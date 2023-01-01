Qua Tết Dương lịch đến Tết Nguyên Đán, 3 con giáp trúng lớn giàu to, đại phú đại quý, ước mơ làm giàu thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 01/01/2023 19:01

Tử vi nói rằng, qua Tết Dương lịch đến Tết Nguyên Đán, 3 con giáp tài lộc này trúng lớn, nhặt được tiền từ trên trời rơi xuống.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất thông minh khéo léo, tính tình lạc quan, giỏi giao tiếp, nắm bắt lòng người. Trong công việc, tuổi Tuất chăm chỉ, có năng lực lại không ngừng phấn đấu. Tử vi cho biết, qua Tết Dương lịch đến Tết Nguyên Đán, con giáp giàu có tuổi Tuất sẽ liên tục đón mưa tài lộc ập xuống đầu thoải mái tiêu pha. Trong thời gian này tuổi Tuất chẳng những thăng chức tăng lương, nghề tay trái còn giúp Tuất có thu nhập tăng đột biến, đếm tiền mỏi tay khiến ai cũng phải ngưỡng mộ với thành tích của mình.

Với người đã có đôi, đời sống hôn nhân hài hòa, vợ chồng con cái hạnh phúc, gia đạo an yên. Dù cuộc sống không phải lúc nào cũng toàn màu hồng, nhưng cả hai đều biết suy nghĩ tích cực, hướng tới những điều vui vẻ.

Qua Tết Dương lịch đến Tết Nguyên Đán, 3 con giáp trúng lớn giàu to, đại phú đại quý, ước mơ làm giàu thành hiện thực - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần dù là đàn ông hay phụ nữ đều chân thành, trung thực và sống biết trước biết sau, đối nhân xử thế vô cùng khéo léo. Bên cạnh đó, con giáp này còn sống có tình có nghĩa, dám nghĩ dám làm, không ngại khó ngại khổ nên gặt hái được nhiều hoa thơm trái ngọt hơn so với các con giáp khác.

Theo tử vi, qua Tết Dương lịch đến Tết Nguyên Đán, nhờ được quý nhân nâng đỡ nên mọi thứ với con giáp này diễn tiến theo chiều hướng khá suôn sẻ, hanh thông. Tuổi Dần sẽ có thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, càng làm việc càng thành công, sự nghiệp sẽ tìm được hướng đi mới tốt đẹp. Ngoài ra, tuổi Dần vốn thông minh, vì vậy, một khi thiên thời địa lợi nhân hòa thì có thể thoải mái đầu tư kinh doanh, nếu may mắn có khả năng đổi đời trong chớp mắt, việc tận hưởng cuộc sống sung túc chỉ trong tầm tay.

Qua Tết Dương lịch đến Tết Nguyên Đán, 3 con giáp trúng lớn giàu to, đại phú đại quý, ước mơ làm giàu thành hiện thực - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão bình tĩnh, tự tin, chăm chỉ nên luôn nhận được sự giúp đỡ từ người khác. Từ giờ tới cuối năm, tình hình tài chính của con giáp này rất ổn. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm cũng có nhiều khởi sắc giúp tuổi Mão có thêm động lực để làm ăn.

Tử vi có nói, qua Tết Dương lịch đến Tết Nguyên Đán là khoảng thời gian bùng nổ dành cho tuổi Mão cả trong công việc lẫn tài chính. Thời gian này, không những công việc của tuổi Mão tiến triển suôn sẻ mà tài lộc của con giáp này cũng được cải thiện rất tốt. Thậm chí con giáp này còn đón nhận tin vui bất ngờ liên quan đến tiền bạc, cụ thể dự báo có thể trúng số. Công việc đạt được nhiều thành tích nên người cầm tinh con Mèo dễ được cấp trên cất nhắc lên vị trí quản lý. Đồng thời, làm đồng nghiệp kính nể, sự nghiệp cứ như thế mà thăng tiến vù vù, tiền bạc đầy tay.

Qua Tết Dương lịch đến Tết Nguyên Đán, 3 con giáp trúng lớn giàu to, đại phú đại quý, ước mơ làm giàu thành hiện thực - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ ngày 28/12/2022 đến 15/1/2023, Thần Tài phát lì xì, 3 con giáp được trời chỉ định số giàu sang, cát tinh chiếu mệnh, làm đâu thắng đó, tài lộc nhân đôi

Từ ngày 28/12/2022 đến 15/1/2023, Thần Tài phát lì xì, 3 con giáp được trời chỉ định số giàu sang, cát tinh chiếu mệnh, làm đâu thắng đó, tài lộc nhân đôi

Theo tử vi có nói, từ ngày 28/12/2022 đến 15/1/2023, 3 con giáp này làm gì cũng thuận lợi may mắn, tài khoản tăng gấp đôi gấp 3, mệt mỏi vì phải đếm tiền liên tục.

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