Qua rằm tháng 2 là hết khổ, top con giáp này sẽ được thần tài chiếu cố, không trở thành đại gia cũng bạc tiền dư dả

Tâm linh - Tử vi 20/03/2019 15:13

Chỉ cần bước sang nửa đầu tháng 2 âm lịch, những con giáp sau sẽ có bước chuyển mình tích cực giúp họ may mắn cả tiền bạc, sự nghiệp lẫn tình duyên.

Người xưa có câu khổ tận cam lai, ai đã nếm trải đủ cơ cực rồi sẽ được hưởng may mắn. Sau rằm tháng 2 những con giáp sau sẽ được an nhàn thụ lộc, ngồi chơi cũng hốt bạc khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

Qua rằm tháng 2 là hết khổ, top con giáp này sẽ được thần tài chiếu cố, không trở thành đại gia cũng bạc tiền dư dả - Ảnh 1
Nửa cuối tháng 2 âm lịch, vận số của Mùi sẽ phất lên như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi nổi tiềng sống tình cảm, chân thật và rất tinh tế. Họ biết cách giấu đi sự khôn ngoan của mình, nắm bắt tâm lý người khác nên dễ dàng có được thành công chốn thương trường. Làm công ăn lương hay làm chủ thì Mùi đều nhận được sự nể trọng, quý mến của đồng nghiệp, đối tác và cấp trên.

Những tháng đầu năm Kỷ Hợi, do bị sao xấu chiếu mệnh nên công việc của Mùi liên tục bị tiểu nhân quấy phá. Khiến con giáp này lao động miệt mài vẫn không dư được đồng nào lại còn gánh thêm món nợ lớn. Thế nhưng, từ nửa cuối tháng 2 âm lịch, vận số của Mùi sẽ phất lên như diều gặp gió, giúp Mùi nếu không thành đại gia cũng có bạc tiền dư dả, tiêu xài thả ga cũng không hết.

Qua rằm tháng 2 là hết khổ, top con giáp này sẽ được thần tài chiếu cố, không trở thành đại gia cũng bạc tiền dư dả - Ảnh 2
Cơ hội thăng tiến, vận may đổi đời sẽ ập xuống đầu Sửu, khiến họ muốn nghèo cũng không được, cứ thế mà giàu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Siêng năng, chăm chỉ lại chịu thương chịu khó nên dù sinh ra trong gia đình nghèo khổ thì chính Sửu cũng dư sức khiến cuộc sống của mình khấm khá hơn. Từ thuở độc thân cho đến lúc kết hôn, Sửu chưa bao giờ lười nhác hay ỷ lại vào bất cứ ai. Vậy nên, chậm mà chắc, con giáp này cứ thế kiến tạo tương lai tươi sáng cho bản thân, ôm về khối tài sản lớn khi còn khá trẻ.

Từ sau rằm tháng 2 âm lịch, cuộc đời Sửu sẽ càng viên mãn, hưng thịnh bội phần. Cơ hội thăng tiến, vận may đổi đời sẽ ập xuống đầu Sửu, khiến họ muốn nghèo cũng không được, cứ thế mà giàu. Từ đây, ai cũng phải nể phục tài năng, ý chí và thành tựu mà con giáp này gầy dựng được.

Qua rằm tháng 2 là hết khổ, top con giáp này sẽ được thần tài chiếu cố, không trở thành đại gia cũng bạc tiền dư dả - Ảnh 3
Tài vận thăng hoa rực rỡ, sự nghiệp thăng tiến không phanh, tiền rơi trúng đầu bộp bộp chính là phúc phần mà trời ban cho Ngọ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thay vì chấp nhận số mệnh, an phận sống đời tẻ nhạt Ngọ luôn biết cách biến cuộc sống của mình trở nên hấp dẫn, vui vẻ hơn. Sự lạc quan, yêu đời là mấu chốt giúp Ngọ luôn vững vàng trước mọi sóng gió. Dù nếm trải không ít thất bại, nguy khó nhưng chưa bao giờ con giáp này nghĩ đến việc buông xuôi. Ngược lại, họ càng phấn đấu cho tương lai của chính mình, của gia đình.

Kỷ Hợi 2019 là năm may mắn của người tuổi Ngọ, đặc biệt là từ sau rằm tháng 2. Tài vận thăng hoa rực rỡ, sự nghiệp thăng tiến không phanh, tiền rơi trúng đầu bộp bộp chính là phúc phần mà trời ban cho Ngọ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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