống tầm thương. Họ dám chiến đấu hết mình vì mục tiêu mà họ đã đề ra trước đó. Đặc biệt, con giáp này rất giỏi trong việc lên kế hoạch cho tương lai. Họ chỉ quyết định làm khi đã tính toán kỹ càng từng đường đi, nước bước.

Quý Nhân dìu dắt 3 con giáp vào đúng 4 ngày 18, 19, 20 và 21/3: Tài lộc nở hoa rực rỡ, phú quý đại tài, may mắn cả tình duyên lẫn tiền bạc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này, người tuổi Mùi có tài vận tốt, gánh lộc về nhà. Nếu biết nắm bắt thời cơ, họ sẽ được thăng chức, nắm trong tay cả quyền lực và nguồn lực tài chính. Tuy vậy, con giáp này cần sáng suốt hơn trong xử lý giấy tờ. Bất cứ sai sót nào cũng có thể khiến họ phải chịu hậu quả.

Họ làm việc không ngừng nghỉ, giành ưu thế khi cạnh tranh với đối thủ. Đây cũng là bí quyết giúp người tuổi Mùi thu tiền về đầy túi, ngân khố thêm đầy.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

Trời cao ban điềm lành vào ngày 17/3: Vận trình thăng tiến rực rỡ, 3 con giáp này được Quý Nhân trợ giúp nên may mắn đủ điều, sự nghiệp bay cao, tiền tiêu không ngớt

Trời cao ban điềm lành vào ngày 17/3: Vận trình thăng tiến rực rỡ, 3 con giáp này được Quý Nhân trợ giúp nên may mắn đủ điều, sự nghiệp bay cao, tiền tiêu không ngớt

Trong thời gian này, 3 con giáp từ cay đắng chuyển sang ngọt bùi, gặt hái thành tựu. Từ nay hết khó, hết khổ, vươn xa trong sự nghiệp.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi ngày 18/3 tu vi tu vi ngay 18/3

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 9 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 5 giờ 45 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 5 giờ 56 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 59 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 6 giờ 7 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 6 giờ 11 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều